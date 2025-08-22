أخبار
أسرار الصحف 22-8-2025
اسرار
2025-08-21 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 22-8-2025
النهار
قلّة من المغتربين اللبنانيين الذين وفدوا الى بيروت هذا الصيف، تأثّرت بأجواء القلق من نشوب حرب جديدة، إذ تُشير أرقام مكاتب السفر إلى أنّ عدداً قليلاً حاول أو عمل على تبديل موعد سفره قبل الوقت المحدّد له.
يُردّد عدد من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت أنّ "ضعف" سيطرة "حزب الله" على مفاصل الحياة اليومية يضرّهم لأنّه يُعيد سيطرة العشائر ويُحيي الصراعات في ما بينها.
تردّد أنّ نشاطات الطيران الشراعي في لبنان كانت توقّفت قبل نحو شهرين بقرار رسمي بعد حادث كاد يودي بحياة عدد من الهواة، لكنّ ضغوطاً سياسية أعادت تفعيل النشاط لما له من فوائد مالية لعدد من أصحاب الأندية والمنظمين.
على رغم الأجواء التي لا توحي بالثقة، تزدهر الحركة في أسواق بيروت وتعود محال كانت قد أقفلت في وقت سابق إضافة إلى أسماء جديدة، وبرزت حركة لافتة في المقاهي خصوصاً في عطلة نهاية الاسبوع.
بعد إجراءات تشديد الرقابة في المطار، والتضييق عبر الحدود البرية، يبدأ العمل مطلع أيلول المقبل، بآلات سكانر حديثة في مرفأ بيروت ما سيحدّ من عمليات التهريب والتزوير، علماً بأنّ محاولات سابقة تم تعطيلها بتخريب السكانر لإبقاء الفلتان على حاله
الجمهورية
سأل مؤيّدون للورقة الأميركية عمّا أوجب على برّاك الحديث بليونة عن إيران ووصفها بالجارة، وإيحائه بأنّها يمكن أن تكون شريكة في الحل.
يقول عارفون إنّ التهديدات التي أوردها زعيم حزبي حرّكت اتصالات مكثفة من جهات سياسية في اتجاه جهات معنية بالملف اللبناني، تطلب استباق أي محاولات لإحداث فوضى داخلية، بإجراءات رادعة لها.
عُقِدَ لقاء قصير بين مسؤول حزبي وأحد المستشارين، اتسمّ بأجواء مكهربة، سَمِع فيها المستشار كلاماً بصورة حادة حرفيّته: "تسليم السلاح يعني تسليم الأرواح ونقطة على السطر".
اللواء
تبلَّغ مسؤولون أن مفاوضات التمديد لليونيفيل، تقدمت بليونة أميركية، تسمح بالتجديد سنة كاملة، وربما أخيرة.
سجل الموسم السياحي نجاحاً ملموساً لدى المصطافين والعاملين في القطاع، ولا سيما في المناطق الجبلية والشواطئ المعروفة..
تتحدث مصادر عن عملية يجري الإعداد لها، تستهدف شخصية ذات باع طويل في الاتجار بالممنوعات في منطقة مشهورة..
البناء
استغربت مرجعية أمنية سابقة الطريقة التي تمّت فيها عملية إطلاق الأسير حامل الجنسية الإسرائيلية من دون مقابل من قبل الحكومة، وقالت إنها سابقة لا مثيل لها في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي فقد شهدت مصر تبادلاً للأسرى ومثلها سوريا والأردن عندما كانت الحكومات معنيّة بالصراع وليس حركات المقاومة؛ أما المقاومات الفلسطينية واللبنانية فقد نجحت بتحرير آلاف الأسرى في صفقات تبادل غالباً كان يستعيد خلالها الاحتلال جثث قتلاه وقليلاً ما استعاد أسرى أحياء ويسجل لبنان عبر حكومته رغم وجود أسرى لبنانيين منهم مدنيّون أول سابقة عربية تعبر عن هذا المستوى من المهانة التي يشير إليها الاستخفاف بحريّة مواطنين لبنانيين مقابل تعظيم مكانة حريّة حاملي الجنسية الإسرائيلية وبقدر ما يبدو ذلك نقصاً في تحمّل المسؤولية وسوء تدبُّر في الشؤون الوطنيّة فهو يدلّ على حجم الخضوع لإملاءات أميركيّة كانت لها اليد الطولى في العملية.
نقل خبير اقتصاديّ في الأمم المتحدة يعمل على ملفات تتصل بسوريا أن انفجارا اجتماعياً يبدو قريباً في مدن دمشق وحلب وسائر المدن الكبرى بعدما بدأت نتائج المرحلة الجديدة تتبلور بأرقام الإنفاق المتوسط للعائلة السورية التي لا يزال متوسط دخلها الشهري بين 100 و300 دولار بينما أدى إلغاء الدعم الحكوميّ عن الكهرباء والخبز والمحروقات إلى جعل فاتورة هذه السلع والخدمات فقط بمتوسط شهري بين 300 و500 دولار. وقد بدأ الصراخ المرتفع يُسمع في أحياء الطبقات المتوسطة والفقيرة في المدن الكبرى بينما تختفي من الأسواق السلع الرخيصة التي كانت تنتجها الصناعات المحليّة التي فقدت امتيازات تصنيع الماركات الأجنبية الاستهلاكيّة والدوائيّة مع دخول السلع الأجنبية مباشرة الى الأسواق لكن بأسعار تعادل ضعف سعر المنتج المحليّ سابقاً. وقال الخبير خلال شهور سوف يشعر المواطن السوري بكلفة الاقتصاد الجديد عليه وعجزه عن التأقلم معه مقارنة بما كان معمولاً به في النظام السابق.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
22-8-2025
أسرار الصحف 21-08-2025
السابق
