نواب التغيير متواضعو الخبرة ...ودعوة إلى القوى السياسية(الجمهورية)

اعتبرت أوساط سياسية مواكبة لانتخاب اللجان النيابية للمجلس الجديد أن النواب التغييريين أثبتوا أنهم لا يزالون متواضعي الخبرة، مشيرة الى أنّ إصرارهم على عدم مَد جسور أو نسج تفاهمات مع مكونات المجلس الأخرى سيؤدي الى إضعاف فعاليتهم وتهميش دورهم.
وأكدت هذه الاوساط لـ"الجمهورية"
أن القوى السياسية أيضا وفي طليعتها مكونات 8 آذار مَدعوّة الى استيعاب الجسم الجديد الذي دخل الى المجلس والتعاطي معه ببراغماتية من خلال اعطائهم مساحة مقبولة في اللجان حتى يشاركوا الآخرين في تَحمّل المسؤولية، مشددة على انه من الضروري التَكيّف مع تركيبة المجلس المنتخب وإعطاء اشارة الى الداخل والخارج أنّ هناك ارادة للتفاعل الايجابي مع نواب المجتمع المدني الذين يجب التمييز بينهم وتَفادي وَضعهم جميعاً في سلة واحدة، إذ انّ مواقف بعضهم حيال الخيارات الاستراتيجية، وتحديداً المقاومة، هي جيدة وتتقاطع الى حد كبير مع اتجاهات قوى أساسية على ضفة 8 آذار.