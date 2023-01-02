صحف اليوم 02 كانون الثاني 2023 - 01:02 02/01/2023 01:02:24 عون يطالب بإعادة صياغة تفاهمه مع "الحزب".. وكواليس اجتماع باسيل بفرنجية (الشرق الأوسط)

مصادر الشرق الأوسط: عون يطالب بإعادة صياغة تفاهمه مع "حزب الله" واجتماع باسيل بفرنجية استمر حوالى ساعة وانتهى بلا نتائج لإصرار فرنجية على عدم الغوص في الإنتخابات الرئاسية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حزب الله, فرنجية, باسيل,عون,مصادر الشرق الأوسط: عون يطالب بإعادة صياغة تفاهمه مع "حزب الله" واجتماع باسيل بفرنجية استمر حوالى ساعة وانتهى بلا نتائج لإصرار فرنجية على عدم الغوص في الإنتخابات الرئاسية

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وفي الملف الرئاسي، أكّد مصدر لـ" يطالب رئيس الجمهورية السابق ميشال عون حالياً بإعادة صياغة تفاهمه مع "حزب الله" بنكهة سياسية جديدة، بذريعة أن المعمول به حالياً لم يعد يصلح لمواكبة المرحلة السياسية الراهنة، وإلا لما توافقا على تشكيل لجنة مشتركة أُوكلت إليها مهمة إعادة النظر فيه لمصلحة تطويره وتنقيته من الشوائب.وفي الملف الرئاسي، أكّد مصدر لـ" الشرق الأوسط " أن اجتماع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برئيس تيار المرده سليمان فرنجية انتهى بلا نتائج تُذكَر لأنه اقتصر على تبادل الرأي في العموميات ولم يتطرّق إلى الانتخابات الرئاسية بسبب إصرار فرنجية على عدم الغوص فيها أو تناولها ولو من باب رفع العتب. ويؤكد المصدر أن اجتماع باسيل- فرنجية استمر حوالى ساعة، وأن الأخير استأذنه لأنه حان وقت النوم من دون الاتفاق على التواصل مجدداً. الإعلان

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