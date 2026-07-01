أسرار الصحف 1-7-2026

النهار



يستمر الجدل حول التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية لولاية جديدة بين من المعترضين على الخيار وبين من يدعمونه ويتهمون عدداً من المعارضين بأنّهم من كليات محددة معروفة كانوا لا يلتزمون النظام العام وكثيرون وقّعوا عقوداً في الخارج، وقد أجبرهم رئيس الجامعة على احترام القانون وطالب الأمن العام بجدول أسفارهم ما أدى الى مواجهات استدعت كل هذا الاحتدام.



عمد مواطنون في بلدة بريتال البقاعية إلى إحراق صور لرئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الأمر الذي أثار استهجان مواطنين آخرين من البلدة اعتبروا أنّ الفاعلين لا يمثلونهم.



أبدى مرجع سياسي رفضه التغيير الحكومي بعد عودة الكلام عن تبديل مرتقب يكون محدوداً جداً يخفف الاحتقان السائد في الشارع حيال الحكومة الحالية في لبنان.



لم يحسم القضاء اللبناني الخلافات الناجمة عن رفع الـقساط في المدارس الخاصة رغم تجميده قرارات الزيادة في عدد منها بناء لشكاوى لجان الأهل. ويعتبر هؤلاء أنّ التجميد ليس حلاً.



يُبدي نواب في مجالسهم اعتراضات وقد ظهر إلى العلن متحدثاً في هذا الأمر النائب وليد البعريني محتجّاً على سياسة وزارة الصحة التي وفّرت استشفاء كاملاً على حسابها للنازحين وعددهم يفوق المليون، في حين أنّ الآلاف في عكار ومناطق أخرى لا يجدون أيّ تغطية صحية ويموتون على أبواب المستشفيات.



الجمهورية



تتحضّر وزارة خدماتية كبرى لإطلاق العمل على 3 دراسات جدوى اقتصادية، لإعادة تفعيل خطّ نقل بري متوقف منذ الحرب الأهلية، وسيقتصر على البضائع في الشمال، وإنشاء خطّين بريَّين بين بيروت والبقاع، الأول للمواطنين والثاني للبضائع، مع احتمال ربطهما بسوريا لاحقاً.



بعد زيارة وفد دولة كبرى في كانون الأول، وإشارته إلى عقوبات ستطال شركات لبنانية تعمل في الاقتصاد غير الشرعي، يجري حالياً تسوية أوضاع هذه الشركات، عبر نقل ملكيّتها إلى أشخاص غير تابعين سياسياً لمن قد يتعرّضون للعقوبات.



لم يُجب وزير عمّا إذا كانت ثلاث شركات تقدّم خدمات اتصالات سيجري خصخصتها قريباً، أو قد تستمر الدولة بدفع رواتب الموظفين وعدم تحصيلها إيرادات كبيرة وتحسين هذه الخدمة التي هي من الأسوأ عالمياً.



اللواء



نواب من كتلة كبيرة، التزموا التوجيهات، بالامتناع عن الخوض في مسائل وطنية حساسة، ما دام التعبير عنها يصدر عن اعلى المراجع..



تنشط سفارات وجمعيات واجهزة مخابرات في العمل في مناطق شمالي وجنوبي الليطاني، لا سيما في مدينتي النبطية وصور..



دخل القطاع الخاص بقوة في عملية استعادة البنية التحتية في قرى الجنوب المدمرة والتي عاد اليها سكانها، في مجالات الإنارة والاتصالات وخدمات المياه!



البناء



يقول مرجع إقليمي إن أجواء مفاوضات الدوحة تتجاوز البحث في الترتيبات التقنية لتلامس سؤالًا سياسيًا يتعلق بموقع لبنان داخل التفاهم الأميركي – الإيراني. وتشير التسريبات المتقاطعة إلى أن الملف اللبناني حاضر في النقاشات باعتباره أحد أهم ملفات تنفيذ مذكرة التفاهم، مع تداول أفكار حول إنشاء آلية أو لجنة تنسيق خاصة بمتابعة الشق اللبناني، وإن لم يصدر إعلان رسمي يؤكد الصيغة النهائية لهذه الآلية. ويبدو أن جوهر النقاش لا يدور حول شكل اللجنة بقدر ما يدور حول طبيعة الدور الذي ستؤديه: هل ستكون إطارًا يعكس استمرار معالجة الملف اللبناني ضمن التفاهم الأميركي – الإيراني، أم مجرد آليّة تقنية تنقل الملف إلى مسار آخر؟ ولذلك يرى المرجع أن الدوحة لا تبحث فقط في تنفيذ وقف النار أو الانسحاب، بل في إعادة تعريف المكانة التي يحتلها لبنان داخل التفاهم الإقليمي، وما إذا كان سيبقى جزءًا من هذا التفاهم أو سيعاد فصله عنه في مرحلة التنفيذ وهي تربط بين مسار الانسحاب الإسرائيلي ومسار صناعة توافق لبناني داخلي يشترك فيه الحكم وحزب الله ربما تستضيفه الدوحة.



يقول مرجع سياسي إن أجواء المسار اللبناني – الإسرائيلي تؤكد أنه ولد ميتاً مع الموت السريري للفكرة الجاذبة التي ولدت معه ولم تبصر النور وهي المناطق التجريبية التي تحولت الى مصدر للسخرية. ويتوقف المرجع عند اتساع دائرة الاعتراض الداخلي على الاتفاق، سواء بسبب ما اعتبر انتقاصًا من السيادة اللبنانية وانقلاباً على معايير القانون الدولي والمعاهدات الدولية بتوفير الحصانة للاحتلال من الملاحقة على جرائم الحرب أمام القضاء الدولي أو بسبب استمرار العمليات الإسرائيلية التي شكلت إمعانًا في إظهار عجز الدولة والجيش عن فرض الالتزامات التي تضمنها الاتفاق. وقال المرجع إن هذا المناخ انعكس تراجعًا في الحماسة الأميركية للمضي في تنفيذ سريع للاتفاق، في وقت بدا فيه أن واشنطن تعيد النظر في أولوياتها بانتظار اتضاح نتائج المسار الموازي في الدوحة. وتجمع التقديرات الدبلوماسية على أن مستقبل الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي بات مرتبطًا بما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية – الإيرانية، أكثر مما هو مرتبط بالمفاوضات الثنائية نفسها، بعدما أصبح واضحًا أن الملف اللبناني لم يعد منفصلًا عن التفاهمات الإقليمية الأوسع.