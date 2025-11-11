كشفت مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ في بيروت، لصحيفة “النهار”، عن أنّ واشنطن "تملك معطيات دقيقة" في شأن دخول مبالغ نقدية ضخمة إلى لبنان في الأشهر الماضية.

وأوضحت مصادر الصحيفة أنّها قدّرتها بأكثر من مليار دولار، من دون أن تمر عبر النظام المصرفيّ أو تخضع لأي رقابة رسمية.

وقالت المصادر نفسها، إنّ الجانب الأميركيّ تحدّث بصراحة عن قلقه من توسّع اقتصاد الكاش في لبنان، واستغلاله من قبل شبكات تابعة لـ"حزب الله" سواء عبر شركات صرافة أو عمليات تجارية مموّهة".

وأشارت إلى أنّ الوفد طلب من لبنان اتخاذ خطوات محدّدة خلال الأشهر المقبلة، أبرزها تشديد الرقابة على شركات الصرافة وإلزامها بتقديم تقارير عن العمليات الكبيرة المشبوهة وتفعيل وحدة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان ومنحها صلاحيات قضائية مباشرة وفرض قيود على حركة الأموال النقدية عبر الحدود.