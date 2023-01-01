صحف اليوم 01 كانون الثاني 2023 - 02:27 01/01/2023 02:27:27 ملحم الرياشي لـ"الشرق الأوسط": لدينا خطة "ب" رئاسية قد نعلن عنها أواخر كانون الثاني

ملحم الرياشي: هناك شراكة استثنائية تجمعنا اليوم بالحزب التقدمي الاشتراكي واتفاقنا معه قائم على ثوابت

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الملف الرئاسي, الجمهورية القوية,ملحم الرياشي,ملحم الرياشي: هناك شراكة استثنائية تجمعنا اليوم بالحزب التقدمي الاشتراكي واتفاقنا معه قائم على ثوابت

LBCI News Lebanon





وأشار الرياشي في حديث لـ"

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ونفى الرياشي علم "القوات" بخلفيات وأهداف حراك رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والذي لحظ مؤخراً لقاء جمعه برئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط المتحالف مع "القوات"، رافضاً التعليق عليه. وأكد ألا حوار مع "الوطني الحر" في هذه المرحلة.



أما عن الخشية من "استدارة سياسية جنبلاطية"، فقال الرياشي: "هناك شراكة استثنائية تجمعنا، اليوم، بالحزب التقدمي الاشتراكي، واتفاقنا معه قائم على ثوابت، بخلاف الزمن الماضي. أضف إلى ذلك أن التواصل والتنسيق بيننا شبه يومي، خصوصاً بين النائب وائل أبو فاعور وبيني بالملف الرئاسي". أكد النائب في تكتل "الجمهورية القوية" ملحم الرياشي وجود خطة "ب" رئاسية قد يجري الإعلان عنها أواخر شهر كانون الثاني، لافتاً إلى أنه "يجري العمل عليها مع النائب ميشال معوض وباقي القوى الحليفة بالملف الرئاسي، لكن لم يحِن وقت الإفصاح عن أي تفصيل مرتبط بها".وأشار الرياشي في حديث لـ" الشرق الأوسط "، إلى أن نواب تكتل "الجمهورية القوية" سيظلون يشاركون في الجلسات التي قد يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد الأعياد رغم اعتبار كثيرين أنها باتت عبارة عن "مسرحيات مُملة"، مشدداً على "وجوب الاستمرار بممارسة واجباتنا كنواب أياً كانت الظروف والمعطيات".ونفى الرياشي علم "القوات" بخلفيات وأهداف حراك رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والذي لحظ مؤخراً لقاء جمعه برئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط المتحالف مع "القوات"، رافضاً التعليق عليه. وأكد ألا حوار مع "الوطني الحر" في هذه المرحلة.أما عن الخشية من "استدارة سياسية جنبلاطية"، فقال الرياشي: "هناك شراكة استثنائية تجمعنا، اليوم، بالحزب التقدمي الاشتراكي، واتفاقنا معه قائم على ثوابت، بخلاف الزمن الماضي. أضف إلى ذلك أن التواصل والتنسيق بيننا شبه يومي، خصوصاً بين النائب وائل أبو فاعور وبيني بالملف الرئاسي".

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