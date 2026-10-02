أسرار الصحف 2-10-2026

النهار



- يقول أمني سابق أنّ تسلسل الأحداث، ولو غير المنطقية، في أيام قليلة، يوحي بأنّ ثمة ما يُحضَّر لحروب أو ضربات عسكرية يتم الإعداد لها.



- في ظلّ كثرة الكلام مجدداً عن الفدرالية، يؤكد مستشار سياسي رئاسي وحكومي سابق أنّ تركيبة لبنان وجغرافيته وناسه لا تُشبه سويسرا في شيء ولا يمكن المقارنة بينهما على رغم اعتماد تسمية "سويسرا الشرق" علماً أنّ لبنان لم يعد كذلك.



- يقول نائب حالي إنّ فتح ملفات مالية محددة في الخارج إنّما تهدف إلى إيصال رسائل سياسية لطامحين إلى السلطة مجدّداً، وإنّ الرسائل قد وصلت، ورصدت رسائل من المعنيين بها إلى من يعنيهم الأمر.



- لوحظ أنّ سجالات وانتقادات بدأت تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين محازبين ينتمون إلى حزب يشهد حالة انقسامات بشكل دائم، وتفاعلت في الآونة الأخيرة.





الجمهورية



- تفيد المعطيات، بأنّ الاتصالات الأخيرة مع واشنطن انتقلت من البحث في المبادئ العامة للإطار الثلاثي إلى اختبار آليات تنفيذه ميدانياً، ولا سيما ما يتصل بالتدرّج والانسحاب والتحقق.



- عُلم من الموقف اللبناني في واشنطن، أنّ أحد أبرز المطالب بات يتمثل في إخراج الإطار الثلاثي من الصيغة السياسية العامة إلى روزنامة تنفيذية محدَّدة.



- أسفرت اللقاءات والاجتماعات الأخيرة مع عاصمة غربية عن وضع ملف التحقق بموازاة ملف الانسحاب، وليس كملحق تقني يؤجّل إلى ما بعد الاتفاق السياسي، تفادياً لتحميل لبنان التزاماته منفرداً.





اللواء



- يطمح رجال أعمال لبنانيون للانخراط في ورشة إعادة إعمار سوريا، التي تقرب من ٢٢٥ مليار دولار أميركي.



- يتعرض وزيران من بيئة معينة، لحملات، بعضها لأسباب محلية، وبعضها يتعلق بالترتيبات التي تضغط دولة كبرى للسير بها.



- واجه الوفد المالي الاقتصادي التقني خلال محادثاته مع خبراء صندوق النقد صعوبات في إقناعهم بإبرام القرض الذي كثر الحديث عنه من أجل دعم قطاع الكهرباء.





البناء



- رصدت الصحف الإسرائيلية تراجع سخونة توظيف بنيامين نتنياهو لحادثة طائرة "فلاي دبي"، بعدما سارع إلى تقديمها بوصفها هجوماً إرهابياً متهماً إيران بالوقوف خلفه. وفي تصريحاته الأحدث، تحدث عن تطرف مساعد الطيار، لكنه دعا إلى الحذر في استخلاص النتائج، بينما لم يظهر دليل معلن يربط الحادثة بإيران. هذا الانتقال من الاندفاع السياسي إلى انتظار التحقيق يضيّق فرص تحويل الواقعة إلى ذريعة لتصعيد إقليمي. أما كلام دونالد ترامب عن احتمال وجود صلة إيرانية، فيمكن قراءته كجائزة ترضية إعلامية لنتنياهو، يمنحه تضامناً في الرواية، من دون التزام معلن بمفاعيلها العسكرية. وليس ثمّة دليل منشور يثبت صدور فيتو أميركي، لكن الفارق بين إطلاق الشبهة وترتيب فعل عليها يبقى واضحاً. فواشنطن تستطيع مسايرة نتنياهو بالكلمات، مع إبقاء مسار التفاوض مع طهران مفتوحاً. وكلما طال التحقيق بلا قرائن على جهة منظمة، انخفضت قابلية الحادثة للاستثمار الاستراتيجي، وبقيت مناسبة استعراضية لتظهير البطولة الإسرائيلية واستدعاء التضامن، أكثر مما تكون مدخلاً لجولة حرب جديدة، وفق اتجاه الخطاب المعلن حتى الآن.



- توقفت مصادر دبلوماسية أمام رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سقف المواجهة مع أوروبا في خطاب منتدى فالداي، محذراً من أن العالم يمر بلحظة خطيرة، ومن دفع التصعيد إلى نقطة يصعب الرجوع عنها. وتصدرت كالينينغراد الرسالة الروسية بالقول إن أي تهديد لهذا الإقليم يمكن أن يستدعي استخدام جميع الأسلحة المتاحة، بما فيها النووية. وبالتوازي، قال بوتين إن روسيا لا تخطط لمهاجمة الدول الأوروبية وتريد التعايش السلمي معها. الجمع بين العبارتين يرسم محاولة لفرض حدود على التصعيد الأوروبي، حيث موسكو تعلن أنها لا تريد توسيع الحرب، لكنها تطلب التعامل مع أمن أراضيها باعتباره خطاً أحمر لا تختبره الضغوط العسكرية. سياسياً، ينقل هذا الخطاب النقاش من مقدار الدعم المقدّم لأوكرانيا إلى التكلفة التي قد تتحملها أوروبا إذا انتقلت المواجهة إلى روسيا مباشرة. وليس ذلك إعلاناً بحتمية الحرب النووية، بل توظيف احتمالها لإعادة ضبط الحسابات. ورأت المصادر أن الردع المتبادل، حين يقترن بانعدام الثقة وتوسّع الاحتكاك، قد يجعل الخطأ في تقدير نيات الطرف الآخر بوابة لتصعيد يتجاوز أهداف أصحابه وقدرتهم على احتوائه.