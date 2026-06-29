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أسرار الصحف 29-6-2026

اسرار
2026-06-28 | 23:45
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أسرار الصحف 29-6-2026
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أسرار الصحف 29-6-2026

النهار

- تلقّى مواطنون جنوبيون بقلق بيان "مؤسسة جهاد البناء" الذي دعا الأهالي "أصحاب المنازل المتضررة جرّاء العدوان الاسرائيلي والمضطرين للترميم وصيانتها بغية السكن فيها العمل على تصوير الأضرار عبر الفيديو والصور الفوتوغرافية والاحتفاظ بفواتير كلفة الصيانة الصحيحة لتقديمها للجهات المعنية لاحقاً عند البدء بملف التعويضات".

- توقّف أبناء بيروت عند اقتصار المشاركة النيابية في تشييع الوزير السابق بهيج طبارة على النائبين محمد خواجة ممثّلاً الرئيس نبيه بري وملحم خلف.

- بدت الحملة على النائب إبراهيم كنعان من بوابة اقرار لجنة المال والموازنة مشروع قانون الاقامة الضريبية سياسية ومدبّرة من جهة ما، إذ إنّ المشروع مقدّم من وزير المال ياسين جابر واقتصر دور كنعان في اللجنة على درسه وإقراره بعد إدخال تعديلات عليه.

- توقّف مراقبون عند الاحصاءات والدراسات التي يُجريها المجلس الوطني للبحوث العلمية عن الأضرار التي خلّفها العدوان الاسرائيلي في جنوب لبنان، تعاوناً مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وتخوّفوا من نية متعمدة لتقليل قيمة الأضرار والخسائر للتخفيف من قيمة التعويضات لاحقاً، ما استدعى تعليقاً مباشراً من وزير المال ياسين جابر مشككاً في الأرقام. 


الجمهورية

- هَمَس مصدر سياسي بأنّ ما يجري في الكواليس الإقليمية أكبر بكثير ممّا يظهر في البيانات الرسمية، وأنّ لبنان سيكون من أوائل المتأثرين بنتائج تلك التفاهمات.

- كشف تقرير، أنّ قرارَين بإلغاء استحقاقَين تربويَّين واستبدالهما بتأهيل وفق نقاط معيّنة، تسبَّبا بعملية تزوير هائلة وعابرة للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلاف مستوياتها. فتقاضى بعضها أموالاً إضافية لقاء التزوير، فيما كان أبناء المؤسسات الرسمية الضحية، لأنّ مَن لم يبلغ منهم عدد النقاط للتأهل، سيخوض الاستحقاق التربوي قريباً جداً.

- رُفِضَ طلب وزير بتعويم سعر خدمة مهترئة تقدّمها الدولة بأغلى من ثمنها، وذلك ليس لخفض سعرها إنما لرفعها وفق حركة منتَج هذه الخدمة، إذ على رغم من انخفاض سعر هذا المنتَج عالمياً، إلاّ أنّ الفواتير في لبنان ظلّت ترتفع.


اللواء

- تم تطويق حادث بلدي من خلال تفاهمات بين الأطراف السياسية المعنية تجنباً لمحاولات الإستغلال الحزبي والطائفي في هذه الأجواء المشحونة في البلد.

- تساءل مرجع أمني عن جدوى إظهار معارضة مجموعة لبنانية للمفاوضات المباشرة في الشارع، رغم تأييد الشركاء الآخرين في الوطن لكل ما يؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي، وتكريس حق لبنان فقط بالتفاوض عن نفسه. 

- إعتبر سياسي مخضرم أن إتصال الرئيس الأميركي برئيس الجمهورية يؤكد جدّية الإلتزام الأميركي بمتابعة تنفيذ "الاتفاق الإطار"، والذي سيُترجم بإشراف عسكري أميركي ميداني لخطوات الإنسحابات الإسرائيلية.


البناء

- يقول مرجع سياسي إن حجم الإهانة التي تواصل "إسرائيل" توجيهها إلى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يجعل اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الأميركي يحتضر لارتباط موقف غالبية الشعب اللبناني من الاتفاق بكرامة الجيش وعنفوانه. فبعد تصريحات بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس التي تحدثت عن وجود "مجموعات جهادية" داخل الجيش اللبناني يجب "تطهيره" منها، في تشكيك مباشر بعقيدة المؤسسة العسكرية ووطنيتها، انتقلت تل أبيب إلى ممارسات ميدانية لا تقل استفزازاً. فقد اختارت السخرية من قدرات الجيش اللبناني على تحمّل مسؤولية إدارة مناطق تجريبية تمّ الحديث عنها وتقوم أصلاً على التشكيك بمؤهلات الجيش تحت عنوان اختبار القدرة والأهليّة، فأعلنت الانسحاب من قريتين غير محتلتين أصلاً، في خطوة بدت أقرب إلى الاستعراض الساخر منها إلى تنفيذ التزامات، ثم أعلنت تنفيذ تفجير في الجنوب بعد الاتفاق، مكتفية بالقول إنها أبلغت الجانب الأميركي من دون إبلاغ الجيش اللبناني، بما يعني تجاهل المؤسسة العسكرية التي يفترض أنها صاحبة الولاية على الأرض. وجاء امتناع الجيش عن تسلّم قريتي فرون وزوطر الغربية بمثابة رسالة احتجاج صامتة على هذه الإهانات، بينما سارعت "إسرائيل" إلى تصوير ذلك على أنه دليل على عدم جهوزية الجيش للمهمة، في محاولة لتحويل رفض الإذلال إلى ذريعة للطعن بقدراته ومشروعيّة دوره.

- قرأت مصادر دبلوماسية غربية بتمعّن موقف الزعيم السياسي والطائفي وليد جنبلاط من الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي، معتبرة أن جنبلاط الذي سبق أن اعترض على كثير من مواقف الحزب خلال الحرب الأخيرة، وتنقل بين الخصومة والحياد السلبيّ، ولم يعتمد الحياد الإيجابي تجاهه إلا في محطات محدودة، ما يمنح موقفه الحالي دلالة سياسيّة تتجاوز الاصطفافات التقليدية. وقال سفير أوروبي إن استخدام جنبلاط توصيف "اتفاق ثلاثي شكلاً وأحادي مضموناً" يحمل رسالة بالغة الوضوح، لأنه يعني أن الاتفاق ليس اتفاقاً لبنانياً – أميركياً – إسرائيلياً، بل هو، في جوهره، اتفاق إسرائيليّ فقط، أُلبس شكلاً ثلاثياً. وأضاف السفير أن أهميّة هذا التوصيف لا تكمن في عبارته وحدها، بل في هوية قائله، إذ يصدر عن شخصية لا تُحسب على محور حزب الله، ما يمنحه صدقيّة خاصة لدى الأوساط السياسية اللبنانية والغربية. وترى المصادر أن مواقف جنبلاط في المحطات التاريخية تشكل بداية تحوّل أوسع داخل ما يُعرف بـ"الفئة الرماديّة" في لبنان، والتي غالباً ما تلتحق تدريجياً بأي موقف يصدر عنه ثم يكتسب زخماً سياسياً ووطنياً، قبل أن ينعكس ذلك في مواقف عربية وأوروبية متقاربة. وفي هذا السياق، تراقب هذه المصادر باهتمام ما إذا كان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي سبق ودعا الى الانسحاب من المفاوضات احتجاجاً على الغارات الإسرائيلية سيعتمد موقفاً مشابهاً، لما لذلك من أثر في رسم ملامح مشهد سياسيّ جديد يتجاوز الانقسام التقليديّ بين الموالاة والمعارضة.

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