صحف اليوم 12 كانون الثاني 2023 - 10:20 12/01/2023 10:20:42 بغياب الاجراءات التقنية ومطابقة الشروط ... من فاز بالترخيص رقم 8 للرقابة على بواخر الفيول؟ (أخبار اليوم)

من فاز بالترخيص رقم 8 للرقابة على بواخر الفيول؟ (أخبار اليوم)

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LBCI News Lebanon





ولكن الجديد على هذا المستوى هو الترخيص الذي منحه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في الاسابيع الاخيرة لشركة جديدة ليرتفع العدد الى 8، بحسب ما كشف مصدر مطلع لوكالة

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واشار المصدر الى أن وزير الطاقة عمل على توقيع هذا الترخيص قبل بلوغ المديرة العامة النفط في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي السن القانونية، وإحالتها إلى التقاعد الشهر الفائت، كاشفا أن انطوان الفرد دوره (الذي ترشح الى الانتخابات النيابية في طرابلس على اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر ولم يفز) حصل عليه دون أن يمرّ الملف بالاجراءات التقنية ومطابقة كل الشروط الواجب توفرها.

منذ نحو عشر سنوات توقفت وزارة الطاقة عن منح التراخيص لشركات الرقابة على بواخر الفيول والمحروقات، ليستقر العدد على سبع شركات.ولكن الجديد على هذا المستوى هو الترخيص الذي منحه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في الاسابيع الاخيرة لشركة جديدة ليرتفع العدد الى 8، بحسب ما كشف مصدر مطلع لوكالة "أخبار اليوم" واشار المصدر الى أن وزير الطاقة عمل على توقيع هذا الترخيص قبل بلوغ المديرة العامة النفط في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي السن القانونية، وإحالتها إلى التقاعد الشهر الفائت، كاشفا أن انطوان الفرد دوره (الذي ترشح الى الانتخابات النيابية في طرابلس على اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر ولم يفز) حصل عليه دون أن يمرّ الملف بالاجراءات التقنية ومطابقة كل الشروط الواجب توفرها.

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