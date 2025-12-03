أسرار الصحف 03-12-2025

تداول كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن برودة ظاهرة بين البابا والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وهو أمر نفاه احد المطارنة الموارنة قائلا ان "البابا الحالي لا ينعجق كثيراً ولا يتصرف خارج البروتوكول".



شكا سفراء سابقون لدى الفاتيكان من عدم دعوتهم الى اللقاءات مع البابا على رغم طلب السفير البابوي ذلك من المعنيين ومنهم من يحافظ على صداقات قوية لدى الكرسي الرسولي يمكن الافادة منها في خدمة لبنان.



اكد مرجع امني صحة محاولات جهات خرق وقرصنة حسابات شخصية تعود الى نائب في بيروت الثانية وموظفين كبيرين في الدولة يعملان في ادارتين مهمتين. وجرى الطلب متهم اتخاذ الاحتياطات المطلوبة.



في معلومات ان ادارة البنك الدولي عمدت الى تأجيل قرضين بقيمة 300 مليون دولار وحذفهما ويعودان لوزارتي الشؤون الاجتماعية والتنمية الادارية، لان قروضا اخرى مقدمة من البنك وموضوعة على جدول اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب. "وفي حال لم يتم اقرار المشاريع الاخيرة سيخسرها لبنان".



يقول مصدر وزاري ان رئيس الحكومة نواف سلام ينهي المسودة رقم 11 من قانون الفجوة المالية وسيرسلها الى صندوق النقد للاستشارة قبل المضي في اقرارها رسمياً.



أكّد مسؤول كبير، أنّه في الاتجاه عينه مع مرجع كبير بشأن قضية حساسة كبرى والطروحات لمعالجتها.



تعليقاً على تصريحات الموفد الأميركي في شأن لبناني مطروح بقوّة، قال مرجع مسؤول: "غلطان مسيو برّاك".



وصفت شخصية بارزة وضع الدولة حالياً بجبنة "الغرويير" أي نصفها نصفها فارغ ومليء بالثقوب.



توقف المتابعون عند حديث السفير الأميركي ميشال عيسى إلى صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية يوم السبت.. وتساءلوا: أين جرى الحديث هل في لبنان، وهل دخل مندوب الصحيفة مستخدماً جواز سفر أجنبياً والتقى السفير؟ أم عبر حوار هاتفي؟ أم أن السفير قام بزيارة سرية إلى كيان الاحتلال بدون علم لبنان؟ وكيف يُجري سفير معتمد في لبنان حديثاً مع صحيفة لدولة عدوة للبنان؟



يدور صراع خفي بين فريقي مجلس النواب المؤيد لحزب الله وخصومه لنسج تحالفات انتخابية توصل أكثرية الثلث من كل طرف إلى المجلس النيابي.



قطعت الإطلالة الميدانية للجيش اللبناني جنوب الليطاني الطريق على محاولة إسرائيل الدخول المباشر رلى بعض نقاط كانت تشتبه بها جنوب الليطاني، وكان الموضوع محور اهتمام دبلوماسي عربي ودولي..



تحوّلت زيارة قداسة البابا إلى لبنان إلى مناسبة سيطرت فيها على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات كشّاف المهدي في استقبال البابا واستحوذ بعض هذه الفيديوهات على انتشار عالميّ مثل فيديو الطفل الذي كان يهتف “يقبرني الصليب” والفيديو الذي يتحدث خلاله عدد من الفتية الأعضاء في الكشاف بعفوية وتدفق عن عميق الإيمان بالعيش المشترك واحترام القيم المسيحية بينما سيطر على الحديث السياسي المتفرّع عن الزيارة التعبير عن غضب القوات اللبنانية من عدم تلقي رئيسها سمير جعجع دعوة للمشاركة في اللقاءات التي جمعت البابا بقيادات لبنانية وتمّ التداول بفيديو يظهر تبادل حديث بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب تتخلله ضحكة عميقة وظهر رئيس الحكومة يتلفت محاولاً الاشتراك بالطرفة التي أثارت هذا الضحك واستخدم الفيديو للتعليق على العلاقات الرئاسية.



قال دبلوماسي غربي إن السلام في أوكرانيا والحرب على فنزويلا متشابهان سواء من حيث وعود متكرّرة من الرئيس الأميركي بقرب حدوث الأمرين وكل منهما في غرفة الانتظار أو لجهة تحوّل الحدثين إلى ورقتي تفاوض والتسبب بخلط أوراق ولا يملك أحد جواباً قاطعاً حول حتمية حدوث أي منهما أو حول وجود صلة بينهما، مع الأخذ بالاعتبار أن الرئيس الأميركي يعتبر الحرب والسلام سلعة في سوق إنجاز صفقة لا مشكلة ببيعها ولا مانع بشرائها لأن الأهم هو الثمن في الحالتين وثمن سلام أوكرانيا هو خسارة أوروبا إما كحليف أو كقوة، بينما ثمن حرب فنزويلا اهتزاز الاستقرار في الجوار الأميركي وتعريض الداخل الأميركي لاهتزاز سياسيّ وربما أمنيّ أيضاً.



بعد التسريبات المريبة لتصريحات المبعوث الاميركي توم براك خلال زيارته الى العراق، اجرت شخصية سياسية رفيعة المستوى اتّصالًا هاتفيًا بمرجعية عراقية لاستيضاح الموقف وتبيّن انّه جرى تضخيم مقصود لكلام عام عن احوال المنطقة لم يرد فيه كلام عن حرب حتمية في لبنان، لا من قريب او بعيد.



قال رئيس حزب مسيحي بارز أمام زوّاره إنّه يعتبر ما جرى خلال زيارة البابا إلى لبنان بمثابة "هديّته السياسيّة من بابا نوال"، في إشارة إلى استبعاد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع عن استقبال الحبر الأعظم في القصر الجمهوري، وعدم توجيه دعوة رسميّة له، رغم كل التوضيحات التي صدرت لاحقاً لتبرير الأمر.