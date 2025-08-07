مصادر “الأنباء الكويتية”: تأجيل النقاش الحكوميّ في شأن بنود الورقة الأميركية لأنها بقيت سرية بين الرؤساء الثلاثة

أوضحت مصادر صحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ تأجيل النقاش الحكوميّ أو استكماله في شأن بنود الورقة الأميركية جاء انطلاقًا من أنها بقيت سرية بين الرؤساء الثلاثة.

وأكّدت المصادر أنّ الوزراء والنواب لم يطلعوا عليها، “وهي تتضمن قضايا تحدد مصير البلد ولا يمكن إقرارها من دون نقاش”.

وقالت: “إنّ نقاشها كان في العناوين العامة، على أن تبحث بنودها الـ11 في اجتماع اليوم، بعدما يكون ممثلو القوى السياسية درسوا هذه الورقة، خلال الساعات الـ48 الفاصلة بين الجلستين”.