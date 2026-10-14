أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية ١٤-١٠-٢٠٢٦

اسرار
2026-10-14 | 05:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية ١٤-١٠-٢٠٢٦
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أسرار الصحف المحلية ١٤-١٠-٢٠٢٦

النهار

 

أثار تعيين أحد الخبراء الماليين في منصب استشاري متقدم في مؤسسة كبيرة امالا واسعة لدى فئات من المودعين لكونه معروفاً باتجاهات وهندسات مالية تركز على أولوية استعادة الودائع ومعاكسة للكثير من الاتجاهات التي لم تثمر اي حلول حقيقية لمصلحة المودعين. 

 

تستمر الضغوط على وزيرة التربية ريما كرامي لتفكيك مشروع تجميع المدارس وضرب الخطة تحت ذرائع اجتماعية واقتصادية في حين تعاني المدارس الرسمية من قلة الموارد وغياب التجهيزات والنقص في المعلمين ما يجعل مشروع التجميع حاجة ضرورية. 

 

تراكمت الاسباب التي دفعت مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الأمين الى الاستقالة من موقعه بعدما فشلت الوزارة في تحقيق اهدافها وبعد "امتثال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمشيئة رئيس مجلس النواب" على قوله، وخصوصاً في موضوع رئاسة الجامعة اللبنانية. 

 

توقفت منذ فترة رواتب المجلس الأعلى اللبناني السوري، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي بيان رسمي بحل الأمانة العامة للمجلس.

 

يتردد انه تم سحب طلب مرشح بقاعي لموقع محافظ النبطية ويحمل شهادات عليا لمصلحة منافس له لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة.

 

الجمهورية

 

يُرجّح أن تحاول الحكومة استخدام مشروع المناطق كجزء من خطاب جذب الاستثمارات، وليس كإجراء إداري فقط، خصوصاً بعد اتفاقية هامة وقّعها لبنان، وتربطه بخطوط النقل والتجارة الدولية.

 

ملف رسوم غير شعبية على سلعة أساسية لم تُغلق نهائياً، وقد تعود إلى مجلس الوزراء بصيغة قانونية جديدة.

 

تتّجه الأنظار إلى ما إذا كانت قضيتا شحنة المتفجّرات وتمويل "حزب الله" من الخارج، ستتحوّلان إلى اختبار فعلي لقرار الحكومة فرض المحاسبة، أم ستتوقفان عند حدود المواقف السياسية.

 

اللواء

 

تخضع تحويلات اللبنانيين الى تدقيق في المصارف المراسلة، قبل الوصول الى المصارف المحلية، التي تدقق أيضا في ظروف هذه التحويلات..

 

لا يُخفي مصدر دبلوماسي غربي من أن تكون خطوة سحب اليونيفيل على ارتباط بتجديد مصير البلد في ضوء انتهاء الحروب الجارية في المنطقة!

 

اقترب خطاب التيار البرتقالي عبر نوابه وقياديِّيه الى مشابهة ومطابقة مع خطاب قوى أخرى مناهضة لحزب بارز.

 

البناء

 

تمنح المعلومات المنشورة عن الدفاعات السعودية أساساً لفرضية أن صنعاء تتجه إلى استنزاف مخزون الاعتراض، إلى جانب إصابة الأهداف. فقد نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين إقليميين أن السعودية تواجه تراجعاً في هذا المخزون وتطلب مساعدة حلفائها، بينما أوردت «ذا ناشيونال» تقديرات بأن تعويض المخزونات قد يحتاج إلى ثلاثين شهراً. ويتزامن ذلك مع معلومات التحقيق الأولي في هجوم مطار الرياض، التي تشير إلى إطلاق مسيّرات أولاً، تلتها صواريخ مجنحة وباليستية. اجتماع هذه المعطيات يرجّح أن تنويع الهجمات وتكرارها قد يحمّلان الدفاعات عبئاً يتجاوز التصدي لكل ضربة منفردة، ويفرضان استهلاك ذخائر يصعب تعويضها سريعاً. وإذا استمرت الوتيرة، تصبح حماية المطارات والمنشآت النفطية أكثر كلفة، ويزداد التفاوت بين زمن استهلاك وسائل الاعتراض وفرص تعويضها، بما يعزز الضغط السعودي والدولي لإنهاء المواجهة بتسوية ترفع الحصار مقابل وقف الهجمات، بدلاً من انتظار حسم بري لا تظهر حتى الآن مؤشرات كافية لتحققه.

 

تلفت انتباه مصادر دبلوماسية التسريبات عن تشاور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حرب وشيكة على إيران، من رواية للقناة 12 تتحدث عن طلب إسرائيلي لعملية واسعة قبل الانتخابات، وعن استعداد طلبه ترامب من دون التزام بالموافقة على الهجوم، الى ما نشرته أكسيوس حول رواية منسوبة إلى مسؤولين أميركيين وإسرائيلي، بينما الموقف العلني للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثامن من تشرين الأول، فهو عدم مهاجمة إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، ووصف المناقشات معها بالمثمرة؛ وتقول المصادر إنه يمكن قراءة التسريبات بوصفها محاولة لتقديم نتنياهو إلى الناخب الإسرائيلي كقائد يمسك بخيار الحرب ويؤثر في القرار الأميركي، خصوصاً حين يغيب الإنجاز المعلن.

 

الديار

 

أكدت مصادر مطلعة لـ"الديار" أن حزب الله اتخذ قرارًا بتقديم موعد المؤتمر الصحافي لرئيس الهيئة التنفيذية الشيخ علي دعموش الذي أعلن عن خطة جديدة للإيواء بعد رد الفعل المباشر الخارجية الأميركية الذي شكك بموجود الأموال مع الحزب. وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن الموعد المحدد سابقًا كان مطلع الأسبوع المقبل، لكن حزب الله اتخذ القرار بضرورة صدور الاعلان عن الخطة بأسرع وقت ممكن بعد صدور الموقف الأميركي بهدف احراج واشنطن وكشف ضحالة معلوماتها عن الوضع المالي للحزب. ووفق تلك المصادر، تقصد حزب الله عدم الاعلان عن حجم الكتلة النقدية التي ستمنح لاصحاب الحقوق، لانه يرغب في الابقاء على الارقام في دائرة الغموض وعدم منح خصومه أي معلومة مفيدة حول قدراته المالية وطرق الحصول عليها. علما انه لم يقفل الباب أمام توسيع دائرة المستفيدين في الفترة المقبلة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اسرار

الصحف

المحلية

١٤-١٠-٢٠٢٦

أسرار الصحف 13-10-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-10-10

أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-08-14

أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-10-01

أسرار الصحف المحلية ١-١٠-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-09-30

أسرار الصحف المحلية ٣٠-٩-٢٠٢٦

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-10-13

أسرار الصحف 13-10-2026

LBCI
اسرار
2026-10-12

أسرار الصحف 12-10-2026

LBCI
اسرار
2026-10-10

أسرار الصحف المحلية ١٠-١٠-٢٠٢٦

LBCI
اسرار
2026-10-09

أسرار الصحف 9-10-2026

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-04

رودولف هلال يتوَّج "الإعلامي الأميز عربيًا" لعام 2025

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-08

حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: حجز ومصادرة 43 مولدا خلال أقل من شهر

LBCI
أمن وقضاء
2026-08-08

تدابير سير في محلّتَي الشياح والضبيّة

LBCI
أخبار دولية
2026-10-03

زيلينسكي: كييف لن تستهدف مدنيين لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:47

غابات لبنان تدفع ثمن ازمة المحروقات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:44

أزمة الكهرباء بين الحلول والتنفيذ… توصيات جديدة من "مشروع وطن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:35

من المرفأ إلى البلدية… حلول رقمية من بنك بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:32

معبر المصنع الجديد: لبنان يقلص المسافة مع سوريا… جغرافيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:24

الصراع السعودي - الحوثي سلك مجريات تصعيدية جديدة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:19

انفجار قنبلة عنقودية في الجليل يضع إسرائيل أمام تحدٍّ جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:15

واشنطن تقول "الأموال غير موجودة"... وحزب الله يعلن برنامج الإيواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
18:06

كاميرا حرارية كشفت حمار المتفجرات في القصر... والـLBCI تروي التفاصيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
17:37

مقدمة النشرة المسائية 13-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
19:38

القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة

LBCI
حال الطقس
07:29

طقس متقلب وأمطار رعدية محلية في لبنان حتى السبت

LBCI
أخبار لبنان
19:08

متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: أموال حزب الله من إيران غير موجودة… وتمويله يأتي من أنشطة إجرامية

LBCI
موضة وجمال
16:07

"الكون يلتقي لبنان"... بيرلا حرب تتألّق بإطلالة ملكية في صورتها الرسمية لملكة جمال الكون! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
17:00

سلام استقبل وفدا من نواب "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة": 70 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار في الجنوب قبل نهاية العام

LBCI
أخبار لبنان
05:36

متحدث باسم الخارجية الاميركية عن الشكوى ضد سفيرة لبنان: صبرنا نفد إزاء محاولات العرقلة

LBCI
اسرار
05:02

أسرار الصحف المحلية ١٤-١٠-٢٠٢٦

LBCI
أخبار دولية
14:01

التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More