أسرار الصحف 15-09-2025

النهار



يحتار النواب في إطلاق مواقف متناقضة في ملفات قوانين الايجارات التي تسلك طريقها بصعوبة بين جمعيات المالكين وجمعيات المستأجرين.



لوحظ أنّ رجل الأعمال خلف الحبتور غرّد بعد مغادرته لبنان أنّه سيلتقي في المرات المقبلة الرئيس نبيه بري والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، علماً أنّها زيارته الأولى للبنان منذ نحو 15 سنة.



للمرة الأولى، تتّخذ ملاحقة أصحاب المولدات المخالفة والذين يمتنعون عن تركيب العدادات الجدية اللازمة، إذ تعمد المديرية العامة لأمن الدولة الى تسطير محاضر ضبط يومية بحق هؤلاء.



تدور حرب طاحنة بين إحدى الناشطات في بلاد الاغتراب ومجموعات لبنانية سياسية ومذهبية وصلت إلى حدّ إنتاج فيديوات متبادلة لذمّ كل فريق الطرف الآخر.



يزور عدد من المتموّلين ومن بينهم عدد من المغتربين، بعض الزعامات والمرجعيات السياسية، على خلفية احتمال خوضهم الانتخابات النيابية على لوائحهم.



سخر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نائب سابق أراد تحية قاتل الرئيس بشير الجميل حبيب الشرتوني فسمّاه حبيب الكرتوني، فتحوّلت الإشادة إلى السخرية ولو من باب الخطأ المطبعي.



لوحظ أنّ إشادة رئيس الجمهورية جوزف عون بالرئيس الشهيد بشير الجميل دفعت سياسيين وشخصيات إلى تغريدات وتصريحات مماثلة ما يُظهر قوّة تأثير الرئيس عون على الرأي العام وخصوصاً المسيحي في هذه المرحلة.



الجمهورية



حُدّدت مواعيد لوفد دولي يصل إلى لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل عملية قبل إقرارها بشكل رسمي، لحسم قضية حساسة يتهرّب من مسؤوليتها مسؤولون لبنانيّون على مستويات عدة منذ سنوات.



قال ديبلوماسي عربي تُقيم بلاده علاقات مع إسرائيل إنّ نتنياهو يتحمّل شخصياً مسؤولية السياسات الحربية المتهوّرة، ويتمّ خفض مستويات التعامل مع حكومته على هذا الأساس.



أقامت دولة إقليمية قبل أيام فعالية سياسية في بيروت في إطار توسيع نطاق حلفائها ووكلائها في المنطقة، تحت مسمّيات جديدة.



اللواء



طلب رئيس الحكومة في معرض مناقشة بنود مشروع الميزانية تخفيض رواتب رؤساء وأعضاء الهيئات الناظمة لمختلف القطاعات بمعدل خمسين بالمئة، وإعادة النظر بمخصصات السفر، على أن تشمل هذه التخفيضات بقية الرواتب العالية في عدد من المؤسسات الرسمية المستقلة!



مازال تنفيذ قرار الإفراج عن رياض سلامة معلَّقاً بإنتظار تسديد الكفالة المالية المطلوبة بعد رفض المرجع القضائي طلب تخفيضها الذي تقدم به محاميي الحاكم السابق للبنك المركزي!



تأخر إلتحاق بعض السفراء المعيَّنين في الخارج بأماكن عملهم بسبب عدم ورود الموافقات الرسمية من حكومات البلدان المقصودة في التشكيلات الديبلوماسية الأخيرة!



البناء



قال دبلوماسي عربي سابق إنه إذا كان سقف القمة العربية الإسلامية هو ما صدر في البيان الذي أقرّه وزراء الخارجية، ولم يكن هناك ما جرى ترك أمر بته للقمة من إجراءات المقاطعة وما يتصل بها، فإن البيان لا يحتاج إلى قمة بل إلى اجتماع أمناء عامين لمجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، والسقف المنخفض للبيان لا يمكن تبريره بالحصول على ضمانات أميركية بعدما تم العدوان على قطر ثبت معه أن الضمانات كلام بكلام، وبعدما رأى العرب أن زيارة وزير خارجية أميركا زار كيان الاحتلال ليؤكد عمق التحالف معه وليسكت الاعتراضات الداخلية الإسرائيلية على الاعتداء على قطر واعتباره تهوراً وسبباً لتخريب العلاقة مع أميركا، فقال روبيو إن ما جرى مع قطر لن يؤثر على العلاقة الأميركية الإسرائيلية، وما لم تكن رسالة القمة رادعة فإن ما سيليها سوف يكون أشد سوءاً مما سبق.



تتداول وسائل الإعلام في كيان الاحتلال تقارير استخباريّة تؤكد أن نصف مليون فلسطيني لن يغادروا مدينة غزة وأن كل الذين غادروا رغم التدمير والقصف والغارات ونسف الأبراج لم يتعدَّ الـ 100 ألف، وتقول التقارير إن قوة المقاومة في غزة سوف تفرض حرب استنزاف على جيش الاحتلال بمجرد انتشار وحداته في أحياء المدينة وشوارعها. وتوقعت التقارير أن يفقد جيش الاحتلال 500 قتيل وأكثر من 1000 جريح في معارك الشهر الأول بعد دخول المدينة، ما سوف يُجبره على مغادرة المدينة، خصوصاً أن شبكة الأنفاق تبدو صعبة التفكيك ويستخدمها آلاف المقاتلين الذين يشكلون حامية غزة التي لم تنجح كل شهور الحرب بتفكيكها، عدا عن ما يوجد من قدرات المقاومة في جباليا والشجاعية وبيت حانون وبيت لهيا.