صحف اليوم
12 كانون الأول 2022 - 02:26
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هوكشتاين لـ "النهار العربي": تأخير إمدادات الغاز والكهرباء سببه عدم قيام الحكومة اللبنانية بإصلاحات بسيطة مطلوبة

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هوكشتاين لـ &quot;النهار العربي&quot;: تأخير إمدادات الغاز والكهرباء سببه عدم قيام الحكومة اللبنانية بإصلاحات بسيطة مطلوبة
Lebanon News
أكد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين أن تأخير إمدادات الغاز والكهرباء من مصر والأردن سببه عدم قيام الحكومة اللبنانية بإصلاحات بسيطة مطلوبة من صندوق النقد الذي يفترض أن يمول المشروع. 

وتوقع خلال مقابلة مع "النهار العربي" أن يستغرق العمل على انتاج الغاز من البلوك 9 اللبناني ثلاث أو أربع سنوات، معتبراً أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بات أمراً واقعاً ولا توجد إشارات من إسرائيل الى احتمال إلغائه. 
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ورأى أن ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان ممكن، ولكن ليس في مثل الظروف القائمة في لبنان وإسرائيل. 

***للاطلاع على مقابلة هوكشتاين مع "النهار العربي" اضغط هنا
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