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أسرار الصحف المحلية ٨-٦-٢٠٢٦

اسرار
2026-06-08 | 00:16
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أسرار الصحف المحلية ٨-٦-٢٠٢٦
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أسرار الصحف المحلية ٨-٦-٢٠٢٦

النهار

 

رحّب مرجع بتعيين دولة أوروبية سفيراً لها في بيروت وأشاد بقدرات المعيّن الديبلوماسية وإلمامه بملفات لبنان والمنطقة.

 

ينشط رجل دين شيعي على خط التواصل والتقريب بين الرئيسين جوزف عون ونبيه بري، وقطع شوطاً في الابقاء على علاقة لا يريدان انقطاعها ولو اختلفا حيال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

 

لوحظ أنّ ضباطاً شيعة باتوا يتجنّبون المشاركة في مناسبات حزبية واجتماعية في مناطقهم بعد رزمة العقوبات الأميركية التي طاولت ضابطين منهم.

 

يتعرّض المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر لحملة مركزة منذ مدة على خلفية عدم تجاوبه مع مطالب وتدخّلات سياسية في عدد من الملفات وتمسكه بتطبيق صارم للقانون. 

 

تشنّ جهات نيابية حملة على وزيرة التربية والتعليم العالي تحت عنوان الامتحانات الرسمية بعدما كانت الوزيرة امتنعت في وقت سابق عن تلبية مطالب هؤلاء. 

 

أبلغ مرجع شخصيات من طائفته رفضه التدخّل في ملف يخص مرجعية دينية أمام القضاء. 

 

الجمهورية

 

يتردَّد أنّ عاصمة مؤثرة نصحت مسؤولين لبنانيّين بعدم لمبالغة في رفع سقوف التوقعات حيال نتائج بعض المفاوضات الجارية، لأنّ التنفيذ سيحتاج إلى مراحل متدرجة.

 

كشفت أوساط متابعة أنّ ملفاً دقيقاً يشهد تنسيقاً غير مسبوق بين أكثر من جهة رسمية، بعيداً من التجاذبات السياسية المعتادة.

 

لوحظ أنّ سفارات أجنبية كثّفت أخيراً طلباتها للحصول على تقارير اقتصادية وإدارية، بالتوازي مع تراجع اهتمامها بالتفاصيل السياسية اليومية.

 

اللواء

 

يتساءل أصحاب المصالح المكلَّفين بالضرائب عن «أسباب» تعطيل أجهزة الجباية الألكترونية  فجأة،.. كلما سافر وزير المالية في مهمة رسمية إلى الخارج، مما يضطرهم إلى تكبُّد غرامات التأخير عن الدفع عنوة! 

 

لوحظ أن وزارة الطاقة رفعت تعرفة الكهرباء للمولدات إلى ٥٥ سنتاً لكل كيلو واط، في حين أن تعرفة كهرباء لبنان محددة بـ ٢٧ سنتاً مع إعتماد تعرفات الشطور! 

 

ربح رئيس الحكومة الرهان على المشكِّكين بإمكانية تشغيل مطار القليعات قبل آخر العام الحالي، وجاء إحتفال وضع الحجر الأساس بمثابة «بصمة» تاريخية كبيرة للعهد والحكومة!

 

البناء

 

يعتقد مصدر دبلوماسي أنّ تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد الردّ الإيراني على قصف الضاحية الجنوبية ليس مجرد محاولة لمنع التصعيد، بل تعبيراً عن حسابات أميركية أعمق تتصل بالحفاظ على وقف النار الذي تحقق بشقّ الأنفس بعد الحرب، لأنّ واشنطن تدرك أنّ السماح لبنيامين نتنياهو بالردّ على الردّ الإيراني يعني عملياً انهيار التفاهم الذي أنهى المواجهة المباشرة مع طهران، والعودة إلى دوامة حرب إقليمية لا ترغب الإدارة الأميركية في تحمّل تكلفتها السياسية والاقتصادية. رغم مشاركة ترامب في محاولة فصل لبنان عن إيران وموافقته على بالون اختبار استهداف الضاحية، لكن الثمن الذي دفعته واشنطن للحفاظ على وقف النار كان منح إيران ربحاً سياسياً ومعنوياً واضحاً. والأهمّ أنّ النتيجة السياسية للأحداث تجاوزت مسألة الردّ العسكري نفسه. فمنذ السابع من نيسان سعت واشنطن وتل أبيب إلى فصل الجبهة اللبنانية عن نتائج الحرب مع إيران، بينما انتهت الوقائع إلى تثبيت معادلة معاكسة مفادها أنّ استهداف بيروت والضاحية لا يمكن عزله عن المعادلة الإقليمية. وهكذا وجدت الولايات المتحدة نفسها، من حيث أرادت منع الحرب، تساهم عملياً في تكريس ربح إيراني مزدوج: تثبيت معادلة الردّ، وفرض ربط الجبهات.

 

يعلق محللون اسرائيليون على مشهد استهداف الضاحية الجنوبية والردّ الإيراني والموقف الأميركي بالقول إنّ "إسرائيل" لم تكن تتوقع الردّ الإيراني وكانت تبني على موقف السلطة اللبنانية المتعاون رهان الغطاء الكافي لفرض التراجع الإيراني، لكنها وجدت نفسها بعد الردّ الإيراني على قصف الضاحية الجنوبية أمام معادلة معقدة لا تحمل خياراً مريحاً. فإذا قرّرت المضيّ في الردّ العسكري الواسع، فإنها تخاطر بمستقبل العلاقة مع أميركا والرئيس دونالد ترامب، بإسقاط وقف النار الذي سعت واشنطن إلى تثبيته منذ السابع من نيسان، وتفتح الباب أمام عودة المواجهة المباشرة مع إيران وما قد يرافقها من توسع للجبهات وارتفاع الأكلاف العسكرية والاقتصادية. وفي المقابل، فإنّ التراجع عن الردّ يحمل بدوره كلفة سياسية ومعنوية كبيرة، حيث تظهر "إسرائيل" وقد خسرت معادلة الردع في لبنان ومع إيران.


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