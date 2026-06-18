أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦

النهار

يقول نائب حالي ان الغطاء الخارجي المتوافر للرئيس نواف سلام لا يغطي الحكومة بأكملها اي ان التعديل الحكومي قد يكون خياراً ممكناً في المرحلة المقبلة.

قال خبير قانوني وسياسي يعمل بين أميركا ولبنان رداً على كلام ترامب عن تدخل سوري بمواجهة "حزب الله" انه لم يعد هناك احتمال بأن تهاجم قوات الرئيس احمد الشرع "حزب الله" خصوصا بعد خطاب أردوغان الأسبوع الماضي حول العداء الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل.

قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب خلال احتفال تربوي ان الامتحانات التي تصر وزيرة التربية على اجرائها تقيّم التعلّم لشهرين اذ ان البدء بالمناهج تأخر في المدارس الرسمية الى ما قبل عطلة رأس السنة وتوقف مطلع اذار.

بدأ الكلام في أوساط رئاسية وحكومية عن ضرورة الإسراع في إعداد ملف متكامل عن إعادة الإعمار بعد سريان وقف إطلاق نار جدي اذ ان المواطنين لن يتأخروا في العودة الى قراهم متى امكنهم ذلك.

قال نائب في "حزب الله" ان كباشاً يدور بين قيادي بقاعي من حركة "أمل" ونائب جنوبي من الكتلة نفسها على خلفية تعيين محافظ النبطية من دون المرور بآلية التعيينات التي تحدث عنها الرئيس نواف سلام والتي لا يتم احترام مندرجاتها.

الجمهورية

تبيّن أنّ اتصالات جرت بعيداً من الإعلام بين مسؤولين لبنانيّين وجهة عربية فاعلة، تناولت ترتيبات ما بعد تثبيت التهدئة.

تتحدّث أوساط متابعة عن تقاطع نادر بين أكثر من عاصمة مؤثرة حول أولوية حماية الاستقرار اللبناني في المرحلة الراهنة.

يتردّد أنّ تقريراً دولياً أُنجز أخيراً يتضمّن تقييماً مختلفاً لأداء بعض المؤسسات الرسمية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام.

اللواء

سجّل ضعف المواكبة الرسمية لعمليات فتح الطرقات وإزالة الردم في عدد من البلدات الجنوبية في عدة أقضية في محافظة النبطية.

ساهم التداول، عبر المشتريات رقمياً، بالتخفيف من وطأة الاقتصاد النقدي على مجمل الوضع المالي في الدولة..

تتحدث تقارير عن دور غير خفي لسفير أميركي معروف في ما خصَّ ترتيبات تخصُّ لبنان، مع العلم أن الرهان على دور سوري ليس في محله!

البناء

قال مرجع سياسي إن على الحكومة والرئاسة قبل مطالبة حزب الله بالتنسيق معها أن تتراجع عن قرار 2 آذار الذي اعتبر سلاح المقاومة غير شرعي وغير قانوني وأن تعترف بأن ما صدر عن مفاوضات واشنطن كان تفريطاً بالمصالح الوطنية وأن تتجرّأ على الجلوس علناً مع قيادة حزب الله لإدارة حوار حقيقيّ حول استراتيجيات إدارة المرحلة، خصوصاً أن الرئيس الأميركي لم يترك مناسبة إلا وتحدّث عن رغبته بمثل هذا الحوار والسلطة التي لا تجد طريق التعامل مع العدو المحتل إلا بالجلوس إلى الطاولة كيف تتردّد في الجلوس إلى الطاولة مع المقاومة التي عدّلت وجهة الصراع وحصلت عبر حليفتها إيران على وقف للنار فشلت السلطة بالحصول عليه.

توقف إعلاميون أميركيون أمام تتابع الاعترافات الأميركية بمضمون ما تعهّدت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لإيران في مذكرة التفاهم، خصوصاً بعدما قال الرئيس ترامب إن تحرير الأصول المجمّدة لإيران ليس منحة أميركية فهذه أموال إيرانية يسبّب الاحتفاظ بها إساءة للنظام المالي الأميركي ويجب أن تعود إلى أصحابها، بينما قال مسؤول في البيت الأبيض إن مضيق هرمز سوف يكون ضمن إدارة تشرف عليها إيران وسلطنة عمان ضمن ترتيبات إدارية وتنظيمية وليس لجباية رسوم. وهذا ما سبق لإيران وقالت إنه ضمن الاتفاق بينما نفت واشنطن ذلك قبل اعترافها اللاحق ما يمنح النسخة الإيرانية من الاتفاق مصداقية أعلى من التسريبات الأميركية الأصلية.

الديار

علمت "الديار" من مصادر سياسية بارزة أن لبنان كان حاضراً بقوة على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في فرنسا، خصوصاً خلال اللقاءات التي جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وامير قطر تميم بن حمد، حيث جرى التوسع في بحث الملف اللبناني في ضوء التطورات الامنية والسياسية المرتبطة بمسار اسلام اباد ، ومسار واشنطن. ووفق تلك الاوساط، شدد امير قطر على ضرورة مساهمة واشنطن في اعادة الهدوء الى لبنان. وفي هذا السياق، عرض الرئيس المصري تفاصيل الخطة المصرية الآيلة إلى انهاء ازمة سلاح حزب الله عبر "الاحتواء" في المرحلة الاولى، تمهيدا لايجاد المخارج اللاحقة لهذه المعضلة مقابل تطبيق "اسرائيل" القرار 1701، علماً ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يركز خلال المحادثات مع اعضاء المجموعة وفي مقدمتهم ترامب على مستقبل القوات الدولية التي يجب ان تحل مكان "اليونيفيل" في الجنوب، وتأمل كل من قطر ومصر وفرنسا بالحصول على اجوبة نهائية من الرئيس الاميركي بحلول يوم الخميس.