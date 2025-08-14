أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
34
o
البقاع
40
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
34
o
متن
34
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
34
o
البقاع
40
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
34
o
متن
34
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 14-08-2025
اسرار
2025-08-13 | 23:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 14-08-2025
النهار
- للمرة الاولى يقرر مجلس الوزراء التصدي لمافيا المولدات الكهربائية لإلزام أصحابها بالتزام التسعيرة المحددة من الجهات المعنية بعدما تفلت هؤلاء في الفترة الأخيرة علماً أن محاولات ضبط هؤلاء جرت للمرة الأخيرة مع الوزير رائد خوري وحاول الوزير أمين سلام لكنه فشل.
- رحب اللبنانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقرار بلدية انطلياس ضبط شركات الفاليه باركينغ ومنع استغلال الشوارع العامة لمصلحتها ودعوا البلديات كافة إلى اتخاذ قرارات مماثلة.
- يشير أكثر من مقرب من العهد ومسؤولون سياسيون، إلى أن لقاء رئيس الجمهورية جوزف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكون مهماً جداً وسيقول ترامب كلاماً واضحاً داعماً للبنان ولا سيما بعد خطوة الحكومة الأخيرة تجاه سلاح "حزب الله".
- اتخذت وزيرة التربية قراراً بفتح مجال النقل من التعليم إلى الإدارة ضمن معايير محددة يرى معظم الأساتذة أنها لا تنطبق عليهم. إذ إن متخرجي آخر دورة لدار المعلمين والمعلمات تجاوزوا الـ 45 والجدد لم تتجاوز سنوات خدمتهم العشرة وبالتالي فإنهم يعتبرون إن القرار مفصّل على قياس البعض.
- أدت الحملة التي يقودها جمهور "حزب الله" على رئيس الحكومة نواف سلام إلى قيام شبه إجماع حوله في المناطق السنية شمالاً وبقاعاً.
الجمهورية
- حذّرت مراجع اقتصادية من استمرار التصعيد السياسي والتخويف الإعلامي، بشكل جنوني، لأنّه يزيد من الأعباء والمخاطر الاقتصادية والمالية على كل اللبنانيِّين.
- تردّد أنّ مسؤولاً سابقاً اشترى مساحات واسعة من الأراضي في منطقة محيطة بمشروع حيَوي قيد التخطيط والتنفيذ في منطقة الشمال.
- لعب مرجع سياسي دور الإطفائي لمنع الإنزلاق إلى الفوضى والمجهول نتيجة حسابات غير مدروسة وتوتير في غير زمانه.
اللواء
- إهتمَّت سفارة دولة كبرى، بالمهمة غير المعلنة، لموفد إقليمي مناوئ، بدءاً من وصوله إلى المطار لحين المغادرة.
- سجلت مداخيل الجمارك خرقاً بأكثر من مليار دولار بين ما دخل الى الخزينة هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، بالتوقيت نفسه.
- لم يتم لتاريخه تضميد «الجراح السياسية» بين قيادة حزب بارز، ونائب جنوبي، ورئيس تنظيم سياسي، رغم التقارب في الرؤى السياسية.
البناء
- قال دبلوماسي عربي سابق إن لبنان الذي تصرّح حكومته بأنها تعمل لإخراج لبنان من لعبة المحاور قد أكمل تموضعه في محور واضح في المنطقة هو المحور الذي يمثل نظام جبهة النصرة في دمشق مثاله الأعلى بما يطرح العقدة الدونية مع سورية وهذا المحور الإقليميّ يديره المفوّض السامي الأميركي توماس باراك ويعاونه الدبلوماسي السعودي يزيد بن فرحان، وجوهره تحويل لبنان وسورية إلى جزء من الأمن الإسرائيلي والسياسة الأميركية بوهم الحصول على مكاسب الاقتصاد السعودي، واعتبر أنه إذا لم تكن في سورية عقدة أمام نظام جبهة النصرة لترجمة التزامات هذا المحور فإن في لبنان عقدة لا تحلّها القرارات الحكوميّة وهي عقدة سلاح المقاومة، التي لا يملك الإسرائيلي قرار شنّ حرب تحسمها وهو غارق في مأزق حربه في غزة، ولم ينجح التهويل والضغط لتفكيكها ولا قدرة ذاتيّة لبنانيّة تحسمها عسكرياً دون التورّط في العودة إلى الحرب الأهلية، وهذه استعادة لمرحلة ما بعد عنجر واستدارة القيادات اللبنانيّة من عنجر إلى عوكر والتي انتهت باحتجاز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في السعودية، لأنه اكتشف أن المطلوب هو التورط في الحرب الأهلية وامتنع عن ذلك، وبعدما المجيء بنواف سلام للمهمة ذاتها يبدو أن مواقف قيادة الجيش ليست على مقاس التورّط بحرب أهليّة.
- قال مصدر قياديّ فلسطينيّ إن كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إيمانه بالعمل لتحقيق «إسرائيل الكبرى» رسالة واضحة تُسقط كل الأكاذيب العربية عن إمكانيّة التوصل عبر العمل مع الإدارة الأميركية على حلول وسط مع كيان الاحتلال ما لم تكن هناك قوة تحمي هذه الحلول الوسط وتفرض على «إسرائيل» احترامها بسبب العجز عن كسرها وليس لأي سبب آخر قالت الوقائع إنه مجرد سراب خصوصاً وهم الضغط الأميركي على «إسرائيل» الذي تكفي تجربة السلطة الفلسطينية وبعدها تجربة النظام الجديد في دمشق للقول إنه ضغط باتجاه واحد هو الضغط على الجانب العربيّ سواء أكان فلسطينياً أم لبنانياً أم سورياً للتراجع أمام الشهيّة الإسرائيلية المفتوحة على جغرافيا فلسطين ولبنان وسورية ولاحقاً الأردن ومصر والسعودية، ولكن يبدو أنّه في الوضع العربي الحالي ثمة من يُصرّ على حلب التيوس.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
14-08-2025
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-08-07
أسرار الصحف 08-08-2025
اسرار
2025-08-07
أسرار الصحف 08-08-2025
0
اسرار
2025-08-08
أسرار الصحف 09-08-2025
اسرار
2025-08-08
أسرار الصحف 09-08-2025
0
آخر الأخبار
2025-07-31
أسرار الصحف 01-08-2025
آخر الأخبار
2025-07-31
أسرار الصحف 01-08-2025
0
اسرار
2025-07-07
أسرار الصحف 08-07-2025
اسرار
2025-07-07
أسرار الصحف 08-07-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-08-12
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
اسرار
2025-08-12
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
0
اسرار
2025-08-11
أسرار الصحف 12-8-2025
اسرار
2025-08-11
أسرار الصحف 12-8-2025
0
اسرار
2025-08-10
أسرار الصحف 11-8-2025
اسرار
2025-08-10
أسرار الصحف 11-8-2025
0
اسرار
2025-08-08
أسرار الصحف 09-08-2025
اسرار
2025-08-08
أسرار الصحف 09-08-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-20
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بكركي للمشاركة في قداس عيد الفصح
آخر الأخبار
2025-04-20
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بكركي للمشاركة في قداس عيد الفصح
0
أخبار لبنان
2025-06-05
الرئيس عون مهنّئًا بعيد الأضحى: علينا أن نضحّي بخلافاتنا الضيّقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا
أخبار لبنان
2025-06-05
الرئيس عون مهنّئًا بعيد الأضحى: علينا أن نضحّي بخلافاتنا الضيّقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا
0
أخبار لبنان
2025-08-06
التيار الوطني الحر: من واجب المقاومة تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني
أخبار لبنان
2025-08-06
التيار الوطني الحر: من واجب المقاومة تحقيق هدف حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني
0
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
08:00
اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...
رياضة
08:00
اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...
0
أخبار لبنان
07:53
بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما
أخبار لبنان
07:53
بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما
0
أخبار لبنان
06:29
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
أخبار لبنان
06:29
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
0
أخبار لبنان
06:28
اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة
أخبار لبنان
06:28
اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة
0
أخبار لبنان
04:47
السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
04:47
السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
2
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
3
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
4
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
5
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
7
أخبار لبنان
11:32
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
أخبار لبنان
11:32
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
8
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More