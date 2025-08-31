الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر “الأنباء الكويتية”: الرئيس عون حريص على عقد جلسة مثمرة للحكومة

صحف اليوم
2025-08-31 | 00:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر “الأنباء الكويتية”: الرئيس عون حريص على عقد جلسة مثمرة للحكومة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصادر “الأنباء الكويتية”: الرئيس عون حريص على عقد جلسة مثمرة للحكومة

يحرص رئيس الجمهورية جوازف عون على عقد جلسة مثمرة للحكومة بكل مكوناتها الجمعة المقبل، حسب ما أكّدت مصادر صحيفة “الأنباء الكويتية”.

 

كما يحرص، حسب المصادر نفسها، على اتخاذ قرارات تحظى بموافقة الجميع، علمًا أنّ الجلسة ستشهد استماعًا إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض خطة الجيش لجمع السلاح على الأراضي اللبنانية كافة.

وأكّدت المصادر وجود تقدم كبير وتقارب في الاتفاق على آلية تسليم السلاح، مع مضي الدولة اللبنانية بالتأكيد على مطالبها المدرجة في الورقة الأميركية، التي أعدها المبعوث توماس باراك، لجهة الانسحاب العسكريّ الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق الأسرى، وتثبيت نقاط حدودية وغيرها.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

“الأنباء

الكويتية”:

الرئيس

مثمرة

للحكومة

LBCI التالي
معلومات “الأنباء الكويتية”: مهلة نهاية أيلول لعودة اللاجئين السوريين قد تمدد حتى نهاية السنة
مصدر سوري لـ"الأخبار": لهذا السبب أجل الوفد زيارته إلى لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-08-21

مصدر لـ"الأنباء الكويتية": واشنطن حازمة في موقفها وحريصة على إنجاح المهمة

LBCI
صحف اليوم
2025-07-06

الرئيس عون استطاع أن يفرض إيقاعًا جديدًا في التعاطي السياسي (الأنباء الكويتية)

LBCI
صحف اليوم
2025-08-03

مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل

LBCI
صحف اليوم
2025-07-20

مصادر نيابية لـ"الأنباء الكويتية": لبنان لا يحتمل أي مغامرة جديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:23

معلومات “الأنباء الكويتية”: مهلة نهاية أيلول لعودة اللاجئين السوريين قد تمدد حتى نهاية السنة

LBCI
صحف اليوم
2025-08-30

مصدر سوري لـ"الأخبار": لهذا السبب أجل الوفد زيارته إلى لبنان

LBCI
صحف اليوم
2025-08-30

أحد الرؤساء: دخلنا في منطقة "الخطر الشديد" (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
2025-08-30

شبه توافق على صيغ محددة تبنى خطة الجيش على أساسها (الجمهورية)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:29

مقتل رئيس الحكومة التابعة للحوثيين

LBCI
أخبار لبنان
11:04

مخزومي: نُثمن عالياً المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-18

نواف سلام من معرض رشيد كرامي الدولي: نحن ملتزمون بدعم مجلس الإدارة الجديد وبالشراكة مع القطاع الخاص والهيئات الإقتصادية والمؤسسات الثقافية المحلية والدولية لإعادة الحياة الى هذا الصرح المعماري الفريد وجعله قلبا نابضا لطرابلس

LBCI
حال الطقس
03:55

طقس صيفيّ معتاد ورطب واستقرار في درجات الحرارة ساحلًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:19

التفاصيل عن الاعتداءات الاسرائيلية من النبطية

LBCI
أخبار لبنان
15:37

باسيل: من الظلم تحميل الجيش مسؤولية حماية البلاد من دون تزويده بالإمكانات اللازمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الرئيس نواف سلام للـLBCI: الورقة التي أقرتها الحكومة "لبنانية" ومتمسكون بورقة الأهداف... فما الذي سيقوله بري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

محبو الرياضة القتالية يترقبون البطولة الدولية في الـKick boxing...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مسيرة الأربعين عاماً من عمر الـLBCI... محطاتٌ مضيئة وأكثر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

من الماتشا الى البيلاتس... تريليونات وراء الترندات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

حفلة فنية في معرض رشيد كرامي... بيانات دعت إلى إلغائه وإجراءات مشددة للجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

وزارة الصحة ترفع العبء عن مرضى الكلى: "الكلية عليك... والتكلفة على الدولة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

جلسة إستثنائية للكابينت الإسرائيلي الأحد لبحث قرار إحتلال غزة... وتحذيرات من المخاطر على الجنود والأسرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل الدعارة و15 فتاة من جنسيات مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
13:20

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
07:21

طلاب الجامعات ضحيّة إجرامه... توقيف مروج مخدرات مسلح في بيروت!

LBCI
أخبار لبنان
09:15

بالصور- إنقاذ راعٍ إثر سقوطه في وادٍ بمنطقة حبوب - جبيل

LBCI
أخبار لبنان
12:42

توضيح من بلدية بيروت بشأن استيفاء الرسوم المتوجبة نتيجة إستخدام أرض تابعة لها لإقامة حفل عمرو دياب

LBCI
أمن وقضاء
07:26

الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي (صور)

LBCI
أخبار لبنان
01:58

الجيش الإسرائيليّ: هجماتنا في جنوب لبنان استهدفت البنية التحتية السرية لـ”حزب الله”

LBCI
أخبار لبنان
06:34

خلال شهر أيلول... إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More