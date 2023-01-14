صحف اليوم 14 كانون الثاني 2023 - 01:19 14/01/2023 01:19:59 تحذير من قفزات غير مسبوقة للدولار.. والجهات التي تحرّكه معروفة (الجمهورية)

مصادر "الجمهورية": التلاعب بسعر الدولار تنفّذه عصابات معروفة بالأسماء والجهات المرتبطة بها لدى "المركزي" والاجهزة اللبنانية وتتمتع بحمايات من الجميع وهناك معلومات عن قفزات غير مسبوقة سيشهدها الدولار

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المركزي,الدولار,مصادر "الجمهورية": التلاعب بسعر الدولار تنفّذه عصابات معروفة بالأسماء والجهات المرتبطة بها لدى "المركزي" والاجهزة اللبنانية وتتمتع بحمايات من الجميع وهناك معلومات عن قفزات غير مسبوقة سيشهدها الدولار

LBCI News Lebanon



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وإذ اكّدت مصادر " أكّدت مصادر معنية بالشأن المالي لـ"الجمهورية"، انّ التلاعب بسعر الدولار، تنفّذه عصابات صيرفة وصرافون وتجار عملة ومهرّبون معروفة بالأسماء ومقرّاتها والجهات المرتبطة بها، لدى مصرف لبنان وسائر الاجهزة اللبنانية. واخطر ما في الامر انّ هذه العصابات تتمتع بحمايات من قبل الجميع، وخصوصاً انّ هذه اللعبة تدرّ ارباحاً خيالية على هؤلاء اللاعبين بمئات الآلاف من الدولارات "الفريش" يومياً.وإذ اكّدت مصادر " الجمهورية " أن ليس ما يبرر اقتصادياً ومالياً هذه القفزات الخطيرة في سعر الدولار، لفتت إلى انّ هذا الارتفاع هو في مجمله سياسي، وحذّرت من ترويجات تسري في اوساط مالية واقتصادية وكذلك سياسية، حول قفزات غير مسبوقة، وقد تكون كارثية في سعر الدولار، جرى التمهيد لها منذ ما قبل نهاية السنة الماضية، وبدأت ترجمتها الفعلية في الايام الاخيرة، وصولاً الى يوم امس، حيث أنّ الدولار، وكما تمّ الترويج له قبل نهاية السنة، بدأ يلامس عتبة الـ50 الف ليرة في عملية تشليح مفضوحة للمواطن اللبناني.

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