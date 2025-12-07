مصدر “الأنباء الكويتية”: الموقف اللبنانيّ في لقاءاته يتمثل بالمطالبة بضغط دوليّ مباشر على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها

أكّد مصدر سياسيّ لصحيفة “الأنباء الكويتية” أنّ المرتكز الأوّل في الموقف اللبنانيّ في اللقاءات التي جمعته بوفد سفراء بعثات الدول الأعضاء في مجلس الأمن وممثليها، يتمثل بالمطالبة بضغط دوليّ مباشر على إسرائيل لوقف اعتداءاتها ووقف النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وقال إنّ بيروت تعتبر أنّ نجاح مسار 1701 يحتاج إلى التزام إسرائيليّ كامل بوقف الأعمال العدائية.

وأضاف أنّها تعتبر أيضًا، الاستقرار جنوبًا هدف بعيد المنال، طالما أنّ الاحتلال مستمر في بعض النقاط الحدودية المتنازع عليها، ما يجعل من وقف النار الفعليّ شرطًا أوليًا لأيّ نقاش آخر.