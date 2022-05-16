المتن فتح بابه لوجوه شبابيّة جديدة... هذه هي النتائج الأولية (الجمهورية)

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه بحسب ما أظهرت النتائج الأوليّة، فتح المتن بابه لوجوه شبابيّة جديدة يمثّلونه في برلمان 2022، وكان أبرزها ميشال المرّ.
وإلى جانب ميشال، حجز النائب أغوب باقرادونيان مقعداً ليمثّل حزب "الطاشناق" في المتن، وتالياً أصبح لـ"معاً أقوى" نائبان.
وبحسب "الجمهورية
"،فإن أهل المتن منحوا أيضّاً حزب الكتائب اللّبنانيّة فرصة تمثيلهم في المجلس النيابيّ بمقعدين حصدهما كلّ من النائبين سامي الجميل والياس حنكش.
وإلى جانب المرّ و"الطاشناق" و"الكتائب" تمكنّت "القوات اللّبنانيّة" من انتزاع مقعدين، بعد أن كان حاصلها مقعد في الدورة الماضية، أي عام 2018، ففاز بهما كلّ من وزير الاعلام السابق ملحم رياشي ورازي الحاج بحسب ما أظهرته النتائج الأوليّة.
ولفتت الصحيفة الى أن استحقاق الـ 2022 سجّل تراجعاً لـ"التيار الوطنيّ الحرّ" في المتن، فبعد نيله في العام 2018 (3 حواصل) ها هو اليوم يخسر واحداً لتستقر النتيجة شبه النهائية على كلّ من من النائبين إبراهيم كنعان وإلياس بو صعب.