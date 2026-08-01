الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 01-08-2026

اسرار
2026-07-31 | 23:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 01-08-2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 01-08-2026

اللواء


وضعت دولة كبرى يدها على ملف لبناني بالغ الحساسية، وتسعى لمعالجته على طريقة بناء شبكة أمنية محكمة لعدم الإملاءات فيها. 



تشهد إجتماعات اللجان والروابط الخاصة بالقطاع العام وحراك العسكريين تباينات في الرأي حول كيفية التعامل مع مراسيسم وزارة المال.



أجهزت قوات الاحتلال على ما تبقى من منازل في قرية جنوبية حدودية، عملا بقاعدة مسح المساكن والمنشآت العمرانية عن بكرة أبيها.


الجمهورية


لوحظ أن جهة معنية لم تصدر بياناً يؤكد أو ينفي علاقتها بمسيرة استهدفت وحدة إسرائيلية جنوباً.



لم يُفاجأ عدد كبير من اللبنانيين بتفجير الجيش الإسرائيلي بنية تحتية في منطقة الشقيف، حيث كان على علم بنية العدوان وضخامته قبل أيام من التفجير. 



أشار ديبلوماسي عربي أنّ "مطبات هوائية" عنيفة قد يتعرض لها الواقع الميداني والمسار التفاوضي في الشهرين المقبلين، لحسابات انتخابية إسرائيلية.


البناء



تقول مصادر مقرّبة من المقاومة العراقية إن لا قيمة فعلية للانسحاب العسكري الأميركي من العراق، ولا لزيادة إنتاج النفط أو إنشاء خطوط جديدة للتصدير، وفقاً لما تنوي الحكومة فعله، ما دامت عائدات النفط المباع كمورد سيادي أول تودع في حسابات لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وتخضع التحويلات الدولارية للرقابة والموافقة الأميركية. فما معنى أن يقرّر العراق حجم إنتاجه وطريق تصديره، إذا لم يكن حراً في قبض عائداته وتحريكها واختيار المصارف والعملات والجهات التي يتعامل معها؟ السيادة النفطيّة لا تكتمل عند البئر أو الأنبوب أو الميناء، بل عند الخزينة وقرار الإنفاق. وحين تستطيع واشنطن إبطاء التحويلات أو رفضها، ومعاقبة المصارف والأفراد والشركات، تكون قد استبدلت الاحتلال العسكري باحتلال مالي أقلّ ظهوراً وأشدّ تأثيراً. ولذلك يبدأ التحرر الحقيقي باستعادة العراق سيادته الكاملة على عائداته النفطية، أسوة بكل دول العالم، ونقلها إلى حسابات يختارها البنك المركزي العراقي، وتنويع عملات التسوية ومسارات الدفع. أما بقاء الأموال في الخزانة الأميركية وانتظار كل عملية دفع موافقة أميركية، فيجعل الانسحاب العسكري شكلياً، وزيادة الإنتاج زيادة في الأموال الموضوعة تحت الرقابة الأميركية، مع الإشارة إلى أن الاحتلال المالي يتم بإرادة حكوميّة عراقية طوعية وليس بقرار أممي، والحكومة التي لا تحرر مالها من الاحتلال لا يحقّ لها الحديث عن حصر السلاح.



تقول مصادر غربية في تفسير سبب رفض الدول الأوروبية الانخراط في الحرب الأميركية على إيران أن خيارات ترامب تضيق بعدما ثبت أن لا فرصة لإخضاع إيران بالقوة، ولا جدوى من مواصلة العناد السياسي والعسكري، فيما تبقى النتيجة واحدة، استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى أن تعود واشنطن إلى مذكرة التفاهم. فكل تصعيد أميركي سيقابل بتصعيد إيراني، بما يرفع أسعار النفط ويضاعف اضطراب الأسواق المالية ويزيد كلفة الحرب على  الاقتصاد الأميركي والعالمي. أما الرهان على تصدّر السعودية للمواجهة، فلا يبدو سوى وصفة لإطالة أمد الحرب، لا لتغيير موازينها، لأن عامل الوقت لا يعمل لمصلحة واشنطن في ظل تراجع مخزونات الذخائر، وانخفاض الاحتياطي النفطي، وتصاعد القلق في الأسواق العالمية. ويقترب سعر النفط مجدّداً من اللحظة الحرجة التي سبق أن أجبرت ترامب على قبول مذكرة التفاهم، بعدما ظهرت حدود القوة العسكرية في فتح المضيق وضمان عبور الناقلات. لذلك تقدّم حركة الملاحة في هرمز ومسار أسعار النفط خلال الأيام الماضية مؤشراً واضحاً إلى الأيام المقبلة، إما العودة إلى التفاهم، وإما تصعيد متبادل تتسارع كلفته الأميركية والعالمية بلا أفق للحسم.

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

01-08-2026

أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-07-30

أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-07-29

أسرار الصحف 30-7-2026

LBCI
اسرار
2026-07-29

أسرار الصحف المحلية ٢٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-07-27

أسرار الصحف 28-7-2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-07-30

أسرار الصحف المحلية ٣١-٧-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-07-29

أسرار الصحف 30-7-2026

LBCI
اسرار
2026-07-29

أسرار الصحف المحلية ٢٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-07-27

أسرار الصحف 28-7-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:54

العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 1.22% لتبلغ عند التسوية 90.12 دولار للبرميل

LBCI
آخر الأخبار
14:34

العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع 1.29% لتبلغ عند التسوية 84.67 دولار للبرميل

LBCI
أخبار لبنان
02:19

موجة حرّ تضرب لبنان... والحرارة تلامس الـ40 درجة في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-09

مصلحة استثمار مرفأ طرابلس: إعادة إيواء المتضررين أولوية قصوى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نصبٌ في نيويورك وأدباءُ المهجر... تحرّكٌ لبناني وضّح جذور الحكاية

LBCI
حال الطقس
13:42

الحرّ الى اشتداد... والحرارة أربعينية بقاعاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

من المغرب إلى سبتة الإسبانية… تدفّق المهاجرين يفجّر أزمة حدودية ويضع مدريد تحت ضغط أوروبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل ترفض الانسحاب من غزة "طالما في حوزة حماس قطعة سلاح واحدة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

منشآت نفط طرابلس: واقع الحال وآفاق المستقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

من الترسيم إلى النفوذ: تركيا تتمسك بدورها في شرق المتوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تفجير إسرائيل الضخم لأنفاق في منطقة الشقيف يكشف معركة لم تنته... وعلي الطاهر في أساسها

LBCI
أخبار لبنان
13:19

روبيو: لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:27

الموت يفجع تامر حسني... "الله يرحمك يا حبيبي"

LBCI
أخبار لبنان
05:04

وزارة الثقافة: قلعة الشقيف صامدة

LBCI
أخبار لبنان
09:48

مدعي عام التمييز يوقف رياض سلامة

LBCI
أخبار لبنان
02:19

موجة حرّ تضرب لبنان... والحرارة تلامس الـ40 درجة في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
13:26

وضع أكاليل من الزهر على النصب التذكارية وأضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين بمناسبة عيد الجيش

LBCI
أمن وقضاء
13:51

الجمارك: ضبط كمية كبيرة من الطائرات المسيرة في طرابلس ومواد تبغية مهرّبة في زحلة

LBCI
أمن وقضاء
00:39

الجيش في عيده الـ81: "والوطن للوطن" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:08

"حزب الله" يعلن وقوفه إلى جانب العراق وشعبه: العدوان يستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا عاجلًا وحازمًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More