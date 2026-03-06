أسرار الصحف 6-3-2026

النهار



يُطرَح مجدّداً إمكان وجود جوازات سفر لبنانية أعطيت لعناصر قيادية في "حزب الله" بأسماء مستعارة لتسهيل سفرهم، وما إذا كانت هذه الجوازات لا تزال سارية الصلاحية.



لوحظ أنّه في معظم القرى والبلدات التي لجأ إليها النازحون، يُسجَّل تشدد غير مسبوق خوفاً ممّا جرى في النزوح السابق، من تخفّي لبعض القيادات في "حزب الله" في منازل أقارب، ولا أحد يعرفهم من أبناء البلدات التي تستقبلهم.



أبلغ مصدر نيابي محدّثيه أنّ التأخّر في الإعلان عن الاتفاق على التمديد لمجلس النواب مردّه إلى عدم الاتفاق على مدة التأجيل قبل الأسبوع الماضي، علماً أنّ بعض الاختلاف في وجهات النظر لا يزال قائماً حول الموضوع.



سُجّل تسطير أول محضر ظبط بلدي بحق أناس استقبلوا نازحين من دون إعلام أجهزة بلدية مجدل عنجر بالأمر.



الجمهورية



تحفّظ مسؤولون ووزراء عن التعليق على طلب جهات خارجية اعتقال مسؤولين حزبيّين، معتبرين أنّ ذلك ضغط لا يمكن للدولة تحمّله، وإحداث شرخ مجتمعي ومؤسساتي، لبنان بغنى عنه في هذه الأوقات الحرجة.



رفع مستوردون أسعار سلع تُعدّ من المفروشات والتجهيزات المنزلية، مستغلّين غياب الرقابة الحكومية على هذه القطاعات في ظل الانشغال بتأمين ضبط أسعار السلع الغذائية والأساسيات الأخرى.



عُلم أنّ «التيار الوطني الحر» ممثلاً بتكتل «لبنان القوي»، سيتقدّم اليوم باقتراح مشروع قانون تمديد للمجلس النيابي لمدة 4 أشهر قابلة لأن تتجدّد مرتَين، عكس الإقتراح المقدّم من باقي الكتل الذي يقضي بالتمديد لسنتَين كاملتَين.



اللواء



تلقَّى زعيم تيار وسطي مخضرم اتصالات شكر وتقدير على مواقفه الداعمة والمقدرة لدور مسؤول كبير غير مدني.



يلمس متصلون بوزير سيادي «بعض الإحباط» لديه من جراء تطورات الحرب ضد لبنان، ممَّا يؤثر سلباً علىاتفاقيات كانت قيد الإنجازات.



تخشى جهات اقتصادية من أزمة غاز عالمية، من شأنها أن تنعكس على دول المنطقة، ومن ضمنها لبنان.



البناء



يقول سياسي مؤيد للمقاومة تعليقاً على المشهد الراهن وموقف الحكومة من المقاومة إن الغضب والعتب على المقاومة في الصواريخ التي أطلقتها فجر الاثنين وربطتها باغتيال الإمام الخامنئي يمكن فهمه، لكن السؤال الذي لا تستطيع الحكومة ومَن يؤيدها تجاهل الجواب عليه هو أن قرار الحكومة الإسرائيلية بعملية عسكرية واسعة في لبنان برياً ونارياً صار معلناً أنه اتخذ قبل تلك الصواريخ وأن المجلس الوزاري المصغّر الذي أقرّ الخطة فوجئ بالصواريخ أثناء الاجتماع، كما يؤكد الإعلام الإسرائيلي، وما يجري في الجنوب يقول إن المقاومة لم تقم بعمل استعراضي له صلة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بل ثبت أنها استعدّت لمنازلة الاحتلال في الجبهة الأمامية التي قالت الحكومة إنّها مضطرة لسحب الجيش منها، وجاءت المقاومة وهي تدافع بجدارة وتقلق ليل الاحتلال فهل يجوز أن تطعن المقاومة في ظهرها في هذه اللحظة بينما مجرّد كف الشرّ عن المقاومة يكفي لتمكينها من أخذ فرصتها لحماية الجنوب وردّ العدوان ومنع توسّع الاحتلال طالما أن البديل هو وقوع لبنان تحت سطوة الاحتلال وتنفيذ أوامره وهو أمر حاصل حتماً باعتراف الحكومة بأن لا حول لها ولا قوة وأن الخيار الدبلوماسي الذي تتبنّاه عاجز عن فعل شيء؟



أكد خبراء عسكريون أن الصواريخ التي أطلقت ليل أمس من إيران على تل أبيب والقدس ووصول أغلبها إلى أهدافه رغم الاعتراضات التي واجهتها يعني أمرين: الأول، أن الحديث عن تراجع القدرة الصاروخية الإيرانية كما يقول الأميركيون والإسرائيليون مجرد عمل دعائي إعلامي وأن نوعية الصواريخ التي وضعت في الاستخدام من نوعيّات محدثة تملك كفاءات تقنيّة للتملّص من الملاحقة الدفاعية. هذا عدا عن بدء ظهور ملامح تراجع في قدرة الدفاعات الجويّة الإسرائيلية.



الديار



توقفت أوساط سياسية بارزة لـ"الديار" عند تتابع المواقف من قبل خصوم "الثنائي الشيعي" الرافضة لتأجيل الانتخابات التشريعية عامين، وكان آخرها اعلان القوات اللبنانية الرفض القاطع لذلك مع اقتراح تأجيل تقنيه لمدة ستة اشهر. ووفق تلك المصادر، لن يبقى الموقف القواتي يتيما، بل سيتبعه سلسلة من المواقف المؤيدة من قبل الفريق السياسي نفسه، في ظل وجود معلومات عن تدخل سعودي مباشر لمحاولة منع التمديد الطويل، علما ان واشنطن والرياض كانتا تشجعان على تأجيل الانتخابات لمدة غير قصيرة، لكن الامور انقلبت بعد قرار حزب الله الرد على الاعتداءات الاسرائيلية. والمقاربة الجديدة تبني حساباتها على افتراض حصول انقلاب في المزاج الشيعي بعد عودة الحرب، والتباين المفترض بين حركة امل وحزب الله حول المواجهة الراهنة، وهذا ما يرفع برايهم فرصة اختراق المقاعد الشيعية؟!