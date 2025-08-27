بري لـ“الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به

أبدى رئيس البرلمان اللبنانيّ نبيه بري إحباطه من نتائج زيارة الوفد الأميركيّ إلى لبنان.

وقال لصحيفة “الشرق الأوسط”: أتانا الأميركيون بعكس ما وعدونا به”، في إشارة إلى ما كان يُتوقع من رد إسرائيليّ على سياسة “الخطوة بخطوة”.

ولفت الرئيس بري إلى أنّ الوفد الأميركيّ “لم يأتِ بأي شيء من إسرائيل، وبالتالي ذهبت الأمور نحو التعقيد مجددًا”.

وإذ رفض بري الكلام عن المرحلة المقبلة في ضوء هذا التعقيد الجديد، اكتفى بالتشديد على أنّ الأمور “ليست سهلة”.

وقال بري ردًا على سؤال عن الاجتماع الحكوميّ المقرر في الثاني من أيلول المقبل الذي سيبحث في خطة الجيش لسحب سلاح “حزب الله”: “إنّ كل أمر يؤدي إلى خلاف في البلد مستنكَر”.