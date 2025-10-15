مصادر "النهار": آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان

أكّدت مصادر صحيفة “النهار” أنّه يُنتظر الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين، الذين اعتُقلوا في لبنان، خلال السنوات الماضية، بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية.

وقالت إنّه يُبحث في إمكان تسريع محاكمات آخرين تمهيدًا لإطلاقهم.

وأفادت معلومات الصحيفة بأنّ الوفد السوريّ اجتمع بعد الظهر، مع قائد سرية سجن رومية في حضور سبعة موقوفين سوريين طالب الوفد بلقائهم.