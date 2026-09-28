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أسرار الصحف 28-9-2026
اسرار
2026-09-27 | 23:30
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أسرار الصحف 28-9-2026
النهار
منحت لجنة الميكانيزم الإذن بإعادة صيانة طريق مشغرة – سحمر في البقاع الغربي المقابلة لسد القرعون بعد إقفال طويل بسبب تعرضها للقصف وتعريضها السدّ للخطر وسيتم بدء العمل بها.
يقول خبير اقتصادي إنّ الاعتماد على الغاز للتدفئة في فصل الشتاء أكثر وفرة من المازوت بسبب توافره بكثرة وسعره المتدني قياساً إلى المشتقات النفطية الأخرى.
سُجّل في حفل السفارة السعودية الخميس الفائت حضور لافت لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي وقف بين الحضور مستمعاً إلى كلمة السفير.
تساءل نائب لبناني عن عدم تسمية سوريا سفيراً أصيلاً لها في لبنان على رغم كل سياسات التقارب والتعاون بين البلدَين.
تخوّف مصدر أمني من أن توسّع إسرائيل اعتداءاتها إلى منطقة جزين بعد شائعات تُفيد بأنّ قيادة عمليات "حزب الله" انتقلت اليها.
نجح الرئيس نواف سلام في إيصال رسالة واضحة إلى الايرانيين بأنّ التأشيرة الموقّتة التي أُعطيت للمسمى سفيراً لـ طهران في بيروت لا تبدّل في الوضع القائم وفي قرار الحكومة اللبنانية رفض اعتماده، وأنّ تعيين بديل له لن يُبدّل شيئاً أيضاً لأنّه سيكون معيّناً من السلطة ذاتها.
الجمهورية
رأى ديبلوماسي لبناني، أنّ "الهدوء الميداني" في الجنوب لا يعني هدوءاً أو تحسناً تفاوضياً.
لفت متابعون إلى أنّ تعزيز انتشار مختلف القوى الأمنية في مدينة جنوبية، وتفعيل الدولة للمؤسسات الرسمية في المدينة، شكّلا نموذجاً ناجحاً لقدرة الدولة على فرض حضورها أمام الخارج.
المعلومات المتداولة عن وزارة خارجية أوروبية حول الصيغة الجديدة للتواجد الأمني في الجنوب، تربط الوجود الدولي بثلاث وظائف: مراقبة الخط الأزرق، تأمين التواصل بين الأطراف، ودعم بسط سلطة الدولة اللبنانية.
اللواء
لم تتبلَّغ المرجعيات المعنية، لاسيما الرسمية والقضائية أي تقرير رسمي حول ما تردَّد عن صدور "تقرير الشورى" في مسألة خلافية حساسة تخص مرجعية دينية رفيعة المستوى!
تبيّن أن العلاقة بين وزير خدماتي وفريقه السياسي تمرُّ بمرحلة حرجة نتيجة التباين بوجهات النظر حول أسلوب إدارة شؤون الوزارة الحساسة بين الوزير والجهة السياسية التي رشحته للوزارة!
لوحظ أن لائحة أسماء المطلوبين للملاحقة القضائية حسب لائحة مصرف لبنان تضمنت شخصيات مصرفية وإستثمارية كانت أفلتت من المحاسبة طوال الفترة السابقة!
البناء
يقول دبلوماسي عربي يشارك في مسارات التفاوض الأميركي الإيراني إن جمع كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفض العرض الإيراني مع تأكيده استمرار المفاوضات يكشف أن كلمة "رفض" لا تعني إغلاق باب التسوية، بل تشكل موقفاً تفاوضيّاً هدفه تعديل العرض وتحسين شروط واشنطن. فترامب قال إن الإيرانيين قدموا اقتراحاً وإنه رفضه، لكنه عاد ليقول إنه يتوقع مزيداً من المحادثات هذا الأسبوع، وإن إيران "تريد اتفاقاً، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد عقده". وبذلك يصبح التمييز ضرورياً بين رفض الاتفاق ورفض صيغته الحالية، لو كان القرار الأميركي إسقاط المسار التفاوضي لما كان ثمة معنى لاستمرار الوساطة القطرية أو البحث في تعديلات وصيغة وسطية. العقدة تبدو في ترتيب الخطوات وشروط المقايضة، طهران تريد إجراءات أميركيّة تسبق فتح هرمز، بينما تسعى واشنطن إلى تعديل هذا التسلسل والحصول على التزامات إيرانية إضافية. لذلك يمكن قراءة تشدد ترامب العلني كجزء من عملية شدّ الحبال التفاوضية الجارية، مع بقاء احتمال الفشل قائماً إذا تعذر التوصل إلى صيغة مشتركة.
تكشف تقارير شركة Kpler أهم شركات تتبع مسارات السفن في العالم، أن الأرقام اليومية المرتفعة التي تعلنها واشنطن عن عبور النفط من مضيق هرمز لا تكفي للقول إن الملاحة عادت إلى طبيعتها. فالشركة تميّز بين "العبور الفعلي للمضيق" وبين مؤشرات أوسع تشمل صادرات خليج عُمان ومسارات أخرى، وتضع مستوى ما قبل الأزمة عند نحو 15 مليون برميل يومياً من الخام عبر هرمز. وتظهر بياناتها أن فترات الارتفاع الحاد، مثل عبور أكثر من 55 مليون برميل بين 1 و6 تموز، ارتبطت جزئياً بتصريف شحنات متراكمة، ولم تتحول إلى تدفق مستدام بالمستوى السابق. والأهم أن Kpler تعتبر بيانات الأيام الأولى قابلة للمراجعة بسبب إطفاء أجهزة التتبع، لكنها تعيد بناء الرحلات لاحقاً من الأقمار الصناعية وبيانات الموانئ والوصول والتفريغ، وتعيد الكميات المكتشفة إلى تاريخ عبورها الأصلي. لذلك تصبح أرقام النصف الأول من أيلول اليوم أكثر موثوقية، وتضعف معها حجة "السفن المظلمة"، ويصبح متوسط العبور المنقح المعيار الحقيقي لقياس مدى نجاح واشنطن في كسر معادلة هرمز وهو بحدود 4 ملايين برميل يومياً كمعدل وسطي مع تسجيل أيام شح وأيام تدفق.
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