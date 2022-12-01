مصادر ميقاتي لـ "الاخبار": قرار دعوة الحكومة إلى الانعقاد لم يتخذ بعد

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LBCI News Lebanon





وأكّدت المصادر لصحيفة افادت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي إن "قرار دعوة الحكومة إلى الانعقاد لم يتخذ بعد"، و"لا نزال نبحث في مواقف الوزراء منها".وأكّدت المصادر لصحيفة "الاخبار" أن "ميقاتي لن يتراجع عن هذا الحق لأن هناك أموراً حياتية ومعيشية تستدعي ذلك". وأشارت إلى أن المهمة الآن هي تأمين نصاب الثلثين المطلوب للجلسة، سنداً لأحكام المادة 65.

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ولفتت أوساط مطلعة إلى أن "الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء ستزيد الشرخ بين التيار الوطني الحر وحليفه في الحكومة حزب الله الذي لم تتأكد أيضاً بعد مشاركة وزرائه"، مشيرة إلى إمكانية "حصول تصعيد من قبل العونيين في حال ذهب ميقاتي إلى عقد جلسة حكومية".