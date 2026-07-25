الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 25-7-2026

اسرار
2026-07-24 | 23:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 25-7-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 25-7-2026

الجمهورية

أقيمت أكثر من غرفة سياسية- ديبلوماسية بين عدد من الدول العربية، للتواصل بشكل يومي وتبادل المعلومات وتقييم المستجدات على مستويات متعددة.

نقل ديبلوماسي بارز عن مرجع مسؤول، أنه يؤيد حصرية السلاحشرط أن تترابط مع ملفات أخرى مثل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي والإعمار.

أُسديت نصائح إلى مرجعيات سياسية بعدم استنزاف العهد في سجالات داخلية، لأن الأسابيع المقبلة قد تحمل فرصة نادرة لانتزاع انسحاب إسرائيلي وفتح باب الإعمار والمساعدات.

اللواء

أعادت التوترات الداهمة في المنطقة رفع منسوب الغموض حول الإنعكاسات المباشرة على لبنان.

اتسعت الهوة بين نواب معروفين ورئيس حزب يميني على خلفية مواقف لم تأخذ الوقائع ووحدة المصالح بعين الاعتبار.

تزايدت المخاوف من أزمة كهرباء وطاقة عامة في البلاد، إذا لم تفلح المساعي الجارية مع أنقرة لتوفير ما يلزم لتعويض النقص  في إنتاج المعامل.

البناء

تراجع خام نفط برنت عن عتبة المئة دولار، بعدما بلغها مع تصاعد المخاطر في هرمز وباب المندب، بعدما بدا أنه أدى مهمته بإعطاء الإنذار بالاقتراب من الخط الأحمر، وبعدما سجلت سوق الأسهم خسائر كارثية بلغت 40 مليار دولار من ثروة ايلون ماسك وحده مع تراجع أسهم شركة تسلا 14$ وتراجع المؤشرات الرئيسية للأسهم، وتزامن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطاب التصعيد لصالح التبشير بفرص تفاوضية مع بروز معلومات عن تحرك صيني باكستاني، بمشاركة وسطاء إقليميين، لإعادة واشنطن وطهران إلى التفاوض وتقدم مسار التفاوض الإيراني العماني حول الإدارة المشتركة لمضيق هرمز جوهر قضية الصراع الراهن، لكن هذا التراجع لا يعني أن السوق اطمأن أو أن أسباب الارتفاع زالت؛ لأن حركة الناقلات لا تزال محدودة، وهرمز مضطرب، وباب المندب دخل المواجهة. السوق يمنح الوسطاء مهلة قصيرة لاختبار جدية التسوية. فإذا لم تتحول الإشارات إلى اتفاق قابل للتنفيذ وعودة فعلية للملاحة، ستُستهلك كميات الاحتياط سريعاً، ويستعيد النفط مساره الصعودي، على نحو أشد انفجاراً من الجولة السابقة.

سجلت الرواية الفلسطينية نصراً جديداً مع فشل الإعلام الإسرائيلي في تسويق روايته عن ما جرى في بلدة التل في الضفة الغربية، فقد قدّمت يديعوت أحرونوت الحادثة فوراً باعتبارها "هجوماً إرهابياً على متنزهين"، بينما نقلت تايمز أوف "إسرائيل" رواية الجيش، لكنها كشفت أن أحد القتيلين عضو في فرقة حراسة مستوطنة حفات جلعاد، وأن الثاني ضابط برتبة رائد. أما جيروزاليم بوست فأقرت بأن المستوطنين دخلوا بصورة غير قانونية المنطقة «أ»، مع احتفاظها بوصف إطلاق النار بالإرهاب، بينما اعتمدت هآرتس توصيفاً أكثر حذراً عن مواجهة وحادث إطلاق نار. لكن التغطية العالمية لم تستجب للرواية الاسرائيلية، فوضعت رويترز الواقعة في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين، ونقلت محاولة 25 إلى 30 مستوطناً اقتحام منزلين. وقالت أسوشيتد برس إن المواجهة بدأت بدخول المستوطنين البلدة، بينما تحدّثت فايننشال تايمز والغارديان عن مستوطنين مسلحين هاجموا الأهالي، وأشارت الغارديان إلى أن التسجيلات تنفي وجود عملية مخططة.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

25-7-2026

أسرار الصحف 24-7-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-07-06

أسرار الصحف 7-7-2026

LBCI
اسرار
2026-06-24

أسرار الصحف 25-6-2026

LBCI
اسرار
2026-05-25

أسرار الصحف 25-5-2026

LBCI
اسرار
2026-07-23

أسرار الصحف 24-7-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-07-23

أسرار الصحف 24-7-2026

LBCI
اسرار
2026-07-22

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-07-20

أسرار الصحف 21-7-2026

LBCI
اسرار
2026-07-20

أسرار الصحف 20-7-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-23

تنال الصباح: يجب تصفية بعض الذهب لحقوق المودعين

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-03

مؤتمر صحافي في الكورة للمطالبة بإقرار قانون عفو عادل يُنصف الموقوفين

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-03

هل تنجو كواكبنا من موت الشمس؟ اكتشاف جديد يقدّم إجابة مفاجئة

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-14

قوى الأمن: توقيف سارق سيّارة من الأشرفية حاول بيعها في طريق الجديدة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟

LBCI
أمن وقضاء
13:27

لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر

LBCI
أخبار دولية
13:18

مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب

LBCI
أخبار دولية
13:15

استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات

LBCI
أخبار دولية
13:14

عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:50

الدفاع المدنيّ: تحذير من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني

LBCI
فنّ
07:20

بعد شائعات زواجه من طليقة أمير يزبك... حبيب بو أنطون يرد بقوة والجدل يتصاعد! (فيديو)

LBCI
فنّ
08:15

بعد محاولة انتحارها... فيديو صادم لطليقة نجم شهير يظهر إلى العلن!

LBCI
منوعات
08:38

بعد أشهر من الغموض... نتائج طبية تكشف سبب وفاة أمير سعودي في فندق فاخر بلندن

LBCI
أخبار دولية
08:05

مسؤولة محلية: حريق مدريد هو "الأسوأ في تاريخ" منطقة العاصمة الإسبانية

LBCI
أمن وقضاء
13:27

لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع

LBCI
أخبار لبنان
07:53

عون: بقاء "اليونيفيل" هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة... ولبنان ملتزم بمسار الإصلاحات

LBCI
فنّ
06:18

بعد إطلاق أغنيتها... نسرين ظواهرة لسيبال بو شعيا: هكذا ستجلبين المزيد من التنمر! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More