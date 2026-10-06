أسرار الصحف 6-10-2026

- يبدو أن أزمة النفايات تعود لتطل برأسها وتهدد الأمن الاجتماعي بعد محاولات سابقة عديدة لتنظيم هذا القطاع والوصول الى ما يشبه الابواب المسدودة.- اعتبر قريبون من "حزب الله" أن تسريب أخبار عن لقاءات مع النظام السوري انما تحقق أهدافا عدة دفعة واحدة: ضغطاً على سوريا التي يرفض رئيسها الانخراط في حروب المنطقة، واحراجاً لتركيا في علاقتها مع الغرب والخليج، وزعزعة ثقة بتوجهات الحزب الذي يعود للتحالف مع الذين حاربهم واتهمهم بالإرهاب سابقا.- لفت قول رئيس الحكومة أن الامور واضحة ولا حاجة للعودة كل مرة الى نقطة الصفر في معرض ردّه على سؤال عن الحوار الداخلي نافياً بشكل قاطع امكانية العودة الى طاولة الحوار الوطني.- يدور جدل واسع في أوساط دار الفتوى بعد قبول الطعن بالتمديد للمفتي الحالي وتصاعد التنافس حول من يخلف المفتي عبد اللطيف دريان خصوصا أن لا اتفاق خارجيا بعد على تزكية احدهم وشائعات عن تعاطف احد المرشحين الاقوياء مع تيارات متشددة في محاولة لإقصائه.- ارتفع الطلب مجدداً على المنازل من النازحين السابقين الى القرى والبلدات التي استقروا فيها سابقا، خوفاً من عودة الحرب في ظل التهديدات الحالية أميركياً وإسرائيلياً.- تتزايد المؤشرات إلى انتقال الضغوط الاقتصادية من مستوى الأرقام المالية إلى سلوك استهلاكي أكثر تحفظاً في الحركة ضمن القطاعات السياحية والخدماتية والترفيهية.- تُظهر التطوُّرات، أنّ دعم دولة خليجية لقطاع الطاقة تجاوز المواقف السياسية إلى مساهمة مباشرة في البنية التحتية في صيانة خطوط نقل، تزامناً مع دخول مشاريع صديقة للبيئة مرحلة فرز العروض.- برز نقاش حول وفرة الغاز مقارنة بالمازوت وكلفة التدفئة، بالتزامن مع تحرُّك الوزارة المعنية لتأمين كميات وافرة، تداركاً لأي تطوُّرات إقليمية ترفع الأسعار بشكل جنوني.- يجري تداول سيناريوهات بين الحرب والتسويات، تبدأ من الحرب الأميركية – الإيرانية إلى ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.- لم تطلب أي جهة حزبية من نائب سابق وقف ردوده على نائب بارز وفريقه، وسجل أن أحد الردود جاء بالغ القسوة.- انتشرت على نحو ملحوظ أعلام حركة سياسية، في المناطق المستعادة من الليطاني إلى قرى صور.- يقول دبلوماسي في دولة إقليمية كبرى إن حكومته انتبهت إلى العلاقة بين توقيت بيانات الانتصارات العسكرية في باب المندب والمخا، وقبلها الاستعجال بإعلان بدء الحرب للحسم وصولاً إلى صنعاء، وبين انعقاد اجتماع الحلف السعودي التركي الباكستاني. ويرى أن هذه الرسائل تستهدف الضغط السعودي على الاجتماع لتفادي مناقشة الخيارات السياسية التي تمنحها أنقرة وإسلام آباد الأولوية في اليمن، وتحصران التزامهما العسكريّ بحماية السعودية دون المشاركة في حربها؛ والإيحاء بأن الحملة تحقق أهدافها وأن الانتصار قريب، لتشجيعهما على الانخراط فيها. ولذلك يعتبر الدبلوماسي أن تصريح وزير الخارجية التركي حاقان فيدان أهم من البيان الختامي في قياس نتائج الاجتماع، بعدما قال إن الدول الثلاث "ناقشت بعمق ما يمكن فعله لحل قضية اليمن سلمياً عبر الحوار"، وأكد إرسال "توصيات ومقاربات واضحة للحل الدبلوماسي" إلى كل الأطراف المعنية. فهذه اللغة، برأيه، تكشف تمسكاً بمسار التسوية، وتضع حدوداً لمحاولة تحويل التعاون الدفاعي لحماية السعودية إلى تفويض مفتوح لحرب يمنية جديدة، مهما ارتفع منسوب التبشير العسكري بقرب الحسم.- تقول مصادر إعلامية أميركية إن اختلاف كلام ترامب ونائبه حول حادثة "فلاي دبي" يكشف فجوة بين توظيف الشبهة سياسياً وما تسمح الأدلة بإعلانه. فترامب رجّح ارتباط المنفذ بإيران، مستنداً إلى ما يسمعه، وهدد بضربها بشدة، بينما قال فانس إنه لم يرَ دليلاً حاسماً على هذا الارتباط، وأحال المسألة إلى الاستخبارات. وقد نقلت قناة "سي بي إس" ترجيح المحققين أن المنفذ تصرف منفرداً، فيما ركزت صحيفة "وول ستريت جورنال" على إخفاقات التدقيق وتبادل المعلومات التي سمحت لطيار سبق التحفظ على تطرفه بالوصول إلى قمرة القيادة. وفي قراءة سياسية، يبدو ترامب مستعجلاً لتحويل الحادثة إلى ورقة ضغط على طهران، بينما يضع فانس حداً للجزم قبل اكتمال التحقيق خشية الاستثمار الإسرائيلي لتوريط أميركا في حرب مع إيران. وتقول المصادر إن ذلك لا يثبت خلافاً داخل الإدارة أو توزيعاً متفقاً للأدوار؛ الثابت أن الرئيس سبق الدليل بتهديده، وأن نائبه أعاد الاعتبار للفارق بين الاشتباه والإثبات. وهذا يضعف صلاحية الحادثة ذريعة للتصعيد، ويعيد مركز الاهتمام إلى المسؤوليات الأمنية التي حاول الاتهام الخارجي تجاوزها، من دون استباق ما قد تكشفه التحقيقات لاحقاً.علمت "الديار" أن السلطات اللبنانية المعنية تلقت تحذيرات من مصادر ديبلوماسية باحتمال حصول موجة نزوح جديدة من سوريا في ظل تطورات أمنية متكررة بدأت قبل أسابيع وتدعو للقلق. وفي هذا السياق، لفتت تلك المصادر الى ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد صعوبة في سوريا في ظل تعثر عملية النهوض الاقتصادي، لكن التطورات الأكثر خطورة ترتبط بالاستهدافات الممنهجة للمصالح الحيوية في البلاد اضافة الى التفجيرات المتنقلة لمخازن الأسلحة في أكثر من محافظة سورية ما يزيد من الشعور بالقلق وانعدام الأمن والاستقرار. يضاف الى ما تقدم موجة جديدة من الاستهدافات وعمليات الاغتيال والقتل بأبعاد طائفية التي شهدتها محافظة حمص، ومنطقة الساحل، وباتت هذه الاحداث تثير الكثير من علامات الاستفهام. وعلم في هذا السياق أن الجانب اللبناني يتعامل مع هذه التحذيرات بجدية كبيرة.