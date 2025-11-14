الأخبار
أسرار الصحف 14-11-2025

اسرار
2025-11-13 | 23:30
أسرار الصحف 14-11-2025
أسرار الصحف 14-11-2025

النهار

انشغل الراي العام اللبناني أمس بخريطة قديمة لإحدى الجمعيات الاسرائيلية عن منطقة جنوب لبنان مع كتابات بالعبرية تعرض اراضي القرى الجنوبية للبيع والاستثماروهي ُنشرت العام الماضي في اطار الحرب النفسية قبيل وقف اطلاق النار، واعاد مجهولون إشغال اللبنانيين بها

تبدو التحضيرات لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر في عدد من الابرشيات بطيئة الى حد كبير في حين ان طلبات كثيرة من سوريا والاردن والعراق سجلت عبر المنصات للمشاركة في محطات الزيارة.

لا تزال حفلات المغني الفرنسي كينجي جيراك التي تقام في لبنان قائمة في مواعيدها، ولم يصدر اي قرار بالمنع استجابة لطلب احد المحامين الذي يدعي بأن وجود جيراك يعني خرقاً قانونياً لقانون مقاطعة إسرائيل.

اذا كان بعض الممانعة امتنع عن التعليق على مبادرة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لاعتماد حياد لبنان رغم اعتراضهم، فقد جاءت تغريدة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتقضي على امكان البحث فيها حالياً.

تراهن احزاب كبيرة على سقوط النواب التغييريين في الاستحقاق النيابي المقبل، وامكان تقاسم الاصوات التي أيدتهم في الدورة الماضية، وتعرض هذه الاحزاب دراسات تؤكد عدم امكان فوز اكثر من 2 من التغييريين.
 

اللواء

تتدهور العلاقة بين مرجع كبير وفريق مسيحي ناشط على خلفية ما يقال عن «وشايات» في الداخل والخارج.

توجَّه موفد مالي – أمني من بيروت إلى دولة إقيمية، للكشف عن دور ما لها في ما خصَّ ضخ رقمي للدولارات لحزب لبناني..

نائبة شوفية تحتل أرقاماً تتفوق على زملائها من دون التحقيق عما إذا كانت ناجمة عن تضليل «النيوميديا» أو نتيجة احصاءات فعلية؟

 

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن الموقف الأميركي من قرار مجلس الأمن الدولي المفترض صدوره تشكيل القوة الدولية في غزة يتغيّر باتجاه قبول تعديلات استجابة لطلبات روسيا والصين ومجموعة من الدول الأعضاء بدلاً من التهديد الذي تضمّنه الكلام الأميركي فور تقديم مشروع القرار وفق معادلة إما أن يؤخذ المشروع الأميركي كما هو أو يرفض وأن لدى اميركا بدائل لتشكيل القوة دون مجلس الأمن الدولي. وقال المصدر إن الليونة الأميركيّة جاءت نتيجة إدراك أن الدول المشاركة سوف تنسحب ما لم يصدر القرار عن مجلس الأمن وإن على القرار أن يتضمّن إشارات واضحة باتجاهين الأول الربط بين غزة والضفة الغربية، والثاني أن الحل الراهن خطوة على طريق قيام الدولة الفلسطينية. ويعتقد المصدر أن وزن الاعتراض الإسرائيلي على القرار صار أقلّ من السابق بكثير في الحسابات الأميركية.

قال مصدر حقوقي دولي إن مجموع الكلام الصادر عن توماس برّاك بحق لبنان يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، بمعزل عن السقوط الأخلاقي الذي أصاب مكانته بما يستدعي سحبه من المهمة بعد فضيحة مراسلاته حول تجارة الأطفال مع جيفري ابستين، وإن هذه الانتهاكات في تصريحات برّاك ومواقفه تتيح مقاضاته بتهمة الاعتداء على السيادة اللبنانية وتعريض وحدة البلاد وسيادتها وأمنها للخطر، خصوصاً الكلام عن إلحاق لبنان بسورية والكلام عن إتاحة الاعتداء على لبنان أمام الاحتلال الإسرائيلي وآخرها الحديث عن تعاون أميركي سوري في الحرب على حزب لبنانيّ وإن هذه المقاضاة يمكن أن تجري أمام القضاء اللبنانيّ أو أي قضاء أوروبيّ.
 

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

14-11-2025

