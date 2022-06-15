صحف اليوم
15 حزيران 2022 - 00:22
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إحتجاج فلسطيني مع انعقاد لجنتها الاستشارية الخاصة في بيروت

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إحتجاج فلسطيني مع انعقاد لجنتها الاستشارية الخاصة في بيروت
Lebanon News
على وقع وقفات الاحتجاج السياسية والشعبية والغضب الفلسطيني العارم الذي عم المخيمات من الجنوب الى الشمال، تعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا AdCom، برئاسة لبنان لمناقشة جدول أعمال يتضمن قضايا تتعلق بأنشطة وبرامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين والتحديات التي تواجهها والأزمة المالية.
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وأكدت مصادر فلسطينية لصحيفة "نداء الوطن" ان اجتماعات اللجنة تكتسب هذه الدورة أهمية خاصة كونها تأتي في ظلّ العجز المالي الذي تعاني منه «الاونروا» والبالغ نحو 100 مليون دولار، وفي اعقاب اقتراح المفوض لازاريني نقل جزء من خدمات الوكالة الى مؤسسات أممية شريكة تحت ذريعة هذا العجز المالي، الامر الذي لاقى رفضاً فلسطينياً قاطعاً رسمياً وسياسياً وشعبياً لانه يؤدي الى ضرب تفويضها وإنهاء عملها تدريجياً، وتالياً شطب حق العودة على اعتبارها الشاهد الحي على نكبة فلسطين وحق عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الدولي 194.
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