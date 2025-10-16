أسرار الصحف 16-10-2025

النهار



تدور معركة حول تعيين المدير العام للهيئة الناظمة للقنب الهندي بحيث تتشدد حركة "أمل" في ان يكون المرشح بقاعياً وشيعياً في حين ان المرشح المطروح ليس من البقاع ولا من الطائفة الشيعية.



يستمر تعليق مهمات مدير الفرع الاول لكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الى حين جلاء الحقيقة في موضوع الشهادات المزورة لطلاب عرب وتلقي رشاوى مالية، علماً ان تحقيقات لا تزال مستمرة في بيع شهادات من جامعات خاصة عدة.



لم يتجاوب الاهالي في بعلبك الهرمل مع الدعوة الى اعتصام امس للمطالبة بقانون العفو العام اذ كان عدد المشاركين يعدّ بالأصابع.



يسعى عدد من اصحاب المولدات الى دفع المواطنين للتوقيع على بيانات تفيد بانهم لا يريدون تركيب عدادات تارة تحت وطأة وعيد وتارة تحت التهديد بحرمان الاقسام المشتركة في الابنية من الكهرباء.



تحركت بلديات كثيرة في اليومين الأخيرين لمراقبة محال تعبئة مياه تعمل في نطاقها ربما من دون تراخيص رسمية وايضاً لفحص بعض الينابيع وعيون المياه في اماكن عامة للتأكد من خلو المياه من الجراثيم وذلك بناء لطلب محافظين وقائمقامين. وبدا يتبين للبعض وجود بعض التلوث يجري العمل لمعالجته.



*****



الجمهورية



أصدرت جهة رقابية ما هو معروف بأنّه تقريرها السنوي، لكنّه كان هذه المرّة تقريراً عن 4 سنوات، وذلك بعدما غابت تقاريرها لحوالى 7 سنوات.



مارست الغرفة الخاصة – المثيرة للجدل قانونياً – التابعة لجهة رقابية، رقابةً على حوالى 2200 من أصل 12200 معاملة رقابة، ما وُصِف بأنّه "رقابة الموافقة المسبقة"، إذ لم ترفض أو تعدّل شروط سوى 46 معاملة.



إجراء واحد اتخذته وزارة سيادية رفع المدخول من مرفق حيَوي خارج بيروت حوالى الضعف في غضون أيام.



*****



اللواء



تُطبخ فكرة «التفاوض الأمني» في الغرفة المغلقة، كخيار وحيد متوافر، بعدما صارت الخيارات الأخرى غير ممكنة!



تجري إعادة تموضع داخل الطوائف الست الكبرى على خلفية تشكيل اللوائح والتمثيل في المجلس الجديد..



أدى التأخر في التسلم والتسليم في إحداث ارباك في سير العمليات بعد صدور مرسوم التشكيلات منذ أسابيع بين العائدين والمغادرين..



*****



البناء



قال مصدر مصرفي إنه من المستغرب صمت المسؤولين عن الشؤون المالية في لبنان سواء في الحكومة أو مصرف لبنان ولجنة المال النيابية عن كون الضغوط الغربية والأميركية خصوصاً المتشددة في إلغاء آخر أشكال السرية المصرفية التي كانت سبباً جاذباً للودائع اللبنانية والعربية نحو لبنان ومصدراً للنهوض في القطاع المصرفي يقابلها تسامح غير عاديّ مع احتفاظ النظام المصرفي في “إسرائيل” بأعلى مراتب السرية المصرفية واستفادته القصوى من نزوح ودائع من المصارف اللبنانية نحو المصارف الإسرائيلية التي تلقى معاملة خاصة ميسّرة في المصارف الغربية، وتحول هذه الظاهرة إلى مصدر استقطاب للمصرف الإسرائيلي لمليارات الدولارات خصوصاً بعد التطبيع بين دول عربية و”إسرائيل”، فيما تقول مكاتب مكافحة تبييض الأموال إن المصارف الإسرائيلية هي أحد أكبر الملاذات الآمنة في مسارات تبييض الأموال عالمياً.



قال خبير في الشؤون الاستراتيجية إن الحديث في غزة يدور حول اليوم الثالث وليس اليوم الثاني، كما كان يقال قبل الاتفاق الأخير، حتى صار مصطلح اليوم الثاني مرادفاً لشروط البحث في أي اتفاق وها هو الاتفاق يتمّ واليوم الثاني يأتي وتبدو حركة حماس عنواناً لليوم الثاني وتفرض سيطرتها على الشارع وتنتشر في الأحياء وتقوم بتصفية جماعات متعاملة مع الاحتلال وتنفذ إعدامات علنيّة بحقهم ويخرج الرئيس الأميركي المتشدد بشأن اليوم الثاني ليقول إن لا مانع بأن تدير حماس هذه المرحلة الانتقاليّة وتصمت “إسرائيل” من أعلى مستوى يمثله رئيس الحكومة إلى رئيس أركان الجيش دون اعتبار قضية اليوم الثاني مسألة إشكالية، والبحث يدور حول اليوم الثالث وقد يطول اليوم الثاني كثيراً طالما أن اليوم الثالث دونه كثير من التفاهمات الصعبة مثل تشكيل قوة أمنية دولية وتشكيل مجلس حكم عالمي تعرقل انطلاقهما الخلافات حول اليوم الرابع أيّ ما يتصل بحل الدولتين ودور السلطة الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية.