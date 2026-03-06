الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 6-3-2026
اسرار
2026-03-06 | 01:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
أسرار الصحف 6-3-2026
النهار
يُطرَح مجدّداً إمكان وجود جوازات سفر لبنانية أعطيت لعناصر قيادية في "حزب الله" بأسماء مستعارة لتسهيل سفرهم، وما إذا كانت هذه الجوازات لا تزال سارية الصلاحية.
لوحظ أنّه في معظم القرى والبلدات التي لجأ إليها النازحون، يُسجَّل تشدد غير مسبوق خوفاً ممّا جرى في النزوح السابق، من تخفّي لبعض القيادات في "حزب الله" في منازل أقارب، ولا أحد يعرفهم من أبناء البلدات التي تستقبلهم.
أبلغ مصدر نيابي محدّثيه أنّ التأخّر في الإعلان عن الاتفاق على التمديد لمجلس النواب مردّه إلى عدم الاتفاق على مدة التأجيل قبل الأسبوع الماضي، علماً أنّ بعض الاختلاف في وجهات النظر لا يزال قائماً حول الموضوع.
سُجّل تسطير أول محضر ظبط بلدي بحق أناس استقبلوا نازحين من دون إعلام أجهزة بلدية مجدل عنجر بالأمر.
الجمهورية
تحفّظ مسؤولون ووزراء عن التعليق على طلب جهات خارجية اعتقال مسؤولين حزبيّين، معتبرين أنّ ذلك ضغط لا يمكن للدولة تحمّله، وإحداث شرخ مجتمعي ومؤسساتي، لبنان بغنى عنه في هذه الأوقات الحرجة.
رفع مستوردون أسعار سلع تُعدّ من المفروشات والتجهيزات المنزلية، مستغلّين غياب الرقابة الحكومية على هذه القطاعات في ظل الانشغال بتأمين ضبط أسعار السلع الغذائية والأساسيات الأخرى.
عُلم أنّ «التيار الوطني الحر» ممثلاً بتكتل «لبنان القوي»، سيتقدّم اليوم باقتراح مشروع قانون تمديد للمجلس النيابي لمدة 4 أشهر قابلة لأن تتجدّد مرتَين، عكس الإقتراح المقدّم من باقي الكتل الذي يقضي بالتمديد لسنتَين كاملتَين.
اللواء
تلقَّى زعيم تيار وسطي مخضرم اتصالات شكر وتقدير على مواقفه الداعمة والمقدرة لدور مسؤول كبير غير مدني.
يلمس متصلون بوزير سيادي «بعض الإحباط» لديه من جراء تطورات الحرب ضد لبنان، ممَّا يؤثر سلباً علىاتفاقيات كانت قيد الإنجازات.
تخشى جهات اقتصادية من أزمة غاز عالمية، من شأنها أن تنعكس على دول المنطقة، ومن ضمنها لبنان.
البناء
يقول سياسي مؤيد للمقاومة تعليقاً على المشهد الراهن وموقف الحكومة من المقاومة إن الغضب والعتب على المقاومة في الصواريخ التي أطلقتها فجر الاثنين وربطتها باغتيال الإمام الخامنئي يمكن فهمه، لكن السؤال الذي لا تستطيع الحكومة ومَن يؤيدها تجاهل الجواب عليه هو أن قرار الحكومة الإسرائيلية بعملية عسكرية واسعة في لبنان برياً ونارياً صار معلناً أنه اتخذ قبل تلك الصواريخ وأن المجلس الوزاري المصغّر الذي أقرّ الخطة فوجئ بالصواريخ أثناء الاجتماع، كما يؤكد الإعلام الإسرائيلي، وما يجري في الجنوب يقول إن المقاومة لم تقم بعمل استعراضي له صلة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بل ثبت أنها استعدّت لمنازلة الاحتلال في الجبهة الأمامية التي قالت الحكومة إنّها مضطرة لسحب الجيش منها، وجاءت المقاومة وهي تدافع بجدارة وتقلق ليل الاحتلال فهل يجوز أن تطعن المقاومة في ظهرها في هذه اللحظة بينما مجرّد كف الشرّ عن المقاومة يكفي لتمكينها من أخذ فرصتها لحماية الجنوب وردّ العدوان ومنع توسّع الاحتلال طالما أن البديل هو وقوع لبنان تحت سطوة الاحتلال وتنفيذ أوامره وهو أمر حاصل حتماً باعتراف الحكومة بأن لا حول لها ولا قوة وأن الخيار الدبلوماسي الذي تتبنّاه عاجز عن فعل شيء؟
أكد خبراء عسكريون أن الصواريخ التي أطلقت ليل أمس من إيران على تل أبيب والقدس ووصول أغلبها إلى أهدافه رغم الاعتراضات التي واجهتها يعني أمرين: الأول، أن الحديث عن تراجع القدرة الصاروخية الإيرانية كما يقول الأميركيون والإسرائيليون مجرد عمل دعائي إعلامي وأن نوعية الصواريخ التي وضعت في الاستخدام من نوعيّات محدثة تملك كفاءات تقنيّة للتملّص من الملاحقة الدفاعية. هذا عدا عن بدء ظهور ملامح تراجع في قدرة الدفاعات الجويّة الإسرائيلية.
الديار
توقفت أوساط سياسية بارزة لـ"الديار" عند تتابع المواقف من قبل خصوم "الثنائي الشيعي" الرافضة لتأجيل الانتخابات التشريعية عامين، وكان آخرها اعلان القوات اللبنانية الرفض القاطع لذلك مع اقتراح تأجيل تقنيه لمدة ستة اشهر. ووفق تلك المصادر، لن يبقى الموقف القواتي يتيما، بل سيتبعه سلسلة من المواقف المؤيدة من قبل الفريق السياسي نفسه، في ظل وجود معلومات عن تدخل سعودي مباشر لمحاولة منع التمديد الطويل، علما ان واشنطن والرياض كانتا تشجعان على تأجيل الانتخابات لمدة غير قصيرة، لكن الامور انقلبت بعد قرار حزب الله الرد على الاعتداءات الاسرائيلية. والمقاربة الجديدة تبني حساباتها على افتراض حصول انقلاب في المزاج الشيعي بعد عودة الحرب، والتباين المفترض بين حركة امل وحزب الله حول المواجهة الراهنة، وهذا ما يرفع برايهم فرصة اختراق المقاعد الشيعية؟!
صحف اليوم
اسرار
الصحف
6-3-2026
أسرار الصحف 5-3-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-03-03
أسرار الصحف 3-3-2026
اسرار
2026-03-03
أسرار الصحف 3-3-2026
0
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
اسرار
2026-02-05
أسرار الصحف 6-2-2026
0
اسرار
2026-01-06
أسرار الصحف 6-1-2026
اسرار
2026-01-06
أسرار الصحف 6-1-2026
0
اسرار
2026-03-04
أسرار الصحف 5-3-2026
اسرار
2026-03-04
أسرار الصحف 5-3-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-03-04
أسرار الصحف 5-3-2026
اسرار
2026-03-04
أسرار الصحف 5-3-2026
0
اسرار
2026-03-03
أسرار الصحف 3-3-2026
اسرار
2026-03-03
أسرار الصحف 3-3-2026
0
اسرار
2026-02-28
أسرار الصحف 28-2-2026
اسرار
2026-02-28
أسرار الصحف 28-2-2026
0
اسرار
2026-02-26
أسرار الصحف 27-2-2026
اسرار
2026-02-26
أسرار الصحف 27-2-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:54
هبة نصر للـLBCI: التطورات في لبنان وقعت بعد أن بدأت الولايات المتحدة حربا والأولوية فيها الاستجابة لتطوراتها الداخلية ولأهدافها كدولة ولا إجابات واضحة في الإحاطات الخارجية عن لبنان والرئيس الأميركي أجرى اتصالات بكل الدول المعنية في هذا الملف باستثناء
خبر عاجل
14:54
هبة نصر للـLBCI: التطورات في لبنان وقعت بعد أن بدأت الولايات المتحدة حربا والأولوية فيها الاستجابة لتطوراتها الداخلية ولأهدافها كدولة ولا إجابات واضحة في الإحاطات الخارجية عن لبنان والرئيس الأميركي أجرى اتصالات بكل الدول المعنية في هذا الملف باستثناء
0
خبر عاجل
05:21
غارة اسرائيلية تستهدف كفرصير في النبطية
خبر عاجل
05:21
غارة اسرائيلية تستهدف كفرصير في النبطية
0
فنّ
11:14
في ظل الأوضاع المستجدة... باسم مغنية: "يا رب"
فنّ
11:14
في ظل الأوضاع المستجدة... باسم مغنية: "يا رب"
0
آخر الأخبار
06:07
مسؤول أوكراني لفرانس برس: كييف سترسل "قريبا" خبراء عسكريين في المسيرات إلى الشرق الاوسط
آخر الأخبار
06:07
مسؤول أوكراني لفرانس برس: كييف سترسل "قريبا" خبراء عسكريين في المسيرات إلى الشرق الاوسط
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:51
استهداف مبنى المقاصد في صيدا
أمن وقضاء
04:51
استهداف مبنى المقاصد في صيدا
0
أمن وقضاء
04:48
الرئيس عون يواصل إجراء الإتصالات لتفادي التصعيد...
أمن وقضاء
04:48
الرئيس عون يواصل إجراء الإتصالات لتفادي التصعيد...
0
أمن وقضاء
04:21
المدينة الرياضية تتحضر لاستقبال النازحين
أمن وقضاء
04:21
المدينة الرياضية تتحضر لاستقبال النازحين
0
أخبار لبنان
04:20
علي مراد للـLBCI: تحية للصامدين في ضيعهم جنوب الليطاني... "ينقطع لسان لي بدو يخونن"
أخبار لبنان
04:20
علي مراد للـLBCI: تحية للصامدين في ضيعهم جنوب الليطاني... "ينقطع لسان لي بدو يخونن"
0
تقارير نشرة الاخبار
03:24
بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار
تقارير نشرة الاخبار
03:24
بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
03:22
من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم
تقارير نشرة الاخبار
03:22
من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم
0
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
0
أمن وقضاء
01:47
هذه تفاصيل الغارات في بعلبك
أمن وقضاء
01:47
هذه تفاصيل الغارات في بعلبك
0
أمن وقضاء
01:43
غارات عنيفة استهدفت النبطية... هذا المشهد صباحًا
أمن وقضاء
01:43
غارات عنيفة استهدفت النبطية... هذا المشهد صباحًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
2
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
4
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
5
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
6
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
7
مقدمة نشرة الاخبار
13:26
مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:26
مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026
8
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More