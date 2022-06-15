الأساس التكليف وليس التأليف! (الجمهورية)

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رأت مصادر مطلعة أن تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأليف الحكومة الجديدة هو المرجح، خصوصًا إذا سماه "اللقاء الديمقراطي" ومعظم النواب السنّة.من ناحية أخرى، أشارت مصادر لصحيفة "" إلى أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قد يتعامل مع التكليف والتأليف كما تعامل مع حكومة تصريف الأعمال الحالية، فهو على رغم إعلانه عدم تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، لم يجزم عدم المشاركة فيها.ولفتت إلى أنّ باسيل دأب على التأكيد أنه لا يشارك في حكومة ميقاتي الحالية التي تصرّف الأعمال، إلا أنه شارك في تأليفها فعليًا وله فيها حصة وزارية وازنة.