مصدر نيابيّ لـ“الأنباء الكويتية”: بإقفال باب تسجيل المغتربين سيُفتح الباب أمام تسوية تطوي هذا الملف

رأى مصدر نيابيّ لصحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ بإقفال باب تسجيل المغتربين للاقتراع في الخارج، سيُفتح الباب أمام تسوية تطوي هذا الملف وتخرجه من التداول.



وأوضح أنّ التسوية “ستكون بناء على قراءة انتخابية لعدد الأصوات وتوزيعها على الطوائف والمناطق، وتأثير هذه القوة الانتخابية على المعادلة السياسية لجهة احتمالات إحداث الخرق في بعض الدوائر”.

وقال إنّ أي من هذه الدوائر ستكون عرضة لإحداث مثل هذا الخرق، وتأثير ذلك على التوازنات القائمة بين الكتل والأحزاب في معظم المناطق.