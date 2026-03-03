الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 3-3-2026

اسرار
2026-03-03 | 00:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 3-3-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
7min
أسرار الصحف 3-3-2026

النهار

أصدرت بلديات لبنانية كثيرة تعليمات وتوجيهات إلى المقيمين في نطاقها للامتناع عن استقبال أو تأجير أيّ وافد غريب عن البلدات من دون إعلام البلدية بالتفاصيل حفاظاً على أمن القرى والأهالي عبر منع تسلّل قياديين مطلوبين.

بعدما أكد وزير الخارجية الايراني في حديثه المتلفز أول من أمس أنّ القرار للقيادة العسكرية وليست للديبلوماسية في المرحلة الراهنة، تبيّن أنّ الأمر لدى "حزب الله" في لبنان مشابه تماماً، وأنّ الأمرة العسكرية في الحزب لا تمر عبر القيادة بل بتوجيه مباشر من الحرس الثوري، وهو ما بدا واضحاً عند بدء اطلاق الصواريخ وارتباك القيادة السياسية.

استغربت مصادر متابعة اكتفاء المديرية العامة للأمن العام بالتحذير من بعض التطبيقات الإسرائيلية، في حين أن القوانين المرعية الإجراء تخوّلها اتخاذ قرار مباشر بحجبها كليا، سواء عبر السلطة التنفيذية أو بموجب قرار قضائي.

شكّل عدد من الأحزاب خلايا للإغاثة والاهتمام بالنازحين، وبالتالي ثمة تسابق بين الأحزاب للاستثمار بهذا الموضوع، في عدد من القرى والبلدات، وذلك وسط تعثر الأجهزة المعنية في متابعة العدد الهائل من النازحين دفعة واحدة.

الجمهورية

تزامناً مع التطوّرات العسكرية التي يشهدها لبنان، أعلنت العديد من بلديات الشمال شروطاً على مالكي العقارات في نطاقها البلدي، تتضمّن التحقق والتدقيق في هوية المستأجرين أو الوافدين الجدد إلى البلدة، تفادياً لأي تطوّر أمني يُعرّض سكان أي بلدة للخطر.

أعرب أكثر من وزير في أحاديث جانبية عن أنّ أكثرية عظمى في الحكومة باتت مؤيّدة لأن تصوّت على إقالة وزيرَين من حزب واحد، معتبرين أنّ ذلك سيجعل الحكومة أكثر تجانساً ومصداقية بقراراتها تجاه الداخل والخارج.

شهدت جلسة الحكومة عقب الهجمات الإسرائيلية سجالات حادة بين أكثر من وزير ومسؤول كبير إلى حدّ المطالبة باعتقال مسؤولين سياسيين وحزبيين، وليس فقط ما ورد بالقرار، استباقاً لقرار ضغط خارجي عبّر عنه سفير دولة كبرى.

اللواء

بدت صدمة ما حصل من تطورات عسكرية في الجنوب بعد إعلان حزب لله اشتراكه بالحرب مجدداً، بيِّنة لدى مرجع كبير، بعدما ثبت أن ما تلقَّاه من تطمينات لم يكن في محلّه!

تزايدت المخاوف من عدم سريان الزيادة على رواتب القطاع العام، مع ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والخدمات..

لم يتأخر وزير سابق عن حذف تغريدة، إتهم فيها الاحتلال بإطلاق الصواريخ، قبل ان تتوضح الأمور، وطبيعة من أطلقها..

البناء

يقول خبراء عسكريون إنه إضافة للوظيفة العسكرية الاستراتيجية لاستهداف القواعد الأميركية في دول الخليج بالنسبة لإيران، والمتصل بجعل القوات الأميركية تدفع أثماناً أعلى للحرب، فإن هناك هدفاً تكتيكياً لا يقلّ أهمية وهو يتصل بخطة الحرب الإيرانية التي تريد الوصول إلى لحظة حرجة في الحرب يكون مخزون صواريخ الدفاع الجويّ الذي تستطيع أميركا التحكم بأصوله في كل المنطقة، خصوصاً ما سبق واشترته الحكومات الخليجية من أميركا والذي يمكن للقيادة الأميركية استعارته لما بعد نهاية الحرب واستخدامه ما لم يتمّ استنزافها، واللحظة الحرجة التي تسعى إليها طهران هي إيصال أميركا ومعها "إسرائيل" طبعاً إلى لحظة يبدأ معها الاقتصاد في استخدام الدفاعات الجوية وتبدأ فيها إيران بإطلاق صواريخها الحديثة وطائراتها المسيّرة الأشد حداثة ويصبح وقف الحرب مطلباً أميركياً إسرائيلياً بلا شروط.

يقول مرجع سياسي إن لبنان لا يتحمّل التعامل بالغضب سواء أكان غضب المقاومة من استخفاف الحكومة، بما يعنيه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية دون رادع ومطالبة المقاومة بتسليم سلاحها أو غضب رئيس الحكومة من مبادرة المقاومة إلى اختراق التزامها بعدم إطلاق الصواريخ وإضعاف صورة الحكومة التي دأبت على التباهي باستعادة قرار الحرب والسلم ومنع إطلاق النار من الأراضي اللبنانية، لأن الغضب سوف يؤدي إلى شيء واحد مؤكد هو الصدام وإدخال لبنان في نفق مظلم، ولأن قدر اللبنانيين هو العيش معاً وإدارة التوافق، خصوصاً في فترات الخلاف والأزمات، فإن إيجاد آليات للتواصل والحوار وبلورة حلول ومخارج وربط نزاع هي الأجوبة التي يحتاجها لبنان على الأسئلة الراهنة.

الديار

أكدت مصادر وزارية لـ"الديار" أن الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة بشكل فوري وعلى نطاق واسع، وهو ما كان قد أشار إليه قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أكثر من مناسبة، سواء في اجتماعات رسمية أو خلال لقاءاته مع مسؤولين معنيين بالملف، موضحة أن المقاربة العسكرية للموضوع لا يمكن أن تكون آنية أو ارتجالية، نظراً للطبيعة الجغرافية الواسعة والمعقدة للمنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي، والتي تتطلب انتشاراً كثيفاً ونقاط تمركز ثابتة ودوريات متحركة على مدار الساعة. وأضافت أن التحديات لا تقتصر على المساحة فحسب، بل تشمل أيضاً محدودية العديد والعتاد، في ظل نقص في الموارد البشرية واللوجستية، من آليات وتجهيزات ووسائل مراقبة، مشيرة إلى أن أي خطة تنفيذية تحتاج إلى جدول زمني مرحلي وإلى دعم مالي وتقني إضافي، داخلياً وخارجياً، بما يضمن تطبيق القرارات الحكومية من دون إرباك أمني أو استنزاف لقدرات المؤسسة العسكرية.

تخوفت مصادر سياسية، ان تكون قرارات الحكومة قد جاءت متأخرة، آملة ان تنجح المساعي الدبلوماسية والاتصالات الدولية الجارية، في احتواء التصعيد قبل توسعه، مشيرة، الى ان وتيرة الاحداث المتسارعة فرضت ايقاعاً ضاغطاً على الحكومة، ما استدعى قرارات سريعة قد لا تكون مكتملة العناصر من حيث الجهوزية او الغطاء السياسي اللازم. ولفتت المصادر الى ان التحدي الاساس لا يكمن فقط في توقيت القرار، بل في قدرة الدولة على مواكبة التطورات الميدانية، معتبرة ان الرهان يبقى على الجهود الدولية لخفض منسوب التوتر، خصوصاً في ظل اتصالات مكثفة تقودها عواصم القرار، محذرة من ان اي تأخير اضافي في احتواء المشهد قد يضع البلاد امام استحقاقات امنية واقتصادية اكثر تعقيداً.

تبلغ المعنيون في بيروت معلومات، عن وجود حشود اسرائيلية على طول الحدود الجنوبية، وسط توجه على ما يبدو لتنفيذ "توغل" بري، لم تعرف حدوده حتى الساعة، رغم ان ثمة معطيات تتحدث عن امكان تنفيذ اجتياح بري لكامل قطاع جنوب الليطاني وصولا الى نهر الليطاني. مصادر متابعة، كشفت ان طبيعة هذه الحشود وحجم الآليات المرصودة، توحيان بأن الأمر يتجاوز مجرد مناورة عسكرية أو رسائل ضغط نفسية، ليدخل في إطار تحضير ميداني لعملية قد تكون محدودة في بدايتها، لكنها قابلة للتوسع تبعاً لمسار التطورات على الأرض. واشارت المصادر، الى ان الجهات الرسمية تتابع الوضع الميداني بدقة، وسط مخاوف من أن يؤدي أي توغل، مهما كان نطاقه، إلى تبدل قواعد الاشتباك القائمة، وفتح الباب أمام مواجهة أوسع قد تمتد تداعياتها إلى الداخل، في لحظة شديدة التعقيد والحساسية.

اسرار

الصحف

3-3-2026

أسرار الصحف 28-2-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-01-02

أسرار الصحف 3-1-2026

LBCI
اسرار
2026-02-28

أسرار الصحف 28-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-26

أسرار الصحف 27-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-25

أسرار الصحف 26-02-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-02-28

أسرار الصحف 28-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-26

أسرار الصحف 27-2-2026

LBCI
اسرار
2026-02-25

أسرار الصحف 26-02-2026

LBCI
اسرار
2026-02-24

أسرار الصحف 25-2-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:00

"جبان وغير مبرر"... السعودية تدين الهجوم الإيراني "الغاشم" على السفارة الأميركية في الرياض

LBCI
أخبار لبنان
06:07

الجيش الإسرائيلي يعلن العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان

LBCI
صحف اليوم
2026-01-01

رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ - الفلسطينيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تسليم أربع شاحنات من السلاح احتوت كمية “حرزانة”

LBCI
آخر الأخبار
18:18

غارة تحذيرية على الضاحية الجنوبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:13

ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة

LBCI
أخبار دولية
03:51

إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
02:36

مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
19:13

هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين

LBCI
أخبار لبنان
15:36

إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:28

نزوح والاف المواطنين على الطرقات…

LBCI
أخبار لبنان
14:21

كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟

LBCI
حال الطقس
14:15

إليكم حال الطقس في لبنان...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:55

ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد

LBCI
خبر عاجل
06:59

تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
23:21

انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا

LBCI
خبر عاجل
22:52

انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
22:47

انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية

LBCI
اقتصاد
02:32

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
19:09

أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له

LBCI
خبر عاجل
02:36

مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More