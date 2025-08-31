مصادر “الأنباء الكويتية”: الرئيس عون حريص على عقد جلسة مثمرة للحكومة

يحرص رئيس الجمهورية جوازف عون على عقد جلسة مثمرة للحكومة بكل مكوناتها الجمعة المقبل، حسب ما أكّدت مصادر صحيفة “الأنباء الكويتية”.

كما يحرص، حسب المصادر نفسها، على اتخاذ قرارات تحظى بموافقة الجميع، علمًا أنّ الجلسة ستشهد استماعًا إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض خطة الجيش لجمع السلاح على الأراضي اللبنانية كافة.



وأكّدت المصادر وجود تقدم كبير وتقارب في الاتفاق على آلية تسليم السلاح، مع مضي الدولة اللبنانية بالتأكيد على مطالبها المدرجة في الورقة الأميركية، التي أعدها المبعوث توماس باراك، لجهة الانسحاب العسكريّ الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق الأسرى، وتثبيت نقاط حدودية وغيرها.