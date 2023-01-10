صحف اليوم
10 كانون الثاني 2023 - 00:58
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لقاء باريس غير مؤكد: الرياض تعطل المساعي الفرنسية - القطرية (الأخبار)

لقاء باريس غير مؤكد: الرياض تعطل المساعي الفرنسية - القطرية (الأخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار باريس,الرياض,لقاء باريس غير مؤكد: الرياض تعطل المساعي الفرنسية - القطرية (الأخبار)
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لقاء باريس غير مؤكد: الرياض تعطل المساعي الفرنسية - القطرية (الأخبار)
Lebanon News
كشفت مصادر سياسية بارزة أن المسؤولين الفرنسيين سمعوا من المسؤولين السعوديين موقفًا سلبيًا من الدور القطري في لبنان، وعبر هؤلاء بصراحة عن إستيائهم مما تقوم به الدوحة لجهة إستقبال مسؤولين لبنانيين ومحاولة تسويق بعض الأسماء الرئاسية فضلًا عن المساحة التي أعطيت لها في ملف ترسيم الحدود البحرية وما يحكى عن رغبة قطرية في دخول سوق النفط في لبنان."
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وبينما لا يزال الترقب قائمًا حول انعقاد الإجتماع الرباعي في باريس، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" بأن الفرنسيين أبلغوا حزب الله بأنه لن يصار إلى طرح إسم رئاسي مستفز له.
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