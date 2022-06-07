صحف اليوم 07 حزيران 2022 - 23:56 07/06/2022 23:56:22 نواب التغيير متواضعو الخبرة ...ودعوة إلى القوى السياسية(الجمهورية)

نواب التغيير متواضعو الخبرة ...ودعوة إلى القوى السياسية(الجمهورية)

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LBCI News Lebanon





وأكدت هذه الاوساط لـ

الإعلان اعتبرت أوساط سياسية مواكبة لانتخاب اللجان النيابية للمجلس الجديد أن النواب التغييريين أثبتوا أنهم لا يزالون متواضعي الخبرة، مشيرة الى أنّ إصرارهم على عدم مَد جسور أو نسج تفاهمات مع مكونات المجلس الأخرى سيؤدي الى إضعاف فعاليتهم وتهميش دورهم.وأكدت هذه الاوساط لـ "الجمهورية" أن القوى السياسية أيضا وفي طليعتها مكونات 8 آذار مَدعوّة الى استيعاب الجسم الجديد الذي دخل الى المجلس والتعاطي معه ببراغماتية من خلال اعطائهم مساحة مقبولة في اللجان حتى يشاركوا الآخرين في تَحمّل المسؤولية، مشددة على انه من الضروري التَكيّف مع تركيبة المجلس المنتخب وإعطاء اشارة الى الداخل والخارج أنّ هناك ارادة للتفاعل الايجابي مع نواب المجتمع المدني الذين يجب التمييز بينهم وتَفادي وَضعهم جميعاً في سلة واحدة، إذ انّ مواقف بعضهم حيال الخيارات الاستراتيجية، وتحديداً المقاومة، هي جيدة وتتقاطع الى حد كبير مع اتجاهات قوى أساسية على ضفة 8 آذار.

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