الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 27-10-2025
اسرار
2025-10-27 | 00:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 27-10-2025
النهار
- رجل دين وقاض شرع تم توقيف ابنه المتهم بتزوير شهادات وتلاعب في العلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية. وتلقى الاب رداً من مرجع بعدم تدخله في التحقيقات التي تقوم بها مديرية أمن الدولة كي تأخذ التحقيقات مجراها الى النهاية ومحاسبة كل من له علاقة بتشويه صورة الجامعة.
- تبين ان تدخلات عدة تحصل في دار الفتوى في عملية توزيع ائمة المساجد في خطب الجمعة في بيروت. وجرت محاولة لاستبدال شيخ في الطريق الجديدة بزميل له ولم تنجح.
- نائب تغيييري يردد انه يحظى بدعم من السراي الحكومي وصل الى عشاء في منزل سفير غربي في بعبدا ترافقه 3 سيارات ودراجين، الامر الذي كان محل تساؤلات عند المدعوين خصوصاً ان المنطقة بقعة أمنية.
- حتى مساء أمس لم تكن مواعيد للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس قد حددت على جداول استقبالات الرؤساء الثلاثة.
- اجمع نائب حالي ونائب سابق من عكار أن نفقات حملة أي مرشح لينجح في دائرتهما في الانتخابات المقبلة لن تقل عن 5 ملايين دولار.
- أجرى الرئيس نبيه بري اتصالا بالرئيس نواف سلام للاطمئنان على زوجته سحر بعد الحادث الذي تعرضت له في الفاتيكان.
الجمهورية
- أشار مسؤول مالي دولي، إلى أنّ ضريبة الـVAT أفادت لبنان لفترة قصيرة لناحية تأمين بعض الأموال، لكنّها أضرّت به على المدى الطويل بسبب "لا عدالتها" الاجتماعية.
- أوعز مسؤول مالي للوفد اللبناني الذي زار واشنطن أخيراً بوضع ضرائب على التبغ والكحول والسكّريات، لأنّها لا تُصيب الفقراء بل تفيد لبنان إن طبّق رؤية عامة للصحة.
- كشف اقتصاديّون في نقاشهم مع وزير ومسؤولين ماليِّين من لبنان والخارج، أنّ أكثر من 500 ألف عامل بكثير لا يملكون أرقاماً مالية عند الدولة.
اللواء
- يهدِّد نواب "الكتل السيادية" والتغييريِّين بتطيير نصاب جلسات مجلس النواب في حال لم يُدرِج الرئيس نبيه برّي مشروع تعديل قانون الإنتخابات وإتاحة المجال للمغتربين المشاركة في عمليات الإقتراع كلٌّ حسب قيد نفوسه.
- تُبذل مساعي من نواب مستقلين لتمرير نظام "الميغا سنتر" في الإنتخابات المقبلة، كحل وسط بين السياديِّين والثنائي الشيعي، في حال لم يتم تعديل قانون الإنتخابات لمصلحة الصوت الاغترابي.
- تستعد أحزاب سياسية، مسيحية وأرمينية، ونواب من رجال الأعمال لإستقدام آلاف من اللبنانيِّين المقيمين في الخارج للإستفادة من أصواتهم يوم الإنتخاب.
البناء
- علقت مصادر سياسية وإعلامية على الحوار التلفزيوني الذي أجراه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالقول إن قاسم ظهر مرتاحاً مطمئناً إلى وضع الحزب ومقاومته وسلاحه من جهة، ونجح من جهة مقابلة بتقديم الحزب ومواقفه وصورة عن شخصه بطريقة سلسة موفقة، كما نجح بالدخول إلى قلوب محبي الحزب وبيئته الحاضنة بعدما كان الاعتقاد بأن من يخلف السيد نصرالله مهما كان أداؤه قد يدخل العقول، لكن يصعب عليه دخول القلوب، إنما محبو المقاومة أظهروا قدرة على الحفاظ على مكانة السيد الخاصة في قلوبهم وفتح هذه القلوب للتفاعل مع ما لمسه من صدق وروحية ومقاربات الشيخ كامتداد للتفاعل المستمرّ مع السيد.
- قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنها تسعى لاستكشاف درجة جدية الكلام الذي قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطلاق القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي وحديثه عن دور له في مستقبل الحلول، وقالت إن رد الفعل داخل كيان الاحتلال يشير إلى درجة من الجدّية يستشعرها الإسرائيليون في كلام ترامب عن البرغوثي يطرح أسئلة عن فرضيّة غير متوقعة بسير ترامب بخيار قيام الدولة الفلسطينية، كما يطرح أسئلة مقابلة عن وجود تفاوض سابق واتفاقات بين الأميركيين والأسير البرغوثي يفسّر طرح ترامب، كما يفسر رفض إسرائيل الإفراج عنه ويفسّر الزيارة المفاجئة التي هدّد خلالها وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير للبرغوثي ونشرتها القنوات العبرية.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 25-10-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 10-10-2025
اسرار
2025-10-10
أسرار الصحف 10-10-2025
0
اسرار
2025-09-26
أسرار الصحف 27-09-2025
اسرار
2025-09-26
أسرار الصحف 27-09-2025
0
اسرار
2025-10-24
أسرار الصحف 25-10-2025
اسرار
2025-10-24
أسرار الصحف 25-10-2025
0
اسرار
2025-10-23
أسرار الصحف 24-10-2025
اسرار
2025-10-23
أسرار الصحف 24-10-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2025-10-24
أسرار الصحف 25-10-2025
اسرار
2025-10-24
أسرار الصحف 25-10-2025
0
اسرار
2025-10-23
أسرار الصحف 24-10-2025
اسرار
2025-10-23
أسرار الصحف 24-10-2025
0
اسرار
2025-10-22
أسرار الصحف 23-10-2025
اسرار
2025-10-22
أسرار الصحف 23-10-2025
0
اسرار
2025-10-21
أسرار الصحف 22-10-2025
اسرار
2025-10-21
أسرار الصحف 22-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
0
أخبار دولية
2025-09-18
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه
أخبار دولية
2025-09-18
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه
0
رياضة
2025-10-07
مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة
رياضة
2025-10-07
مبابي يخضع للعلاج بعد تعرضه لإصابة طفيفة
0
آخر الأخبار
2025-10-08
وزير الخارجية التركي: إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم سيتم إعلان وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2025-10-08
وزير الخارجية التركي: إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم سيتم إعلان وقف إطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
2
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
3
أمن وقضاء
05:44
مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
05:44
مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا
4
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
خبر عاجل
08:15
سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت
خبر عاجل
08:15
سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت
7
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
8
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More