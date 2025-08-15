أسرار الصحف 15-08-2025

النهار:



نجل نائب ووزير سابق يمتاز بنشاط لافت يتحضر من اليوم للترشح للانتخابات النيابية ويشكل حالة صاعدة بدأت تثير مناخ توقعات كبيرة في منطقته.



لم يخف قضاة عتبهم على مرجعيات سياسية ودينية انهم تعرضوا لـ “مظلومية” في التشكيلات القضائية الأخيرة وان زملاء لهم أقل من درجاتهم تشكلوا في مواقع حساسة وكبيرة.



طالب علي لاريجاني في لقائه مع الأحزاب الممانعة والفصائل الفلسطينية الموالية لإيران بعودة اللقاءات المشتركة بينهم التي كانت قائمة في المرحلة السابقة للتطورات التي قطعت دابر هذه اللقاءات.



توقف مرجع عند ما وصفه ب”تكويعات” اعلاميين كانوا يدافعون عن احد الأحزاب النافذة “الممانعة” ولا ينشطون الا على الشاشات “ويغيرون خياراتهم مثل تبديل قمصانهم”.







الجمهورية:



إشتكى مدير عام سابق في وزارة أساسية من أنّ راتبه التقاعدي لا يتجاوز مئات قليلة من الدولارات، لافتاً إلى أنّه لو لم يكن لديه عمل خاص لكان قد «تبهدل».



يُحضّر حزب بارز لعقد مؤتمر صحافي مطوّل لعرض ما سمّاها حقائق تُعلن لأول مرّة، مرتبطة بالأحداث التي حصلت العام الماضي.



إمتعض مسؤول كبير من موقف أحد السياسيّين، فأرسل له رسالة تأنيب قال فيها: ما أراك إلّا شجرة حقد… وأنصحك بألّا تبتلع لعابك، لأنّك بالتأكيد ستتسمّم.







البناء:



خفايا



قال وزير خارجية عربي سابق إنه لو كان ثمّة بقية روح في الجسد العربي الذي لم يهتزّ لحرب الإبادة التي تشنّ بلا هوادة على قطاع غزة لكانت تصريحات نتنياهو عن “إسرائيل” الكبرى استدعت انعقاد قمة عربيّة إسلاميّة طارئة تقرّر عزل “إسرائيل” سياسياً واقتصادياً براً وبحراً وجواً وقطع كل العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها ومنع طائراتها والطائرات الذاهبة إليها من العبور في الأجواء واستخدام المطارات وحرمان سفنها والسفن الذاهبة إليها من عبور المياه الإقليميّة والممرّات المائيّة والرسو في الموانئ ودعوة دول العالم لاتخاذ مواقف مشابهة حتى تتراجع “إسرائيل” عن كل إجراءات العدوان سواء بحربها على غزة أو ضمّها للضفة الغربية واعتداءاتها على سورية ولبنان وصولاً إلى الحديث عن نوايا التوسّع وفق نظرية “إسرائيل” الكبرى، لكن يبدو أن الموت سيّد الموقف ولا حياة لمن تنادي.



كواليس



توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أن يُعيد الجيش اللبناني بجوابه على قرار الحكومة وضع خطة تنفيذيّة بهدف سحب سلاح المقاومة التوازن إلى الوضع الداخلي عبر إعادة الكرة إلى الحكومة في شأن التفاوض مع حزب الله والتوصل إلى اتفاق رضائيّ يقترحه الجيش على مراحل وفي حال عدم الاتفاق على الحكومة أن تتخذ قراراً واضحاً بالتنفيذ بالقوة وإبلاغ الجيش بذلك ليقوم بدوره بالجواب حول ما يستطيعه وما لا يستطيعه وحجم المخاطر التي تترتب على كل احتمال، خصوصاً أن الجيش سوف يضمّن مذكرته تحذيرات واضحة من خطر الانزلاق إلى حرب أهلية وإلى مخاطر تعريض الجيش لاختبارات طائفية يفضل البقاء بمنأى عنها.







اللواء:



يشكو عملاء مصارف كبرى، من لجوء العاملين فيها لتعبئة ماكينات المعاملات عبر A.T.M، بفئات من الدولارات، لا سيما المئات، حيث يواجهون صعوبة بالتعامل في السوق، بما في ذلك مؤسسات الصيرفة.



ترتفع أصوات في أحد الأحزاب لجهة التشدُّد في اختيار الخلفاء والتصويت أو بالتحالف معهم في الانتخابات المقبلة، في ضوء التقييم السلبي للتجارب مع بعض التيارات الحليفة في الماضي.



استغرب دبلوماسي أجنبي أداء وزير سيادي، بصرف النظر عن المضمون والـ«مع» و«الضد»، لجهة التمايز عن الموقف الرسمي للبلد، كما هو ملموس للقريب والبعيد.