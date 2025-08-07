أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة

أفادت أوساط سياسية لصحيفة “الأخبار” بأنّ قيادة الجيش قد تتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة، بإعلان موقف واضح يشترط التوافق السياسيّ، لتنفيذ أي إجراء، في شأن الجدول الزمنيّ لتسليم السلاح غير الشرعيّ.

وقالت الأوساط: “وإلّا فإنّ أي خطوة في اتجاه المواجهة ستكون لها تداعيات خطيرة على المؤسسة العسكرية نفسها”.

ورأت الأوساط وجود معوقات وصعوبات تعترض الخطة المطلوبة من الجيش، من جهة ما تستلزمه من مساعدات مالية وعسكرية ولوجستية، ناهيك عن الغطاء السياسيّ الضروريّ لمثل هذا المسار.