أوساط قريبة من بري لـ"الجمهورية": لا مصلحة وطنية في انتخاب رئيس تَحدّ يمثّل نصف اللبنانيين

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تعقد الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس في ساحة النجمة.
وتعليقاً على دعوة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الرئيس بري الى "الاتعاظ" مما جرى في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأميركي وترك جلسة انتخاب الرئيس المقبلة مفتوحة حتى ولادة رئيس الجمهورية، أبلغت اوساط قريبة من بري الى "الجمهورية
" أنّ "الفائز برئاسة مجلس النواب في الولايات المتحدة الاميركية يمثّل نصف الأميركيين لأنه لم ينل أصوات الديمقراطيين".
وتساءلت عما اذا كانت هذه التجربة تصلح للبنان؟. وقالت: "ان تركيبة لبنان خاصة وظروفه حساسة ولا مصلحة وطنية في انتخاب رئيس تَحدّ يمثّل نصف اللبنانيين فقط وسط وضع داخلي معقد ومنطقة متوترة، وأي فِعل متهور من هذا النوع سيصنف في إطار العبثية السياسية".
ونقلت هذه الأوساط عن بري تأكيده "وجوب انتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن من أجل وقف تحلّل الدولة التي تتشظى مؤسساتها"، مشدداً على انه لن يبدل مقاربته المسؤولة الداعية الى التوافق في الملف الرئاسي.