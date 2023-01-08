صحف اليوم 08 كانون الثاني 2023 - 01:51 08/01/2023 01:51:11 حنكش لـ"الشرق الأوشط": لا مدة صلاحية لمعوض ومستعدون للحوار بالتوازي مع عقد جلسات انتخاب

حنكش يعتبر عبر "الشرق الأوشط" أن لا مدة صلاحية لمعوض ويشدد على أن الكتائب مستعدة للحوار بالتوازي مع عقد جلسات انتخاب

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LBCI News Lebanon



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وأضاف: "المشكلة هي لدى القوى التي عطلت البلد عامين ونصف العام حتى تم انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، والتي تعطل اليوم من خلال عدم تأمين نصاب الدورات الثانية وهنا نقصد حزب الله وحلفاءه".



وإذ قال حنكش إن لا مدة صلاحية لمرشح المعارضة للرئاسة النائب ميشال معوض، لأننا بنهاية المطاف نمارس حقنا وواجبنا بالاقتراع لمرشح معين، وبالمقابل هناك من يصرون على التعطيل والتصويت بورقة بيضاء لعدم قدرتهم على التفاهم على مرشح رئاسي، أوضح أن التشاور قائم بين قوى المعارضة لمحاولة كسر المراوحة الحاصلة.



وأضاف: "نحن مستعدون للحوار بالتوازي مع عقد جلسات انتخاب لا أن يحل الحوار مكان الجلسات"، معتبراً أنه لسوء الحظ، فإن لبنان صندوق بريد للقوى الإقليمية والدولية المتصارعة تتبادل عبره الرسائل وضمنا عبر الاستحقاق الرئاسي. اعتبر النائب عن حزب "الكتائب" الياس حنكش أنه ليس المطلوب تحديد ما تريده القوى المسيحية إنما تطبيق مندرجات الدستور، فالدفع باتجاه تفاهم مسبق على اسم معين نتوجه للبصم عليه داخل البرلمان أمر مخالف للدستور وللعملية الانتخابية الديمقراطية، لافتاً في تصريح لـ "الشرق الأوسط" إلى أن حل الأزمة يكون بالدعوة لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس تماماً كما يحصل في روما لانتخاب البابا.وأضاف: "المشكلة هي لدى القوى التي عطلت البلد عامين ونصف العام حتى تم انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، والتي تعطل اليوم من خلال عدم تأمين نصاب الدورات الثانية وهنا نقصد حزب الله وحلفاءه".وإذ قال حنكش إن لا مدة صلاحية لمرشح المعارضة للرئاسة النائب ميشال معوض، لأننا بنهاية المطاف نمارس حقنا وواجبنا بالاقتراع لمرشح معين، وبالمقابل هناك من يصرون على التعطيل والتصويت بورقة بيضاء لعدم قدرتهم على التفاهم على مرشح رئاسي، أوضح أن التشاور قائم بين قوى المعارضة لمحاولة كسر المراوحة الحاصلة.وأضاف: "نحن مستعدون للحوار بالتوازي مع عقد جلسات انتخاب لا أن يحل الحوار مكان الجلسات"، معتبراً أنه لسوء الحظ، فإن لبنان صندوق بريد للقوى الإقليمية والدولية المتصارعة تتبادل عبره الرسائل وضمنا عبر الاستحقاق الرئاسي.

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