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أسرار الصحف 25-7-2026
اسرار
2026-07-24 | 23:33
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أسرار الصحف 25-7-2026
الجمهورية
أقيمت أكثر من غرفة سياسية- ديبلوماسية بين عدد من الدول العربية، للتواصل بشكل يومي وتبادل المعلومات وتقييم المستجدات على مستويات متعددة.
نقل ديبلوماسي بارز عن مرجع مسؤول، أنه يؤيد حصرية السلاحشرط أن تترابط مع ملفات أخرى مثل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي والإعمار.
أُسديت نصائح إلى مرجعيات سياسية بعدم استنزاف العهد في سجالات داخلية، لأن الأسابيع المقبلة قد تحمل فرصة نادرة لانتزاع انسحاب إسرائيلي وفتح باب الإعمار والمساعدات.
اللواء
أعادت التوترات الداهمة في المنطقة رفع منسوب الغموض حول الإنعكاسات المباشرة على لبنان.
اتسعت الهوة بين نواب معروفين ورئيس حزب يميني على خلفية مواقف لم تأخذ الوقائع ووحدة المصالح بعين الاعتبار.
تزايدت المخاوف من أزمة كهرباء وطاقة عامة في البلاد، إذا لم تفلح المساعي الجارية مع أنقرة لتوفير ما يلزم لتعويض النقص في إنتاج المعامل.
البناء
تراجع خام نفط برنت عن عتبة المئة دولار، بعدما بلغها مع تصاعد المخاطر في هرمز وباب المندب، بعدما بدا أنه أدى مهمته بإعطاء الإنذار بالاقتراب من الخط الأحمر، وبعدما سجلت سوق الأسهم خسائر كارثية بلغت 40 مليار دولار من ثروة ايلون ماسك وحده مع تراجع أسهم شركة تسلا 14$ وتراجع المؤشرات الرئيسية للأسهم، وتزامن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطاب التصعيد لصالح التبشير بفرص تفاوضية مع بروز معلومات عن تحرك صيني باكستاني، بمشاركة وسطاء إقليميين، لإعادة واشنطن وطهران إلى التفاوض وتقدم مسار التفاوض الإيراني العماني حول الإدارة المشتركة لمضيق هرمز جوهر قضية الصراع الراهن، لكن هذا التراجع لا يعني أن السوق اطمأن أو أن أسباب الارتفاع زالت؛ لأن حركة الناقلات لا تزال محدودة، وهرمز مضطرب، وباب المندب دخل المواجهة. السوق يمنح الوسطاء مهلة قصيرة لاختبار جدية التسوية. فإذا لم تتحول الإشارات إلى اتفاق قابل للتنفيذ وعودة فعلية للملاحة، ستُستهلك كميات الاحتياط سريعاً، ويستعيد النفط مساره الصعودي، على نحو أشد انفجاراً من الجولة السابقة.
سجلت الرواية الفلسطينية نصراً جديداً مع فشل الإعلام الإسرائيلي في تسويق روايته عن ما جرى في بلدة التل في الضفة الغربية، فقد قدّمت يديعوت أحرونوت الحادثة فوراً باعتبارها "هجوماً إرهابياً على متنزهين"، بينما نقلت تايمز أوف "إسرائيل" رواية الجيش، لكنها كشفت أن أحد القتيلين عضو في فرقة حراسة مستوطنة حفات جلعاد، وأن الثاني ضابط برتبة رائد. أما جيروزاليم بوست فأقرت بأن المستوطنين دخلوا بصورة غير قانونية المنطقة «أ»، مع احتفاظها بوصف إطلاق النار بالإرهاب، بينما اعتمدت هآرتس توصيفاً أكثر حذراً عن مواجهة وحادث إطلاق نار. لكن التغطية العالمية لم تستجب للرواية الاسرائيلية، فوضعت رويترز الواقعة في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين، ونقلت محاولة 25 إلى 30 مستوطناً اقتحام منزلين. وقالت أسوشيتد برس إن المواجهة بدأت بدخول المستوطنين البلدة، بينما تحدّثت فايننشال تايمز والغارديان عن مستوطنين مسلحين هاجموا الأهالي، وأشارت الغارديان إلى أن التسجيلات تنفي وجود عملية مخططة.
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