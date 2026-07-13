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أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦

اسرار
2026-07-13 | 00:06
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أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦
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أسرار الصحف المحلية ١٣-٧-٢٠٢٦

النهار

 

يُشيد متابعون بما تقوم به سفيرة لـ لبنان في دولة أوروبية بجهود أكبر من طاقة طاقم سفارتها جراء الدور الذي تؤدية في متابعة الملفات والعلاقات المشتركة التي تخصّ لبنان ومتابعتها حركة الزيارات الرسمية والعسكرية، فضلاً عن تسيير أعمال الجالية.

 

يُبدي جنوبيون كُثر عادوا إلى قراهم ومنازلهم تجنّباً للبقاء في مراكز النزوح، أسفاً للحالة التي بلغتها أوضاعهم بعدما كانوا يعودون بمشاعر وأوضاع مختلفة بعد وقف النار في الحروب السابقة. 

 

سأل الرئيس جوزف عون مكوّناً وزارياً عند البحث في الاسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة إحدى المؤسسات: "ألا يوجد عندكم أفضل من فلان الذي ترشحونه إلى هذا الموقع"؟

 

ارتفعت بشكل كبير أسعار الفنادق والشقق المفروشة في المناطق السياحية الممتدة من جبيل وصولاً إلى إهدن مروراً بالبترون بسبب كثرة الطلب عليها وانحسار الاماكن السياحية في ظل تراجع الاقبال على جنوب لبنان والبقاع الغربي. 

 

هلّل ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوفاة السناتور الأميركي ليندسي غراهام باعتباره نصيراً لـ إسرائيل على حساب مصالح لبنان واستذكروا كيف تعامل مع قائد الجيش اللبناني في لقائهما الأخير. 

 

لوحظ أنّ عائدين من تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي رفعوا من لهجة خطابهم تجاه الدولة اللبنانية بعدما تأكد لهم استمرار الدعم الايراني لتنظيماتهم. 

 

الجمهورية

 

لم يُخفِ وسيط غربي غير مدني، أنّ إسرائيل تناور وتتحايل ولا تتجاوب مع ضغوط تمارسها بلاده عليها لتنفيذ التزاماتها.

 

تبيّن أنّ نقل مكان اجتماع تفاوضي من عاصمة كبرى إلى أوروبا حصل لأسباب لوجستية وليس له أي خلفيات سياسية واستراتيجية.

 

تراجعت آمال المراهنين على نجاح مسار خارجي في فرض معادلة جديدة في لبنان، بعد اهتزاز ذلك المسار وانكشاف هشاشته.

 

اللواء

 

تبيّن لمرجع كبير أن النص الرسمي باللغة الإنكليزية لإتفاق الإطار قد تعرض للتحريف والتشويه بشكل متعمَّد في ترجمته للغة العربية من قبل بعض الأطراف السياسية والحزبية المعارضة للإتفاق!

 

ما زال التحقيق ناشطاً لكشف ملابسات المخدرات التي جرت محاولة تهريبها بعد مرور بضعة أيام على السماح السعودي بعودة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، وعلاقة تعطيل السكانر في معبر المصنع بهذه العملية المشبوهة والتي أدت إلى تجميد فوري للصادرات إلى المملكة! 

 

البيوت الجاهزة للقرى الجنوبية المدمرة كانت بنداً على جدول محادثات رئيس الحكومة في إسطنبول مع الرئيس التركي الذي حرص على إحاطة ضيفه بحفاوة مميّزة!

 

البناء

 

تقول مصادر إعلامية تركية أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا كانت مناسبة إبلاغ السلطة اللبنانية رسالة تتجاوز عبارات الدعم التركي للبنان وسيادته وضرورة الانسحاب الإسرائيلي. ففي خلفية اللقاء، بدا أن أنقرة تريد لفت بيروت إلى كلفة استمرار انحياز سياستها الإقليمية نحو المحور القبرصيّ اليونانيّ المرتبط بـ"إسرائيل"، خصوصاً في ملف النفط والغاز وخرائط شرق المتوسط. وأن تركيا، التي تنظر إلى سورية ولبنان بوصفهما امتداداً استراتيجياً لأمنها وممراتها نحو المتوسط، تطرح في المقابل فضاءً تركياً سورياً يمكن للبنان أن ينضمّ إليه، خصوصاً في مشاريع نقل الغاز والطاقة إلى أوروبا، بما يشكل منافساً لمشروع «إيست ميد» الإسرائيلي القبرصي اليوناني الذي حظي بدعم إدارة ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو. ومن هذه الزاوية، تصبح زيارة سلام اختباراً لخيار لبنان، البقاء ملحقاً بمحور طاقة يستبعد تركيا وسورية، أم إعادة بناء علاقاته مع دمشق وأنقرة والانضمام إلى شبكة إقليميّة تمنحه دوراً ومصلحة، بدلاً من تحويله إلى تابع في مشروع تقوده "إسرائيل".

 

تثير مصادر إعلامية أميركية أسئلة رافقت الإعلان الغامض عن وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، خصوصاً مع استخدام مكتبه تعبير «مرض قصير ومفاجئ»، وهي صيغة غير مألوفة نسبياً، من دون إعلان تشخيص طبيّ واضح لسبب الوفاة. وتضاعفت التساؤلات بسبب التتابع الزمني اللافت، كان غراهام في أوكرانيا يومي 10 و11 تموز، والتقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي وزار منشأة إنتاج تابعة لشركة «سكاي فول» المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة، ثم أُعلنت وفاته رسمياً في 12 تموز. وجاء ذلك في ظل ضربات روسية استهدفت منشآت مرتبطة بالصناعات العسكرية وإنتاج المسيّرات في أوكرانيا، هذا التقارب الزمنيّ، وغياب التفاصيل الطبية، فتحا الباب أمام تكهنات واسعة حول ظروف الوفاة وعلاقتها بالزيارة الأوكرانيّة، وصولاً إلى التساؤل عما إذا كانت الوفاة قد حدثت فعلاً بعد عودته إلى واشنطن أم على الأرض الأوكرانيّة، وهي فرضيّة لم يظهر حتى الآن دليل مستقل يثبتها أو ينفيها.

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