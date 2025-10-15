مصادر "النهار": آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان

أكّدت مصادر صحيفة “النهار” أنّه يُنتظر الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين، الذين اعتُقلوا في لبنان، خلال السنوات الماضية، بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية.
وقالت إنّه يُبحث في إمكان تسريع محاكمات آخرين تمهيدًا لإطلاقهم.
وأفادت معلومات الصحيفة بأنّ الوفد السوريّ اجتمع بعد الظهر، مع قائد سرية سجن رومية في حضور سبعة موقوفين سوريين طالب الوفد بلقائهم.
في سياق منفصل، أكّدت مصادر مواكبة للوفد اللبنانيّ الموفد للاجتماع بصندوق النقد الدوليّ للصحيفة، أنّه يخوض مفاوضات صعبة في واشنطن، خصوصًا في ما يتعلّق بالموازنة، وقانون الفجوة المالية، وتطبيق قانون السرية المصرفية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الهدف الأساسيّ للبنان في هذه المرحلة هو تجنّب إدراجه على اللائحة السوداء، والسعي لاحقًا إلى رفع اسمه عن اللائحة الرمادية.
