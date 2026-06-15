أسرار الصحف 15-6-2026

النهار



أوعز المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في بيان إلى ابناء الطائفة الشيعية وخصوصاً النازحين منهم إلى التقنين في إقامة المجالس العاشورائية واعتماد الأماكن المغلقة وعدم استعمال مكبرات الصوت، وعدم إقامة التجمّعات الليلية حفاظاً على أمنهم ومنعاً لإزعاج الاخرين والتسبّب بإشكالات مع المحيط.



يتوقّف مراقبون عند أداء مدير عام على تماس بالأحداث الاخيرة بمتابعته المدروسة لملف النازحين وإعداده خطة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لعودتهم إلى بلداتهم عند وقف إطلاق النار.



حوّل أحد رجال الدين الخلاف مع القوى الأمنية حول إزالة 40 مخالفة على طريق صيدا القديمة وخلدة وتصديه لهم سعياً إلى عدم إزالة مخالفة تخصه الى قضية دفاع عن أعراض النساء.



يُشيد زوار عاصمة أوروبية من سياسيين ورجال أعمال بأداء سفيرة لبنان في هذه الدولة وبالاتصالات التي تقوم بها مع كبار المسؤولين فضلاً عن الجهود تبذلها لتقوية المصالح اللبنانية وتعزير دور المغتربين.



لاحظ باعة أعلام الدول المشاركة في المونديال عدم الطلب بكثرة على شراء العلمين الإيراني والأميركي، زائد أنّ أنصار منتخب إيران لا يرفعون علمها على سياراتهم لأسباب أمنية والخشية من المسيرات الإسرائيلية.



الجمهورية



بدأت لجان حكومية بدراسة تحويل مرفق حيوي للبنان بعلاقاته بالخارج إلى شراكة مع القطاع الخاص، أسوةً بمنافس جديد لهذا المرفق جرى افتتاحه منذ أيام.



يتردّد أنّ ملفاً اقتصادياً كبيراً سيعود الى الواجهة بعد انتهاء المفاوضات الجارية، وأنّ التحضيرات التقنية له بدأت بعيداً من الأضواء.



تبيّن أنّ مسؤولين مالييّن تلقّوا استفسارات جديدة من مؤسسات استثمارية عربية وأجنبية حول مشاريع كانت مجمّدة منذ سنوات.



اللواء



لوحظ أن الرئيس نبيه برّي لم يستقبل أحداً من أعضاء الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن على خلفية إستمرار معارضته للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي!



تساءلت أوساط معنية عن مغزى إطلاق أحد أكبر المتهمين بتصنيع وتهريب الكبتاغون بعد ساعات من إعلان القرار السعودي إعادة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية!



حرص مرجع كبير على التوضيح لمحدِّثه الديبلوماسي العربي بأن إعادة اللحمة بين بعبدا وعين التينة، وتعزيز التعاون بين الرؤساء الثلاثة، لا يجب أن يعني،أو أن يُفهم عودة «الترويكا الرئاسية» !



البناء



تقول مصادر إعلامية في واشنطن إن العلاقة بين البيت الأبيض وبنيامين نتنياهو أمام اختبار دقيق يتجاوز الخلافات التكتيكية إلى اختلاف متزايد في الأولويات. لأن الإدارة الأميركية التي استثمرت أشهراً طويلة في التفاوض مع إيران وفي احتواء تداعيات الحرب المفتوحة في المنطقة تنظر بقلق إلى أي تصعيد إسرائيلي واسع في لبنان، خصوصاً إذا طال الضاحية الجنوبية لبيروت بصورة تهدّد بنسف المسار الذي تسعى إليه. وفي القراءة المتداولة داخل دوائر القرار الأميركية، فإن توسيع الحرب قد يفرض على الولايات المتحدة استحقاقات أمنية وعسكرية واقتصادية لا ترغب بها، بينما ترى أن فرص تحقيق مكاسب سياسية إضافية عبر القوة العسكرية أصبحت محدودة. لذلك يزداد الميل الأميركي إلى الضغط نحو تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات سياسية وأمنية، ولو اقتضت ذلك تنازلات إسرائيلية "مؤلمة"، في حين يتمسك نتنياهو بحرية العمل العسكري وحق مواصلة الضربات. ويكمن جوهر المعضلة في أن واشنطن تحتاج إلى التهدئة لإنهاء مأزقها الإقليمي، بينما يرى نتنياهو في استمرار الضغط العسكري وسيلته الأخيرة للحفاظ على مكانته الإقليمية والداخلية.



تعتقد مصادر سياسية في إيران أن طهران معنيّة بالجمع بين مسارين متوازيين، التفاهم مع الولايات المتحدة من جهة، والحفاظ على معادلات الردع في مواجهة إسرائيل من جهة أخرى. فالخطاب الإيراني الرسمي لا يوحي بوجود تناقض بين التفاوض والردّ، بل يقدم الأمرين كجزء من استراتيجية واحدة تقوم على التفاوض من موقع القوة لا من موقع الحاجة. لذلك حرصت طهران على إبقاء قنوات التفاهم مفتوحة مع واشنطن حول الملف النووي والعقوبات والترتيبات الإقليمية، لكنها في الوقت نفسه أرسلت إشارات واضحة بأنها لن تقبل بتحويل التفاوض إلى غطاء لاستفراد "إسرائيل" بلبنان أو غزة أو إيران نفسها. ومن هنا برز التشديد الإيراني على معادلات الردّ المتبادل ورفض أي محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة. وتقوم الحسابات الإيرانية على أن نجاح التفاهم مع واشنطن يحتاج إلى ضبط السلوك الإسرائيلي، فيما يشكل التلويح بالردّ على أي تصعيد إسرائيلي أداة ضغط تهدف إلى منع تل أبيب من تخريب المسار التفاوضي أو فرض شروط إضافيّة عليه.