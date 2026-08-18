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أسرار الصحف 18-08-2026

اسرار
2026-08-17 | 23:32
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أسرار الصحف 18-08-2026
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أسرار الصحف 18-08-2026

النهار

انشغلت الاوساط السياسية والاعلامية بخبر مقتل احد مديري مصرف معروف وما اذا كانت اسباب الموت متعلقة بالسياسة ام مجرد حادث شخصي. 

يؤكد عائدون الى قراهم في الجنوب والبقاع الغربي انهم لا يجرؤون على اعادة الترميم بشكل كلي لأنّ أحداً لم يطمئنهم الى انتهاء الحرب، وجلّ ما يفعلون القيام بالاعمال الضرورية للإقامة.

يفضل لبنانيون يريدون الوصول الى سوريا من بوابة الشمال عبور النهر او طريق ترابية بدل تكبد شقاء الوصول الى معبر المصنع الحدودي بقاعاً.

يشنّ نائب بقاعي منذ فترة حملة على وزير الاشغال وعلى نائب زميل له في دائرته الانتخابية باعتبار ان خدمات التزفيت تمرّ عبر الأخير وتخص مناطق محددة ومعروفة الانتماء السياسي وهو ما تنكره الوزارة. 

لاحظ العابرون في بيروت عملية تزفيت كورنيش بيار الجميل المعروف باسم طريق الفيات – المتحف للمرة الثالثة في غضون اشهر قليلة فيما طرقات قريبة أشد حاجة الى الزفت لم يتم الالتفات اليها.

اضطر وزير سابق الى التقاط صورة له مع أحد سياسيي منطقته رغم انقطاع العلاقة بينهما منذ الانتخابات البلدية وتباعدهما اكثر اثناء التحضير للانتخابات النيابية بعدما احرجه صديق مشترك بالوقوف معاً امام الكاميرا.

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الجمهورية

تتّجه الحكومة إلى وضع ملف المستفيدين من عمليات شراء الدولار عبر "صيرفة" في مسار أكثر تشدّداً، يبدأ من التذكير إلى الإنذار فالادعاء والعقوبات.

يُقال إنّ المرحلة الأصعب ستكون في تفسير شروط الاستفادة وتطبيقها على كل فئة من المحكومين، إثر إقرار قانون تعرّض لتعديلات عدة في الأسابيع الأخيرة من دون نقاشات كافية، ممّا ينذر بقلق أمني.

أظهرت التحرّكات في الشارع تزامناً مع جلسة مجلس النواب الأخيرة، أنّ أي قرار مالي يمسّ حقوق الموظفين قد يتحوّل سريعاً إلى مواجهة سياسية، كما أنّ القوى السياسية بدأت حساب كلفة أي تسوية عليهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

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اللواء

تحدثت معلومات عن حالات إحباط لدى ألوف العائلات الأوروبية مع استمرار الأزمة المفتوحة في مضيق هرمز.

تعرَّض نائب للفت نظر، على الأقل، في ما خصَّ تصريحات، لا معنى لها تتعلق برواتب النواب 5 ألاف والمقبوضة منذ عام!

تعيش دوائر حزبية معنية بمصير الوضع في تلال علي الطاهر أجواء أن إيران ستتدخل حكماً إذا وقعت عملية الاقتحام في الأيام أو الأسابيع المقبلة..

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البناء

يناقش خبراء عسكريون فرضية هجوم إسرائيلي واسع على تلة علي الطاهر ويرون أن ذلك سيؤدي حكماً إلى إعلان المقاومة سقوط ووقف إطلاق النار الذي تلتزم به منذ 14 حزيران. وهذا يعني الردّ بأعلى طاقة ممكنة على الهجوم وصولاً للردّ على ما يرافق الهجوم من توسيع الاستهدافات الإسرائيلية نحو المدنيين والنتيجة استهداف مستوطنات الشمال الفلسطيني المحتل خلال أيام ورد إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ورد إيراني واسع في الشمال. وفي هذه الحالة على "إسرائيل" أن تختار بين قبول معادلة الردع الإيراني وصولاً لفرض الانسحاب الإسرائيلي أو الدخول في استنزاف ما لديه من دفاعات جوية لا تزيد عن 200 صاروخ ( 30 من نوع أرو و 48 ثاد و120 باتريوت) تغطي استهلاك 3-5 أيام حرب واذا تدخلت أميركا يصبح الاستنزاف أوسع للمخزون الأميركي الذي لا يزيد عن مجموع 1000 صاروخ، ويصبح ذلك مدخلا لفرض العودة الأميركية إلى مذكرة التفاهم مع إيران؟

تكشف أرقام الذخائر أن "إسرائيل" لا تستطيع خوض حرب طويلة منفردة ضد إيران. فقد دخلت الحرب بمخزون قُدّر بنحو 150 صاروخاً من آرو-2 وآرو-3، واستخدمت وفق تقدير بحثي 122 صاروخاً حتى 24 آذار، فلم يبقَ سوى 28، أي نحو 30 صاروخاً. ولا يستطيع تسريع الإنتاج تعويض هذا الاستهلاك سريعاً، لأن نحو نصف مكونات آرو تصنعها شركة بوينغ وموردون أميركيون، قبل التجميع والاختبار في "إسرائيل". وهذه ليست صواريخ «تامير» القصيرة المدى التي يمكن إنتاجها بكميات كبيرة للقبة الحديدية. وإذا تدخلت واشنطن، توفر بطارية ثاد نحو 48 صاروخاً، وتضيف باتريوت والمدمرات الأميركية عشرات الاعتراضات، ليبلغ مجموع المتاح فوراً نحو 150 إلى 200 صاروخ. وهذا العدد لا يساوي مئتي هدف، لأن بعض الصواريخ الإيرانية يحتاج إلى اعتراضين، ولأن جزءاً من الذخائر سيحمي القواعد الأميركية. لذلك يستطيع مطر صاروخي إيراني استنزاف المظلّة خلال ثلاثة إلى خمسة أيام، ويفرض بعدها تدخلاً أميركياً واسعاً تتحمل واشنطن تبعاته.

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