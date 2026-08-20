الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 20-8-2026
اسرار
2026-08-19 | 23:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
أسرار الصحف 20-8-2026
النهار
- قررت وزارة الاتصالات فتح تحقيق في قضية عمل هواتف خليوية منذ العام 2019 في لبنان من دون سداد الرسوم الجمركية في ظل تساؤلات عن المدة الطويلة التي تم غض النظر فيها عن الملاحقة.
- تحتاج محطة تكرير النفط في شمال لبنان الى نحو 24 شهراً لتصير جاهزة للعمل الفعلي ومن المتوقع أن تخلق 1000 فرصة عمل وأن تدر على لبنان نحو 800 مليون دولار سنوياً.
- قال خبير سياسي إن كل المعطيات تشير الى أن الحرب واقعة لا محالة اذ أن أميركا تصعّد وإيران باتت لا تريد التفاوض الذي لم تلتزم واشنطن بنتائجه.
- أجرت المديرية العامة للأمن العام تحسينات كبيرة على السجون والنظارات التي تتبع لها وقد تفقد المدير العام اللواء حسن شقير عدداً منها للتأكد من مطابقة الواقع التقارير المرفوعة اليه.
- يتنافس 8 مرشحين على رئاسة اتحاد العائلات البيروتية ولم يسبق أن بلغ هذا العدد من المرشحين الذين يكثفون اتصالاتهم لكسب الأصوات.
- من المتوقع أن تصل لبنان نحو 1000 شاحنة محملة بالنفط العراقي في اطار سياسة بغداد لتوزيع المخزون من النفط بعد تعثر عمليات التصدير وعدم توافر أماكن تخزين كافية.
الجمهورية
- يُقال إنّ الاتصالات التي يجريها مسؤول عسكري غربي، جعلت موعد استحقاق ديبلوماسي للبنان أقرب ممّا يبدو بالأيام وليس بالأسابيع.
- تتحرّك دولة أوروبية على صلة بالملف اللبناني لتكون فاعلة على الأرض، خلافاً لجارتها التي يجري تقويض قدراتها لبنانياً.
- ستتناول زيارة مسؤول كبير إلى دولة أوروبية آليات تفصيلية لدور هذه الدولة، وليس مجرّد دعم عادي تقدّمه للبنان.
اللواء
- يخشی نواب وأصحاب مراجعات إدارية أمام المؤسسات المعنية بضغوطات للحؤول دون الالتزام بنظام المهل بما يجعل المراجعات بلا جدوى.
- دار جدال ساخن بين وزيرة خدماتية ووزير سابق محسوب على "المحور القديم" على خلفية الأداء والموجبات.
- يدور اضطراب في أوساط الموظفين من زاوية حقيقة الوضع المالي، والخلافات في جداول الأرقام بين معنيِّين بالجدولة وحسابات الأرقام.
البناء
- قال مصدر دبلوماسي إن الموقف الأميركي من الغارات الإسرائيلية على سوريا يكرر النموذج الذي ظهر عند الغارة الإسرائيلية على قطر. حيث تقول واشنطن بعد وقوع الاعتداء إنها لا تراه عملاً صائباً، لكنها لا تتحرك لمنعه، ولا تحذّر الدولة المستهدفة قبل تنفيذه، رغم إبلاغ إسرائيل البيت الأبيض مسبقاً. ثم ينتقل النشاط الأميركي من الاعتراض على المعتدي إلى الضغط على الطرف المعتدى عليه لمنعه من الرد. هذا ما حدث مع قطر، ويتكرر اليوم مع تركيا وسوريا، كلام لتطييب الخواطر عن السيادة ورفض التصعيد، يقابله إنشاء آلية لمنع الاشتباك هدفها العملي ضبط الرد التركي السوري بعدما تكون "إسرائيل" أوصلت الرسالة وفعلت ما تريد، بينما تبقى حرية الحركة الإسرائيلية بلا ضمانات أو قيود. ليست المسألة إذاً عجزاً أميركياً عن كبح "إسرائيل"، بل توزيعاً مدروساً للأدوار. تغاضٍ قبل الغارة، عتب لفظي بعدها، وضغط سياسي وأمني لحماية نتائجها. وهكذا تفرض "إسرائيل" خطاً أحمر جديداً بالقوة، فيما تتولى واشنطن منع الأطراف المتضررة من اختباره بالقوة، ويتحوّل الاعتراض الأميركي إلى غطاء دبلوماسي لاحتواء الغضب، لا إلى موقف يمنع تكرار العدوان لاحقاً.
- يقول خبراء عسكريون إن البحث الأميركي عن بدائل رخيصة وسريعة الإنتاج لم يعطِ النتائج المطلوبة بعد. دفاعياً، لم تظهر منظومة تستطيع الحلول محل باتريوت وثاد في اعتراض الصواريخ والمسيّرات الانقضاضية بكفاءة مضمونة وتكلفة محتملة، فيما كشف اختبار أجري في ألمانيا عجز القوات الأميركية ومنظوماتها المضادة للمسيّرات أمام مناورة استخدمت فيه التكتيكات الأوكرانية القائمة على الاستطلاع والهجوم بأسراب من مسيّرات FPV. وهجومياً، جاءت محاولة إنتاج صاروخ "فلامنغو" الأوكراني بديلاً أقل كلفة وأسرع إنتاجاً من توماهوك، لكنها لم تحقق الاعتمادية المطلوبة؛ إذ أظهرت الاستخدامات الأولى ضعفاً في دقة الإصابة والقدرة على اختراق الدفاعات، رغم تحسّن النتائج لاحقاً. بذلك تبدو واشنطن أمام فجوتين متزامنتين، لا بديل دفاعياً حتى الآن عن الصواريخ الاعتراضية الباهظة والبطيئة الإنتاج، ولا بديل هجومياً موثوقاً من توماهوك. أما التجربة التي كان يفترض أن تقدم حلولاً لمواجهة الذخائر الانقضاضية التي أثبتت المقاومة فاعليتها ضد "إسرائيل"، فقد انتهت إلى نتيجة معاكسة: المسيّرات هزمت القوة الأميركية في المناورة.
الديار
- اتخذت وزارة الصحة، بالتنسيق مع مختلف الهيئات الضامنة الرسمية، وفي مقدّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وسائر الجهات المعنية، قراراً يقضي بالتشدد في تطبيق التسعيرات الطبية المعتمدة رسمياً، وصولاً إلى وقف التعامل مع أي طبيب يثبت مخالفته للتعرفة المحددة، من قبلها مجتمعة. وبحسب المعطيات، يأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ لضبط الفوضى التي يشهدها القطاع الصحي، ولا سيما في ما يتعلق بالفروقات المالية التي تُفرض على المرضى خارج التعرفات الرسمية، والتي باتت تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين والجهات الضامنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ومن المتوقع أن تُفعّل آليات الرقابة والتدقيق في الفواتير والشكاوى المقدمة من المرضى، على أن تتخذ الإجراءات بحق المخالفين بصورة تدريجية، بدءاً من التنبيه وصولاً إلى تعليق أو وقف التعامل مع الطبيب المعني. وتؤكد الوزارة والهيئات الضامنة أن الهدف ليس الدخول في مواجهة مع الجسم الطبي، بل حماية المريض وضبط العلاقة المالية بين الطبيب والجهة الضامنة، ومنع تحميل المواطنين أعباء إضافية تحت مسميات مختلفة، بالتوازي مع العمل على تحديث التعرفات بما يراعي كلفة الخدمات الطبية ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى في آن واحد.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 19-8-2026
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2026-08-07
أسرار الصحف 8-8-2026
اسرار
2026-08-07
أسرار الصحف 8-8-2026
0
اسرار
2026-07-20
أسرار الصحف 20-7-2026
اسرار
2026-07-20
أسرار الصحف 20-7-2026
0
اسرار
2026-06-19
أسرار الصحف 20-06-2026
اسرار
2026-06-19
أسرار الصحف 20-06-2026
0
اسرار
2026-08-18
أسرار الصحف 19-8-2026
اسرار
2026-08-18
أسرار الصحف 19-8-2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2026-08-18
أسرار الصحف 19-8-2026
اسرار
2026-08-18
أسرار الصحف 19-8-2026
0
اسرار
2026-08-17
أسرار الصحف 18-08-2026
اسرار
2026-08-17
أسرار الصحف 18-08-2026
0
اسرار
2026-08-15
أسرار الصحف المحلية ١٥-٨-٢٠٢٦
اسرار
2026-08-15
أسرار الصحف المحلية ١٥-٨-٢٠٢٦
0
اسرار
2026-08-14
أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦
اسرار
2026-08-14
أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-04-14
غارة على منزل في سحمر... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
2026-04-14
غارة على منزل في سحمر... هذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
2026-03-01
رويترز عن شاهد: سماع موجة جديدة من الانفجارات القوية في الدوحة لليوم الثاني
آخر الأخبار
2026-03-01
رويترز عن شاهد: سماع موجة جديدة من الانفجارات القوية في الدوحة لليوم الثاني
0
أمن وقضاء
2026-05-13
نقابة أطباء لبنان: قضية صوفي مشلب دفعت إلى تطوير آليات التحقيق في الأخطاء الطبية
أمن وقضاء
2026-05-13
نقابة أطباء لبنان: قضية صوفي مشلب دفعت إلى تطوير آليات التحقيق في الأخطاء الطبية
0
أخبار دولية
2026-05-04
محادثات أوروبية-أميركية مرتقبة في باريس بعد تهديد ترامب برسوم جديدة
أخبار دولية
2026-05-04
محادثات أوروبية-أميركية مرتقبة في باريس بعد تهديد ترامب برسوم جديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:35
هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع
أخبار لبنان
04:35
هذا ما أوضحه رئيس المجلس الأعلى للجمارك مصباح الخليل للـLBCI بشأن السكانر في معبر المصنع
0
أخبار لبنان
04:20
السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا
أخبار لبنان
04:20
السفير السعودي للـLBCI من معبر المصنع: لو لم تكن هناك ثقة لما كنا موجودين هنا
0
آخر الأخبار
03:40
وزير الأشغال فايز رسامني للسفير السعودي من معبر المصنع: نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقذنا الثقة مع المملكة العربية السعودية... ولبنان بحاجة الى استثمارات
آخر الأخبار
03:40
وزير الأشغال فايز رسامني للسفير السعودي من معبر المصنع: نفهم ما حصل في الماضي وكيف فقذنا الثقة مع المملكة العربية السعودية... ولبنان بحاجة الى استثمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه
تقارير نشرة الاخبار
13:41
العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟
0
أخبار دولية
13:15
طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"
أخبار دولية
13:15
طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"
0
أخبار دولية
13:04
قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب
أخبار دولية
13:04
قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:03
أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان
أخبار لبنان
10:03
أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان
2
خبر عاجل
10:18
معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية
خبر عاجل
10:18
معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية
3
حال الطقس
03:57
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
03:57
الحرارة الى ارتفاع... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
4
آخر الأخبار
15:47
عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا
آخر الأخبار
15:47
عدد كبير من القتلى والجرحى في حادث سير على طريق شحيم- جدرا
5
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
أخبار دولية
01:41
مجتبى خامنئي يستعين بـ"الحرس القديم" استعدادا لمواجهة طويلة مع واشنطن (فرانس برس)
6
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"
صحف اليوم
00:34
بري لـ"الجمهورية": أكبر خطئية وأكبر جريمة ارتُكبت بحق الجنوب هي إنهاء فترة انتداب "اليونيفيل"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟
8
آخر الأخبار
13:21
رويترز: رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد جوفمان أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري الشيباني في 14 آب تناول الوجود العسكري التركي في سوريا
آخر الأخبار
13:21
رويترز: رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد جوفمان أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري الشيباني في 14 آب تناول الوجود العسكري التركي في سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More