أسرار الصحف المحلية ١٤-١٠-٢٠٢٦

النهار

أثار تعيين أحد الخبراء الماليين في منصب استشاري متقدم في مؤسسة كبيرة امالا واسعة لدى فئات من المودعين لكونه معروفاً باتجاهات وهندسات مالية تركز على أولوية استعادة الودائع ومعاكسة للكثير من الاتجاهات التي لم تثمر اي حلول حقيقية لمصلحة المودعين.

تستمر الضغوط على وزيرة التربية ريما كرامي لتفكيك مشروع تجميع المدارس وضرب الخطة تحت ذرائع اجتماعية واقتصادية في حين تعاني المدارس الرسمية من قلة الموارد وغياب التجهيزات والنقص في المعلمين ما يجعل مشروع التجميع حاجة ضرورية.

تراكمت الاسباب التي دفعت مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين الى الاستقالة من موقعه بعدما فشلت الوزارة في تحقيق اهدافها وبعد "امتثال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمشيئة رئيس مجلس النواب" على قوله، وخصوصاً في موضوع رئاسة الجامعة اللبنانية.

توقفت منذ فترة رواتب المجلس الأعلى اللبناني السوري، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي بيان رسمي بحل الأمانة العامة للمجلس.

يتردد انه تم سحب طلب مرشح بقاعي لموقع محافظ النبطية ويحمل شهادات عليا لمصلحة منافس له لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة.

الجمهورية

يُرجّح أن تحاول الحكومة استخدام مشروع المناطق كجزء من خطاب جذب الاستثمارات، وليس كإجراء إداري فقط، خصوصاً بعد اتفاقية هامة وقّعها لبنان، وتربطه بخطوط النقل والتجارة الدولية.

ملف رسوم غير شعبية على سلعة أساسية لم تُغلق نهائياً، وقد تعود إلى مجلس الوزراء بصيغة قانونية جديدة.

تتّجه الأنظار إلى ما إذا كانت قضيتا شحنة المتفجّرات وتمويل "حزب الله" من الخارج، ستتحوّلان إلى اختبار فعلي لقرار الحكومة فرض المحاسبة، أم ستتوقفان عند حدود المواقف السياسية.

اللواء

تخضع تحويلات اللبنانيين الى تدقيق في المصارف المراسلة، قبل الوصول الى المصارف المحلية، التي تدقق أيضا في ظروف هذه التحويلات..

لا يُخفي مصدر دبلوماسي غربي من أن تكون خطوة سحب اليونيفيل على ارتباط بتجديد مصير البلد في ضوء انتهاء الحروب الجارية في المنطقة!

اقترب خطاب التيار البرتقالي عبر نوابه وقياديِّيه الى مشابهة ومطابقة مع خطاب قوى أخرى مناهضة لحزب بارز.

البناء

تمنح المعلومات المنشورة عن الدفاعات السعودية أساساً لفرضية أن صنعاء تتجه إلى استنزاف مخزون الاعتراض، إلى جانب إصابة الأهداف. فقد نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين إقليميين أن السعودية تواجه تراجعاً في هذا المخزون وتطلب مساعدة حلفائها، بينما أوردت «ذا ناشيونال» تقديرات بأن تعويض المخزونات قد يحتاج إلى ثلاثين شهراً. ويتزامن ذلك مع معلومات التحقيق الأولي في هجوم مطار الرياض، التي تشير إلى إطلاق مسيّرات أولاً، تلتها صواريخ مجنحة وباليستية. اجتماع هذه المعطيات يرجّح أن تنويع الهجمات وتكرارها قد يحمّلان الدفاعات عبئاً يتجاوز التصدي لكل ضربة منفردة، ويفرضان استهلاك ذخائر يصعب تعويضها سريعاً. وإذا استمرت الوتيرة، تصبح حماية المطارات والمنشآت النفطية أكثر كلفة، ويزداد التفاوت بين زمن استهلاك وسائل الاعتراض وفرص تعويضها، بما يعزز الضغط السعودي والدولي لإنهاء المواجهة بتسوية ترفع الحصار مقابل وقف الهجمات، بدلاً من انتظار حسم بري لا تظهر حتى الآن مؤشرات كافية لتحققه.

تلفت انتباه مصادر دبلوماسية التسريبات عن تشاور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حرب وشيكة على إيران، من رواية للقناة 12 تتحدث عن طلب إسرائيلي لعملية واسعة قبل الانتخابات، وعن استعداد طلبه ترامب من دون التزام بالموافقة على الهجوم، الى ما نشرته أكسيوس حول رواية منسوبة إلى مسؤولين أميركيين وإسرائيلي، بينما الموقف العلني للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من تشرين الأول، فهو عدم مهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، ووصف المناقشات معها بالمثمرة؛ وتقول المصادر إنه يمكن قراءة التسريبات بوصفها محاولة لتقديم نتنياهو إلى الناخب الإسرائيلي كقائد يمسك بخيار الحرب ويؤثر في القرار الأميركي، خصوصاً حين يغيب الإنجاز المعلن.

الديار

أكدت مصادر مطلعة لـ"الديار" أن حزب الله اتخذ قرارًا بتقديم موعد المؤتمر الصحافي لرئيس الهيئة التنفيذية الشيخ علي دعموش الذي أعلن عن خطة جديدة للإيواء بعد رد الفعل المباشر الخارجية الأميركية الذي شكك بموجود الأموال مع الحزب. وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن الموعد المحدد سابقًا كان مطلع الأسبوع المقبل، لكن حزب الله اتخذ القرار بضرورة صدور الاعلان عن الخطة بأسرع وقت ممكن بعد صدور الموقف الأميركي بهدف احراج واشنطن وكشف ضحالة معلوماتها عن الوضع المالي للحزب. ووفق تلك المصادر، تقصد حزب الله عدم الاعلان عن حجم الكتلة النقدية التي ستمنح لاصحاب الحقوق، لانه يرغب في الابقاء على الارقام في دائرة الغموض وعدم منح خصومه أي معلومة مفيدة حول قدراته المالية وطرق الحصول عليها. علما انه لم يقفل الباب أمام توسيع دائرة المستفيدين في الفترة المقبلة.