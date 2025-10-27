أسرار الصحف 27-10-2025

النهار



- رجل دين وقاض شرع تم توقيف ابنه المتهم بتزوير شهادات وتلاعب في العلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية. وتلقى الاب رداً من مرجع بعدم تدخله في التحقيقات التي تقوم بها مديرية أمن الدولة كي تأخذ التحقيقات مجراها الى النهاية ومحاسبة كل من له علاقة بتشويه صورة الجامعة.



- تبين ان تدخلات عدة تحصل في دار الفتوى في عملية توزيع ائمة المساجد في خطب الجمعة في بيروت. وجرت محاولة لاستبدال شيخ في الطريق الجديدة بزميل له ولم تنجح.



- نائب تغيييري يردد انه يحظى بدعم من السراي الحكومي وصل الى عشاء في منزل سفير غربي في بعبدا ترافقه 3 سيارات ودراجين، الامر الذي كان محل تساؤلات عند المدعوين خصوصاً ان المنطقة بقعة أمنية.



- حتى مساء أمس لم تكن مواعيد للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس قد حددت على جداول استقبالات الرؤساء الثلاثة.



- اجمع نائب حالي ونائب سابق من عكار أن نفقات حملة أي مرشح لينجح في دائرتهما في الانتخابات المقبلة لن تقل عن 5 ملايين دولار.



- أجرى الرئيس نبيه بري اتصالا بالرئيس نواف سلام للاطمئنان على زوجته سحر بعد الحادث الذي تعرضت له في الفاتيكان.





الجمهورية



- أشار مسؤول مالي دولي، إلى أنّ ضريبة الـVAT أفادت لبنان لفترة قصيرة لناحية تأمين بعض الأموال، لكنّها أضرّت به على المدى الطويل بسبب "لا عدالتها" الاجتماعية.



- أوعز مسؤول مالي للوفد اللبناني الذي زار واشنطن أخيراً بوضع ضرائب على التبغ والكحول والسكّريات، لأنّها لا تُصيب الفقراء بل تفيد لبنان إن طبّق رؤية عامة للصحة.



- كشف اقتصاديّون في نقاشهم مع وزير ومسؤولين ماليِّين من لبنان والخارج، أنّ أكثر من 500 ألف عامل بكثير لا يملكون أرقاماً مالية عند الدولة.





اللواء



- يهدِّد نواب "الكتل السيادية" والتغييريِّين بتطيير نصاب جلسات مجلس النواب في حال لم يُدرِج الرئيس نبيه برّي مشروع تعديل قانون الإنتخابات وإتاحة المجال للمغتربين المشاركة في عمليات الإقتراع كلٌّ حسب قيد نفوسه.



- تُبذل مساعي من نواب مستقلين لتمرير نظام "الميغا سنتر" في الإنتخابات المقبلة، كحل وسط بين السياديِّين والثنائي الشيعي، في حال لم يتم تعديل قانون الإنتخابات لمصلحة الصوت الاغترابي.



- تستعد أحزاب سياسية، مسيحية وأرمينية، ونواب من رجال الأعمال لإستقدام آلاف من اللبنانيِّين المقيمين في الخارج للإستفادة من أصواتهم يوم الإنتخاب.





البناء



- علقت مصادر سياسية وإعلامية على الحوار التلفزيوني الذي أجراه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالقول إن قاسم ظهر مرتاحاً مطمئناً إلى وضع الحزب ومقاومته وسلاحه من جهة، ونجح من جهة مقابلة بتقديم الحزب ومواقفه وصورة عن شخصه بطريقة سلسة موفقة، كما نجح بالدخول إلى قلوب محبي الحزب وبيئته الحاضنة بعدما كان الاعتقاد بأن من يخلف السيد نصرالله مهما كان أداؤه قد يدخل العقول، لكن يصعب عليه دخول القلوب، إنما محبو المقاومة أظهروا قدرة على الحفاظ على مكانة السيد الخاصة في قلوبهم وفتح هذه القلوب للتفاعل مع ما لمسه من صدق وروحية ومقاربات الشيخ كامتداد للتفاعل المستمرّ مع السيد.



- قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنها تسعى لاستكشاف درجة جدية الكلام الذي قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إطلاق القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي وحديثه عن دور له في مستقبل الحلول، وقالت إن رد الفعل داخل كيان الاحتلال يشير إلى درجة من الجدّية يستشعرها الإسرائيليون في كلام ترامب عن البرغوثي يطرح أسئلة عن فرضيّة غير متوقعة بسير ترامب بخيار قيام الدولة الفلسطينية، كما يطرح أسئلة مقابلة عن وجود تفاوض سابق واتفاقات بين الأميركيين والأسير البرغوثي يفسّر طرح ترامب، كما يفسر رفض إسرائيل الإفراج عنه ويفسّر الزيارة المفاجئة التي هدّد خلالها وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير للبرغوثي ونشرتها القنوات العبرية.