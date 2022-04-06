مخزومي لـ"الانباء الكويتية": على اللبنانيين تحرير لبنان من القبضة الفارسية ممثلة بحزب الله في 15 أيار

رأى المرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية النائب فؤاد مخزومي أن الانتخابات النيابية تضع لبنان عموما وبيروت خصوصا، أمام خيارين لا ثالث لهما، إما استعادة لبنان الدولة السيدة والحيادية بمحيطها العربي، واما إبقاء لبنان في جهنم الميليشيا المسلحة وحلفائها في السلطة.
واعتبر مخزومي، في حديث لـ"الانباء الكويتية"
، أن على الشعب اللبناني أن يخوض في 15 أيار المقبل معركة تحرير لبنان من القبضة الفارسية ممثلة بحزب الله الذي دمر لبنان سياسيا وامنيا ونقديا وقضائيا واجتماعيا وسياحيا وبيئيا، ويسعى بالتالي إلى تحويل النظام الاقتصادي فيه من رأسمالي حر ليبرالي إلى نظام بوليسي ميليشيوي مافيوي، قوامه التوجيه الحزبي وفقا لمشيئة اسياد الحزب في طهران.