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أسرار الصحف 23-9-2026

اسرار
2026-09-22 | 23:45
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أسرار الصحف 23-9-2026
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أسرار الصحف 23-9-2026

النهار

 

اعلنت بلدية صريفا الجنوبية انها تحتفظ بحق الادعاء على اعلامي "حزب الله" علي برو الذي تحدث عن منشآت عسكرية للحزب في البلدة

 

اظهر مؤشر اقتصادي عالمي ان سعر الهمبرغر في لبنان تفوق اسعار كل من الامارات والسعودية ولو بفارق بسيط بما يؤكد وجود لبنان على لائحة الدول المرتفعة الثمن.

 

يقول مصدر متابع ان النائب محمد رعد ابتعد كلياً عن ترتيب العلاقات بين رئيس الجمهورية و"حزب الله"، وان اخرين يتابعون هذا الملف بوساطة غير مباشرة.

 

أدى رفض قرار دمج مدارس في عدد من المناطق الى تأخر العام الدراسي في المدارس الرسمية خصوصا ان الرفض ياتي مدعوماً من جهات سياسية وحزبية تتصدى لوزيرة التربية ريما كرامي

 

توقف مراقبون عند القرار الجريء لوزير المال ياسين جابر الذي احال أكثر من مئة مؤسسة كبرى إلى النيابة المالية، تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالباً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً للأصول.

 

في ظل عدم إقرار قانون التفرغ في مجلس الوزراء، ينفذ عدد من اساتذة الجامعة اللبنانية اضراباً عن العمل ما يحول دون انطلاقة العام الجامعي الجديد

 

الجمهورية

 

المسار القضائي الذي بدأته مؤسسة مالية رسمية ضدّ مسؤولين ماليّين ومتموّلين حاليّين وسابقين، لا يبدو محلياً فقط، إذ يتقاطع مع تحقيقات وإجراءات في عدد من الدول الأوروبية.

 

لم يتدخّل مسؤول حكومي في قرار تشکیلات دار حولها أخذ وردّ، لا من قريب ولا من بعيد.

 

يجري البحث في إمكانية إدخال تعديلات على قانون مشوَّه تمّ إقراره قبل فترة قصيرة، وسط اعتراضات واسعة من أصحاب الاختصاص.

 

اللواء

 

يتحدث عائدون يقيمون في الولايات المتحدة عن تزايد التذمُّر من سياسات ترامب، لا سيما في ما خص أسعار المحروقات وارتفاع التضخم

 

لاحظ معنيون تناقص عدد التلامذة والطلاب لجهة إقبال على التسجيل، قياساً على السنوات الفائتة..

 

تدور خلافات بين الأطراف النقابية، بعد ابتعاد حراك العسكرييِّن المتقاعدين عن الدعوة للتنسيق بعد السبت المقبل، لإعلان إضراب عام واعتصامات!

 

البناء

 

قال مصدر دبلوماسي نشط على خط الوساطة بين واشنطن وطهران إن دعوة وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا إلى الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام آباد تكتسب أهميتها من توقيتها، بالتزامن مع اللقاء الأميركي الإيراني في نيويورك. فالدول الأربع لم تكتفِ بالدعوة إلى الحوار، بل سمّت الوثيقة التي يمكن العودة إليها لاستئناف التفاوض. والأبرز أن السعودية شاركت في هذا الموقف، رغم تصاعد المواجهة في اليمن والتهديدات التي تطاول أمنها وممرات الملاحة. وهذا يعني، في القراءة السياسية، أن الرياض ترى في إحياء المذكرة طريقاً لمعالجة التصعيد، وأن المطالب الأمنية التي تطرحها لن تجد مكانها إلا في مسار تنفيذ حل سياسي شامل أساسه مذكرة التفاهم. كما أن صدور الموقف عن باكستان، التي رعت التفاهم، إلى جانب مصر وتركيا والسعودية، يمنح العودة إليه غطاءً إقليمياً في لحظة تفاوض حساسة. لم يعلن الاجتماع اتفاقاً جديداً، لكنه وجّه رسالة واضحة إلى واشنطن أو أنه قدم لها غطاء التراجع، والرسالة تقول ان مذكرة إسلام آباد لا تزال المرجعية المطروحة للخروج من المواجهة.

 

قال دبلوماسي أوروبي إنه لا يبني الكثير على وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثةً مع إيران استمرت ثلاث ساعات بأنها سارت جيداً، وتحدث عن لقاء آخر قريب، في إشارة إلى رغبته في إظهار أن المسار الدبلوماسي يتحرك. ويتوقف أكثر أمام ما نقله التلفزيون الإيراني عن لقاء وزير الخارجية عباس عراقجي بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يحدد موضع الاختبار، الذي قال إن الاجتماع عُقد بعد إصرار أميركي، وأبلغ فيه عراقجي شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز. وهي الرفع الفوري للحصار البحري، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. لذلك لا يكفي وصف المحادثة بأنها جيدة لمعرفة إن كانت حققت تقدماً. فالوفد الإيراني أظهر مرونة في قبول اللقاء المباشر وهذا مهم، لكنه لم يعلن فتح المضيق، ولم يعلن الجانبان اتفاقاً على ترتيب الخطوات. المسألة الآن هي رد واشنطن على الشروط الثلاثة، وفي مقدمها الربط بين الملاحة وإنهاء الحرب على الجبهات الأخرى. إذا قبلت بحث هذا الربط، يكون اللقاء قد فتح طريقاً للتسوية؛ وإذا تجاهلته، يبقى التفاؤل الأميركي وصفاً للأجواء، فيما الخلاف على شروط فتح هرمز قائم.

 

الديار

 

علم أن السفير المصري الجديد الذي اعتمد في بيروت، خلفاً للسفير علاء موسى، الذي رُقي إلى رتبة سفير من الفئة الممتازة، تميم خلاف، سبق أن شغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة في الوزارة، حيث يُنظر إلى تعيينه في بيروت على أنه يحمل دلالات سياسية ودبلوماسية، بسبب حضوره في دوائر صنع السياسة الخارجية المصرية، كما يُعرف بقربه من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يجعل مهمته في بيروت موضع اهتمام ومتابعة، خصوصاً في ظل تشابك الملفات اللبنانية مع التطورات الإقليمية والدولية، ودور مصر في الاتصالات العربية والدولية المتعلقة بالاستقرار اللبناني.

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