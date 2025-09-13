الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جنبلاط يقرن القول بالفعل... حراك لـ"التقدمي" ولجنة تحقيق في السويداء خلال أيام (الأنباء الالكترونية)

صحف اليوم
2025-09-13 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جنبلاط يقرن القول بالفعل... حراك لـ&quot;التقدمي&quot; ولجنة تحقيق في السويداء خلال أيام (الأنباء الالكترونية)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
جنبلاط يقرن القول بالفعل... حراك لـ"التقدمي" ولجنة تحقيق في السويداء خلال أيام (الأنباء الالكترونية)

جدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط هذا الموقف، في احتفال مؤسسة العرفان التوحيدية، مشدداً على أن المحاسبة والعدالة هي المعبر الإلزامي لأي بحث في مستقبل السويداء وإعادة الثقة بينها وبين الشام.

وتكريساً لهذا التوجّه لدى "الاشتراكي"، والخط العريض الذي يعمل تحته، والمتمثل بأمن جبل العرب وأهله وحفظ كرامتهم ومستقبلهم، وإقراناً للقول بالفعل، قام وفد من "التقدمي" بنقل رسالتين من جنبلاط إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمفوض السامي لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة فولكر ترك، ملتقياً على التوالي كل من ممثلة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في مكتبها في اليرزة ولاحقاً الممثل الاقليمي لمكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان مازن شقورة في الإسكوا. 

وتشكّل الرسالتان خارطة طريق نحو الحل في السويداء، على أن يبدأ بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المرتكبين، كما إطلاق المخطوفين لا سيما النساء والأطفال. وتضمنت النقاط الثلاث الأساسية: 

-دعم إنشاء تحقيق دولي مستقل وحيادي في هذه الأحداث.

-الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المختطفين، في مقدمتهم النساء والأطفال.

-ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.

وكان أوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، من اليرزة، أن الهدف من هذا الحراك هو الدفع باتجاه تحقيق العدالة، وفي الوقت نفسه حماية وحدة سوريا وفتح الأبواب أمام الحوار والمصالحة، كاشفاً أن المؤشرات تدل على وجود حراك إقليمي ودولي متصاعد في هذا الاتجاه. 

ولفت إلى أنّ اتصالات وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط مع قوى عربية ودولية فاعلة تشير إلى إمكانية بلورة خريطة طريق للحل في سوريا، تبدأ بتحقيق مستقل وعقوبات بحق المرتكبين.

هذا ولا يقتصر جهد جنبلاط على الجانب السياسي، إنما يشكّل تأمين طريق دمشق السويداء محط اهتمام كبير لديه إضافة إلى تدفق المساعدات المستمر إلى الجبل عبر هذه الطريق.

على صعيد آخر، وفيما كان من المتوقع أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي بيان شديد اللهجة ضد اسرائيل يحملها مسؤولية انتهاك سيادة دولة حليفة للولايات المتحدة وترعى منذ عشرة أشهر المفاوضات بين اسرائيل وحماس، من أجل الافراج عن الرهائن ووقف الحرب. جاء بيان الإدانة الذي صدر مخيباً للامال. 

مصادر مواكبة للتطورات، رأت في قرار الإدانة لاسرائيل بأنه يأتي من قبيل رفع العتب اذ لا يكفي أن تؤكد الدول المشاركة بصياغة هذا البيان وإبداء تعاطفها مع قطر أن المشكلة في المنطقة قد حلت، بل عل العكس فإن المنطقة هي على صفيح ساخن لأن ما بعد الضربة على قطر ليس كما قبلها. فلا أحد يمكنه أن يردع اسرائيل عما تنوي القيام به سواء من خلال تهديدها بطرد الفسطينيين من غزة. او باستهداف دول عربية اخرى بحجة ايوائها فسطينيين. 

المصادر أشارت في حديث لجريدة الانباء الالكترونية الى أن لا شيء يمكن أن يردع اسرائيل في سياستها العدوانية وأن الهجوم على قطر رسالة للسعودية ودول الخليج العربي بسقوط كل المحرمات وان عجز الرئيس الاميركي دونالد ترمب في الضغط على اسرائيل لتجنب الاعتداء على دولة حليفة مثل قطر هذا يعني ان كل العواصم العربية اصبحت تحت التهديد الاسرائيلي. 

المصادر توقعت خريفاً ساخناً اذا ما نفذت اسرائيل تهديدها بطرد الفلسطينيين من غزة في تشرين اول المقبل. 

وقدرت ان لبنان لن يكون بمأمن في حال نفذت اسرائيل تهديداتها، وهي ترى بتصرف الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية أفيخاي أدرعي ودخوله بلدة الخيام انتهاكاً للسيادة اللبنانية ومؤشراً خطيراً لا سيما بعد إقرار خطة الجيش اللبناني لحصرية السلاح.

وفي السياق، نقلت مصادر حكومية عبر الانباء الالكترونية انزعاجاً رسمياً كبيراً من التصرف الأرعن الذي يقوم به في كل مرة المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي ليذكّرنا بوقاحته بوجوده داخل الاراضي اللبنانية المحتلة قرب الخيام. 

واعتبر المصادر في هذا السلوك العدائي تأكيد أن اسرائيل تصرّ على تقويض الاستقرار في الجنوب في وقت التزم فيه لبنان بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها، بحسب صحيفة "الانباء الالكترونية".
 

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

صحف اليوم

القول

بالفعل...

لـ"التقدمي"

ولجنة

تحقيق

السويداء

(الأنباء

الالكترونية)

إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-07-21

سكاف لـ"الأنباء الإلكترونية": إزالة المخاوف الأهلية تكون باعتدال الأكثرية

LBCI
صحف اليوم
2025-07-20

هذا ما قاله أبو فاعور لـ"الأنباء الإلكترونية" عن بيان لقاء كليمنصو...

LBCI
أخبار لبنان
09:10

وفد من "التقدمي" زار بلاسخارت... ورسالة من وليد جنبلاط الى غوتيريس تطالب بإجراء تحقيق دولي بأحداث السويداء

LBCI
أخبار دولية
08:48

أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:58

إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)

LBCI
اسرار
23:26

أسرار الصحف 13-09-2025

LBCI
صحف اليوم
2025-09-12

لودريان لم يحمل أي طرح جديد! (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
2025-09-12

لبنان يقف على مواعيد ومهل متحركة (الجمهورية)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:06

سوشيلا كاركي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة للوزراء في النيبال

LBCI
أخبار دولية
00:18

الكرملين يؤكد أن المفاوضات مع كييف "متوقفة"

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-15

الوكالة الوطنية للإعلام: قنابل مضيئة فوق حولا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-23

رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:13

انتهاء المرحلة الرابعة من تسليم السلاح في مخيّم البداوي.. ابو عرب للـLBCI: السلاح الثقيل قد سُلّم

LBCI
أخبار لبنان
04:11

إقفال نحو 30 محلاً على أوتوستراد جونيه... والبلدية تُمهل الباقين لتسوية أوضاعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:06

المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني

LBCI
أخبار دولية
15:15

الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

زيادة إيرادات الجمارك ممكنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جنبلاط على خط التحقيقات الدولية في السويداء.. ولجنة أممية قريباً في المحافظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

حاجات الجيش من اصغر تفصيل على الارض الى اكبر تفصيل في الجو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:04

تدابير سير لمدّة أسبوع بسبب أعمال تنظيف جدران نفق شكّا

LBCI
أمن وقضاء
01:02

الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

LBCI
حال الطقس
02:34

طقس مستقر يتحوّل الى خريفيّ مع أمطار محلية مطلع الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
08:48

أبو فاعور للـLBCI: لجنة تحقيق دولية ستصل إلى السويداء وسلّمنا باسم وليد جنبلاط رسالتين

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش ينشر تفاصيل إحباط محاولة السفينة HAWK III مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية: توقيف 22 شخصًا على متنها وإصابة 3 عسكريين أثناء العملية

LBCI
صحف اليوم
00:58

إطلاق تسوركوف فاجأ لبنان... وغموض يكتنف مصير أمهز (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل

LBCI
خبر عاجل
08:09

مصرف لبنان المركزيّ: احتياطيات لبنان من النقد الأجنبيّ باستثناء الذهب ارتفعت إلى 11.3 مليار دولار حتى منتصف 2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More