الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 10-3-2026

اسرار
2026-03-10 | 01:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 10-3-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف 10-3-2026

النهار

- لوحظ أنّ محطات الوقود بدأت تمارس تقنيناً على توزيع المازوت بذريعة أنّها تُخصّص الكميات للمولدات تجنّباً للتقنين الكهربائي في حال تطورت الأمور. 

- فيما فتحت مراكز وأديار مسيحية أبوابها للنازحين، شنّ ناشطون شيعة حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، مدّعين أنّه لم يفتح أمامهم أبواب مقر المجلس في الحازمية ما اضطره الى الردّ واعتبار أنّ المكان لا يتسع.

- أبدى نازحون وصامدون في عدد من القرى البقاعية استياءهم الكبير من قرار وزارة الطاقة ومؤسسة "كهرباء لبنان" بزيادة ساعات التقنين لتوفير كميات من الفيول الذي ترتفع أسعاره، واعتبروا أنّ من واجبات الدولة تزويد هذه المناطق بتيار كهربائي على مدى 24 ساعة لتخفيف وطأة النزوح عنهم. 

- تضاربت الأخبار حول إنزال جديد نفّذه الاسرائيليون فجر أمس في المنطقة الحدودية بقاعاً الأمر الذي لم تؤكده أيّ مصادر إلّا مندوب قناة "المنار" عبر مجموعة "واتساب".

- أقفل التمديد لمجلس النواب اللبناني لسنتَين إضافيّتَين الباب على مرشحين جدد كانوا يحضّرون للاستحقاق مما أثار اعتراضات بالجملة عبر بيانات أمس. 


الجمهورية

- أكدت مصادر مسؤولة أنّ هناك اتجاهاً إلى إقالة رئيس محكمة غير مدنية بسبب قرارات اتُخِذت بما لا يتلاءم مع توجّهات الحكومة.

- كشفت تقارير رسمية عن ورود رسائل ثناء من الخارج لمؤسسة وطنية كبرى فيما كانت تطلق حملة مشبوهة ضدها من بعض الداخل.

- رجّح سياسيّون، أن يشهد الوضع السياسي الداخلي، بعد التبدُّلات والتغييرات الكبيرة خطّط البعض لتلافيها من خلال تأجيل استحقاق مهمّ، كان سيفرض حصول هذه التغييرات في شكل طبيعي أو مقصود.


اللواء

- لم تتمكن الرقابة العبرية من نشر معلومات عن تحوُّل مفاجئ في الحرب الجارية جنوباً، لجهة قدرات وأسلحة لم تكن مستخدمة قبلاً.

- يخشى موزعون وشركات ان تتعرض قارورة الغاز لضغوطات غير مسبوقة، لجهة فقدانها من الأسواق أو تسجيل سعرها قفزة خيالية.

- طمأن وزير خارجية دولة كبرى رئيس شركة طيران كبرى أن لا ضرورة لإقفال مطار رفيق الحريري في الوقت الراهن..


البناء

- أجمع خبراء عسكريون في شؤون الدفاع الجوي أن النقاش حول بطء إنتاج صواريخ الدفاع الجوي في أميركا بعد تحوّل منظومات "باتريوت" و"أس أم" و"ثاد" إلى منظومات للدفاع عن الحلفاء ودول حلف الناتو قد بدأ عام 2017 في تقرير لمؤسسة راند فتح النقاش في الكونغرس وقال التقرير إن معدل انتاج ما بين 50 و100 صاروخ سنوياً من منظومات "أس أم" البحرية و"ثاد" ومثلها توماهوك الهجومية مقابل 500 – 1000 صاروخ "باتريوت" سنوياً يضع الغرب وحلفاءه في عنق زجاجة على صعيد الذخائر الناعمة حيث تكفي حرب حقيقية مدتها ثلاثة شهور من أجل استهلاك مخزون استغرق إنتاجه 10 سنوات. وهذا يستدعي الامتناع عن الاستجابة لأي حرب أخرى قبل 10 سنوات جديدة وعندما وقعت حرب أوكرانيا وحدث ما كان متوقعاً عاد النقاش بقوة ومنذ 2023 مع استمرار حرب أوكرانيا وقعت حروب ما بعد طوفان الأقصى وفي كل مرة كان يتكرّر الحديث عن نفاد المخزون من حرب الإسناد اللبنانية إلى حرب البحر الأحمر إلى حرب حزيران على إيران وصولاً إلى الحرب الحالية، حيث يقول الخبراء إنّ نصف المخزون تمّ استهلاكه وباقي النصف وإذا بقيت وتيرة الاشتباك كما هي، فالحرب لن تستمرّ لأكثر من عشرة أيام.

- قال مسؤول سياسي بارز تعليقاً على كلام رئيس الجمهورية حول دور حزب الله العسكري في مواجهة الاحتلال إنّ الرئيس يعلم أنه حتى ورقة توم برّاك في آب 2025 كان الرئيس يقول إنّ لبنان بما في ذلك حزب الله نفذ ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث لا يمكن القول اليوم إن نزع السلاح شرط لقيام "إسرائيل" بتطبيق الاتفاق. وهذا الكلام كان ينفرد به وزير الخارجية القواتي ويتبرأ منه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما يعلم الرئيس أنه حتى الأمس لم يكن في الأفق ولا على الطاولة ولا في التداول أي صورة واضحة عن مسار ينتهي بالانسحاب الإسرائيلي أو وقف الاعتداءات وكلّ ما بين يدي الرئيس دعوة لرفع مستوى التفاوض دون ضمانات، بينما الكلام الأميركي والإسرائيلي العلني واضح لجهة السعي لاقتطاع جزء من الجنوب تحت مسمّى منطقة عازلة واقتصادية وعدم الاستعداد لمغادرة النقاط الخمس، كما هو معلوم للرئيس أن مواصلة الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار بدلاً من أن تؤسس لقناعة بأن الاحتلال لن ينفذ الاتفاق ما يوجب التفكير بالاستراتيجية الدفاعية فتحوّل الأمر إلى مبرر للضغط على المقاومة لنزع السلاح، علماً أن لا أحد استطاع تقديم ضمانة لمرحلة ما بعد نزع السلاح. والمثال السوري يتضمّن إجابات وافية ويقول المسؤول إن الرئيس يعلم أن اختزال ما تقوم به المقاومة منذ أسبوع بصواريخ تضامنية مع إيران مثل اختزال العدوان الاسرائيلي كرد على هذه الصواريخ لا يستقيمان و"إسرائيل" حشدت وأعلنت أنها آتية لتوسيع احتلالها فماذا تخسر الدولة إن تركت المقاومة عساها تنجح فتتحقق مصلحة الوطن أو فشلت فيسهل إقناعها بتسليم سلاحها بدلاً من المخاطرة بصدام داخلي تجد الدولة نفسها فيه مع "إسرائيل" في خندق واحد مؤلم؟

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 9-3-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-03-03

أسرار الصحف 3-3-2026

LBCI
اسرار
2026-03-09

أسرار الصحف 9-3-2026

LBCI
اسرار
2026-03-06

أسرار الصحف 6-3-2026

LBCI
اسرار
2026-03-05

أسرار الصحف 5-3-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-03-09

أسرار الصحف 9-3-2026

LBCI
اسرار
2026-03-06

أسرار الصحف 6-3-2026

LBCI
اسرار
2026-03-05

أسرار الصحف 5-3-2026

LBCI
اسرار
2026-03-03

أسرار الصحف 3-3-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:30

ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
01:50

القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر: المختبرات النووية في طهران كانت أحد أهداف هجوم سلاح الجو الليلة الماضية

LBCI
خبر عاجل
07:10

رويترز: سماع دوي انفجارات في الدوحة

LBCI
خبر عاجل
05:17

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت رولا عثمان استجوبت علي برو واصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:49

الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"

LBCI
آخر الأخبار
04:03

أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: جولة رئيس الحزب تيمور جنبلاط على المسؤولين غير مرتبطة بمسألة التمديد للمجلس النيابي وهذه الجولة انطلقت بعناوين سياسية واضحة عقب اندلاع الحرب مجددا

LBCI
أخبار لبنان
03:50

عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
03:18

مجزرة في النميرية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:02

ليل الضاحية الجنوبية كان هادئا...

LBCI
أخبار لبنان
02:45

مدارس فتحت أبوابها حضورياً وأخرى تعتمد التعليم عن بعد... هذا ما قاله الأب يوسف نصر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
01:54

أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه

LBCI
أخبار لبنان
01:52

ليل هادئ في بعلبك - الهرمل وغارات على البقاع الغربي...

LBCI
أخبار لبنان
01:23

الصحافي علي بردى من واشنطن للـLBCI: إحباط داخل الإدارة الأميركية من عدم تطبيق لبنان قرارات مجلس الوزراء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:54

أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه

LBCI
أخبار لبنان
03:29

إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...

LBCI
أخبار لبنان
07:43

اليكم النقاط التي استهدفتها سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد الإنذار....

LBCI
أخبار لبنان
03:50

عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
04:49

الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:23

استشهاد كاهن القليعة واصابة شخص آخر من أهالي البلدة جراء استهداف منزل... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
18:53

بعد إعلان الجيش السوري عن إطلاق قذائف من لبنان، مصدر في وزارة الدفاع السورية للـLBCI: الوزارة تتواصل مع الجيش اللبناني الذي تعهد بحل هذا الأمر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More