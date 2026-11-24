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أسرار الصحف 24-11-2026
اسرار
2026-11-23 | 23:30
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أسرار الصحف 24-11-2026
النهار
رصدت جهات ديبلوماسية المواقف الأميركية في الفترة الأخيرة كما تلك الصادرة حول لبنان لمناسبة الاستقلال لكي تدقق في ما إذا كانت تبدلات طرأت عليها بعد الانتخابات الأميركية، واستنتجت أبدت متشددة أكثر من أي وقت سابق.
على رغم الإيجابيات التي تلوح حيال موسم الأعياد في لبنا تبدي جهات حذراً حيال البلبلة التي تسود الوقائع المتصلة بالاعتداءات على دول الخليج كما حيال الوضع في مضيق هرمز.
انشغلت جهات عدة بمحاولات معرفة من قصد أحد الزعماء السياسيين الكبار في انتقاداته لإعادة محاولة ربط لبنان بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.
تبدي اوساط اقتصادية وسياسية مخاوف من تداعيات الأوضاع الإقليمية في السنة المقبلة على الوضع الاقتصادي في لبنان، ما لم يحصل اختراق كبير يضع حداً للشلل الذي أصاب المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية.
تتداول أوساط سياسية معلومات عن تقديم نائب سابق بقاعي شغل المقعد النيابي لعدة دورات، وتولّى مسؤولية في موقع قيادي داخل أحد الأحزاب الكبرى، استقالته من الحزب، في خطوة تأتي بعد مرحلة من الصعوبات الشخصية والظروف المهنية والعائلية الصعبة التي مرّ بها خلال الفترة الماضية.
الجمهورية
طلب قاضٍ رفيع من مؤسسة عامة، إزالة تعديات من ١٠ محطات أساسية تُعنى بتقديم خدمة حيوية تتعرض للسرقة من قطاع غير شرعي، مع إلزامية تقديم تقرير كل ١٥ يوماً يثبت متابعة التنفيذ.
تشهد المناطق الشمالية بشكل غير مسبوق، حملات أمنية تُعنى بقضية بيئية تنتشر مخالفاتها خلال شهرَي تشرين، مما أسفر عن عشرات الموقوفين ومصادرة بنادق بالمئات وأجهزة إلكترونية وحجز سيارات وأجهزة إضاءة ليلية.
خلال الأسابيع الأخيرة، أوقفت الأجهزة الأمنية عشرات المقيمين غير الشرعيين من دولة مجاورة، وذلك عقب أيام من طلب مسؤولي تلك الدولة من وزراء لبنانيين تسوية أوضاع جميع المقيمين غير الشرعيّين ومنحهم إقامات بدل محاولة استعادتهم.
اللواء
يردد سياسي مخضرم في مجالسه قول الرئيس كميل شمعون الشهير: تابعوا ما يجري في العراق لتعرفوا ماذا يمكن أن يحصل في لبنان!
رصد تقرير عسكري غربي تزايد عدد المسيّرات الإسرائيلية التي تنفجر أثناء تحليقها على علو منخفض أو بين المنازل وفي المحلات في القرى الجنوبية، وإلتزام الجانب الإسرائيلي الصمت وعدم الإعلان عن هذه الحوادث أو تبرير وقوعها!
إعتبر رئيس حزب بارز أن كلام رئيس الجمهورية في خطاب الإستقلال جاء متأخراً،.. ولكن "أن يأتي متأخراً خيرٌ من لا يأتي أبدا" على حد قول المثل الفرنسي!
البناء
يعتقد مرجع سياسي أن خطاب رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال خلّف احتقاناً سياسياً يتجاوز الخلاف على السلاح، بعدما وضع الاحتلال الإسرائيلي وعلاقة المقاومة بإيران في موقع خطرين متساويين على الاستقلال. ففي نظر جمهور المقاومة، تتجاهل هذه المقاربة الفارق بين اعتداء خارجي مستمر وقوة نشأت لمواجهته، وتزداد حساسيتها حين تقترن بإجراءات أمنية وقضائية تطال المقاومة، بينما لا يلمس المواطنون إجراءات موازية توقف القتل والتدمير والاحتلال الإسرائيلي. وليس المقصود مطالبة الدولة بخوض حرب، بل اعتماد خطاب وممارسة يمنعان شعور شريحة لبنانية بأنها المستهدفة وحدها، وأن الضغوط الخارجية تتحول إجراءات داخلية بحقها، فيما تبقى الاعتداءات بلا كلفة. والخطر أن يتراكم هذا الشعور مع التخوين والتحريض، فيخرج الاحتقان من المنابر إلى الشارع، حيث قد تكفي حادثة محدودة لإشعال مواجهة يصعب احتواؤها. لذلك تصبح مسؤولية الرئاسة والحكومة تثبيت أولوية مواجهة الاحتلال، وضمان عدالة الإجراءات، وفتح حوار جدي حول الدفاع الوطني، بما يحفظ السلم الأهلي ويمنع تحويل الجيش والأجهزة إلى طرف في انقسام يهدد الجميع، ويضاعف هشاشة الدولة في لحظة إقليمية خطيرة.
رأى خبراء أمنيون أن استهداف أوكرانيا الكورفيت الروسي «ميركوري»، وهو سفينة حربية صغيرة تُستخدم للدوريات والمرافقة، وسفينة الشحن «أنغارا» في بنغازي، يكشف انتقال المواجهة إلى خطوط الانتشار والإمداد الروسية في المتوسط وأفريقيا. وأشاروا إلى أن فرضية تنفيذ العملية انطلاقاً من غرب ليبيا تستند إلى تقارير عن وجود خبراء أوكرانيين هناك، بينما تبقى فرضية الاستعانة بجماعات شيشانية في سورية أقل توثيقاً، دون قرائن تربطها بالهجوم. واعتبروا أن إعلان استخدام "سفينة أم" لا يكشف بالضرورة مكان التجهيز أو شبكة الإسناد. ورأوا أن النفوذ التركي في غرب ليبيا وعلاقات أنقرة العسكرية بكييف يفتحان سؤال معرفتها وتسهيلها المحتمل، دون إثبات مشاركتها. وحذّر الخبراء من أن تتجاوز التداعيات خسارة قطعة بحرية إلى استهداف متبادل للمرافئ وخطوط الإمداد، وفتح الباب لانتقال حروب أخرى من ساحاتها إلى ملاحقة السفن في موانئ بعيدة.
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